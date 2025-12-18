17.12.2025, 15:31 47716

В Вене состоялся концерт Айман Мусаходжаевой

В исторической церкви миноритов в Вене состоялось выступление Казахского государственного симфонического оркестра Qazaq сoncert и соло народной артистки Казахстана, выдающейся скрипачки Айман Мусаходжаевой, сыгравшей на легендарной скрипке Антонио Страдивари произведения мировой и казахстанской классики, сообщили в МИД РК.

В сопровождении камерного ансамбля в одном из самых знаковых храмов Австрии прозвучали произведения Петра Чайковского, Камиля Сен-Санса, а также Алмаса Серкебаева, наполнившие пространство живой эмоциональной силой и глубоким художественным выражением. Лирические и драматические фрагменты Чайковского, Сен-Санса, а также сочинения Алмаса Серкебаева раскрыли неповторимое мастерство солистки и богатый тембр редчайшего инструмента, сочетающего чистоту звучания и особую выразительность стиля Страдивари.

Концерт вызвал большой интерес у представителей дипломатического корпуса, СМИ, деловых и культурных кругов Австрии, а также членов казахской диаспоры, проживающих в Вене.

Публика тепло встретила каждое произведение, а финальное произведение Вивальди вызвало бурные и продолжительные овации.

Выступление Айман Мусаходжаевой в Миноритенкирхе стало настоящим культурным событием, подарившим слушателям вечер вдохновения, высокого мастерства и подлинной музыкальной красоты.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:КонцертАвстрия

новости по теме

18.12.2025, 17:34 756

Казахстан и Молдова укрепляют межпарламентский диалог

Посол Казахстана в Молдове Алмат Айдарбеков встретился со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу, сообщает пресс-служба МИД.

Посол поздравил спикера с переназначением на должность председателя парламента Молдовы, выразив уверенность в дальнейшем поступательном развитии межпарламентского диалога и укреплении двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также обсудили перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия между Астаной и Кишиневом.

Айдарбеков проинформировал о проводимых в стране политических и социальных преобразованиях, основных положениях послания президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. Отдельное внимание было уделено инициативе по парламентским реформам и институциональному развитию, в том числе созданию Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Посол также ознакомил собеседника с внешнеполитическими инициативами главы государства, включая его участие в сессии ГА ООН, визиты в КНР, США, РФ и Узбекистан.

Казахский дипломат также сообщил об основных тезисах выступления президента РК на форуме в Туркменистане, посвященном международному дню нейтралитета. Подчеркнута последовательная позиция Казахстана в поддержке инициатив, направленных на укрепление мира, доверия и межрелигиозного диалога.

Кроме того, посол проинформировал о состоявшемся официальном визите президента Европейского совета Антониу Кошту в Астану и достигнутых договоренностях о продолжении контактов в целях расширения взаимовыгодного сотрудничества.

В свою очередь Гросу отметил, что высоко ценит внешнеполитическую активность Казахстана и его международные инициативы. Он также положительно воспринимает роль парламентских групп дружбы двух стран как устойчивого механизма межпарламентского взаимодействия.

Председатель парламента также сообщил, что открытие посольства Молдовы в Астане внесет вклад в дальнейшее развитие двухсторонних отношении.

В завершение встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении казахстанско-молдавского сотрудничества, подчеркнули важность поддержания регулярного политического диалога и развития межпарламентских контактов.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

18.12.2025, 17:31 1141

В Стамбуле открыт "Научно-литературный уголок Казахстана"

В рамках празднования Дня независимости Республики Казахстан в библиотеке Рами впервые состоялось торжественное открытие "Научно-литературного уголка Казахстана", сообщает пресс-служба МИД.

Данная инициатива была реализована по предложению Республиканского государственного предприятия "Ғылым ордасы", подведомственного Министерству науки и высшего образования Республики Казахстан, при поддержке генерального консульства Республики Казахстан в Стамбуле.

Основной целью проекта является дальнейшее развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Турцией, широкая международная популяризация литературного и научного наследия казахского народа, а также формирование на базе библиотеки Рами постоянного информационно-познавательного пространства, посвященного казахской литературе и науке.

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители генерального консульства Республики Казахстан в Стамбуле, международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ, фонда тюркской истории и культуры TURKTAV, руководство и специалисты РГП "Ғылым ордасы", а также представители интеллектуальной общественности Турции в сфере культуры и образования и представители казахстанских студентов, обучающихся в Турции.

В рамках мероприятия РГП "Ғылым ордасы" передало в дар библиотеке Рами 500 экземпляров книг с целью пополнения ее фонда. В новом уголке размещены книги и информационные материалы из фонда Центральной научной библиотеки, охватывающие казахскую литературу, историю, культуру, науку и художественную литературу. Следует отметить, что фонд Центральной научной библиотеки сегодня насчитывает около 6 миллионов редких рукописей, а также научных и литературных изданий, являясь одним из крупнейших книжных собраний в Казахстане.

Реализация данного проекта именно в библиотеке Рами имеет особое значение. Исторический комплекс, построенный в XVIII веке, после комплексной реставрации превратился в один из крупнейших и наиболее современных образовательных центров Турции. В настоящее время библиотека Рами известна как международная платформа, организующая мероприятия нового формата в области науки, культуры и искусства на основе концепции "живой библиотеки".

Открытие специального уголка, посвященного казахской науке и литературе, в столь значимой историко-культурной и научной среде является важным шагом, направленным на укрепление духовных связей между Казахстаном и Турцией, а также на вывод научного и культурного взаимодействия двух стран на новый уровень.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

18.12.2025, 17:28 1746

В Душанбе обсудили приоритеты сотрудничества Казахстана и Таджикистана

Посол Республики Казахстан в Республике Таджикистан Валихан Туреханов провел брифинг для представителей средств массовой информации и экспертного сообщества Таджикистана, в ходе которого подробно осветил текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Казахстаном и Таджикистаном. В ходе брифинга участникам был представлен информационный бюллетень о политических и экономических реформах в Казахстане под руководством президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает МИД РК.

В своем выступлении глава дипломатической миссии подчеркнул, что казахско-таджикские отношения носят устойчивый, доверительный и поступательный характер, основываются на многолетних традициях дружбы, взаимного уважения и стратегического партнерства. Особо было отмечено, что активный политический диалог на высшем и высоком уровнях задает позитивную динамику сотрудничеству по всем ключевым направлениям.

Посол проинформировал участников брифинга о развитии торгово-экономических связей, отметив устойчивый рост взаимного товарооборота, расширение номенклатуры поставляемой продукции и наличие значительного потенциала для кооперации в сферах промышленности, агропромышленного комплекса, энергетики, транспорта и логистики. Казахстан подтверждает готовность и далее содействовать реализации совместных инвестиционных проектов и укреплению деловых контактов между предпринимательскими кругами двух стран.

Отдельное внимание в ходе брифинга было уделено гуманитарному сотрудничеству. Туреханов отметил активное взаимодействие в области образования, науки, культуры и спорта. Казахстан продолжает оказывать поддержку таджикской молодежи в рамках образовательных программ, включая предоставление грантов на обучение в казахстанских вузах, а также содействует расширению культурных и академических обменов.

Посол также подчеркнул важность взаимодействия Казахстана и Таджикистана в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, СНГ, ШОС и другие многосторонние форматы. Стороны последовательно поддерживают друг друга по актуальным вопросам региональной и международной повестки, включая обеспечение безопасности, устойчивого развития и водно-энергетической проблематики Центральной Азии.

В завершение брифинга В.Туреханов выразил уверенность, что казахско-таджикские отношения будут и далее динамично развиваться, отвечая интересам народов двух стран и внося вклад в укрепление стабильности и сотрудничества в регионе.

Брифинг прошел в конструктивной атмосфере и вызвал живой интерес со стороны представителей СМИ и экспертного сообщества.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

18.12.2025, 17:08 2166

Турецкие компании заинтересованы в увеличении инвестиций в Казахстане

В рамках рабочего визита посла Казахстана в Турции Еркебулана Сапиева в провинции Адана и Газиантеп проведены встречи с рядом крупных промышленных предприятий, а также с председателем промышленной палаты Аданы Зеки Кыванчем и губернатором провинции Газиантеп Кемальем Чебером, сообщает МИД РК.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами, а также вопросы углубления межрегиональных связей.

В частности, рассмотрены возможности взаимодействия в областях пищевой промышленности, производства гигиенической продукции, пластиковой и текстильной продукции, а также создания в Казахстане сельскохозяйственной техники, размещения совместных производств и участия турецкого бизнеса в инвестиционных проектах нашей страны.

По итогам встреч достигнута договоренность об организации визита турецких компаний в Казахстан с целью дальнейшего расширения сотрудничества и более детального ознакомления с инвестиционными возможностями страны.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

18.12.2025, 15:15 5281

Казахстан и Египет укрепляют сотрудничество в сфере подготовки кадров

Посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Аскар Женис провел встречу с ректором Американского университета в Каире Ахмедом Даллалом, в ходе которой были обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере высшего образования и активизации межвузовских связей, проинформировали в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Посол проинформировал египетскую сторону о реализуемых в Казахстане мерах по интеграции национальной системы высшего образования в международное образовательное пространство, включая открытие филиалов ведущих зарубежных университетов, в соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. В этом контексте он отметил текущее состояние и перспективы казахстанско-египетского сотрудничества в области науки и образования, подчеркнув, что в настоящее время основная часть казахстанских студентов в Египте обучается в университетах Аль-Азхар, Каирском и Айн-Шамс.

В свою очередь Ахмед Даллал, кратко остановившись на истории возглавляемого им университета, сообщил о подписании 3 декабря 2024 года в Астане Меморандума о стратегическом сотрудничестве между Назарбаев Университетом и Американским университетом в Каире. Было отмечено, что данный документ направлен на укрепление академических и научных связей между двумя вузами. В этой связи ректор выразил заинтересованность в установлении партнерских отношений с Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и подтвердил готовность принять его руководство в Каире.

Американский университет в Каире, основанный в 1919 году, осуществляет обучение на английском языке и реализует образовательные программы на основе американской системы высшего образования.

Академическая структура университета включает четыре основных факультета. Бизнес (экономика, финансы, бухгалтерский учет, менеджмент, маркетинг), Глобальные вопросы и политология (международные отношения, политология, государственное управление, развитие), Гуманитарные и социальные науки (языки и литература, история, философия, политология, журналистика, социология) и Науки и инженерия (инженерные направления, информационные технологии, математика, физика, химия, биология). Университет подготовил значительное число государственных служащих и общественных деятелей Египта. Среди его выпускников Председатель Центрального банка Египта Хасан Абдалла, Министр планирования, экономического развития и международного сотрудничества АРЕ Рания аль-Машат, один из крупнейших предпринимателей Египта, председатель Orascom Investment Holding Нагиб Савирис и другие.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

18.12.2025, 14:47 6441

Казахстан и Словения наращивают инвестиционное партнерство

Посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев на встрече с директором Агентства по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Spirit Slovenia Тамарой Зайц Балажич обсудил практические меры по реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося в марте 2025 года визита президента Словении в Казахстан и казахско-словенского бизнес-форума, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Стороны подчеркнули важность развития сотрудничества в таких перспективных сферах, как фармацевтика, взаимодействие в сферах искусственного интеллекта и информационно-коммуникационных технологий, транспортно-логистическая инфраструктуры с участием порта Копер и Среднего коридора, а также в области гидроэнергетики, тепличных технологий и современного сельского хозяйства, включая внедрение инновационных и устойчивых решений.

В рамках продвижения несырьевого казахстанского экспорта с высокой добавленной стоимостью Made in Qazaqstan на международных рынках обращает на себя внимание богатый опыт Агентства по разработке, формированию и продвижению национальных брендов I feel Slovenia и Slovenia: Green. Creative. Smart, которые стали визитной карточкой продвижения национального экспорта Made in Slovenia на европейском и международном рынках и привлечения иностранных инвестиций и туристов.

В качестве партнера АО "Национальная компания KAZAKH INVEST", Агентство по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Spirit Slovenia выразило особую заинтересованность в налаживании взаимодействия с национальным институтом поддержки экспорта QazTrade, в соорганизации V заседания МПК в Любляне, а также в организации словенской бизнес-миссии в Казахстан во второй половине 2026 года, который рассматривается как важный шаг для запуска новых совместных инвестиционных и кооперационных проектов.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

18.12.2025, 14:38 7046

Итоги стратегического партнерства Казахстана и Катара обсудили в Дохе

Посол Республики Казахстан в Государстве Катар Арман Исагалиев провел встречу с председателем Консультативного совета Государства Катар Хасаном бен Абдуллой Аль-Ганимом. В ходе беседы были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления межпарламентского взаимодействия как важной составляющей двусторонних отношений, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Председатель Консультативного совета Катара дал положительную оценку реформам, реализуемым в Республике Казахстан под руководством президента Касым-Жомарта Токаева. По его словам, проводимые преобразования способствуют устойчивому развитию страны и укреплению ее позиций на международной арене.

Стороны отметили, что поручения президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, данные по итогам его государственного визита в Катар в 2024 году и направленные на расширение экономического, торгово-инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также на укрепление политических и межпарламентских связей, последовательно реализуются на практике. Было с удовлетворением отмечено, что в 2025 году сторонам удалось достичь значимых результатов, способствовавших расширению активного и содержательного диалога между двумя странами.

В этом контексте председатель Консультативного совета Катара подчеркнул сохранение высокой динамики двустороннего взаимодействия в текущем году, обратив внимание на проведение в Астане седьмого заседания Межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, а также третьего раунда консультаций между внешнеполитическими ведомствами. По его словам, данные форматы способствуют углублению координации между профильными органами и создают дополнительные возможности для реализации совместных инициатив.

Особое внимание было уделено вопросам инвестиционного сотрудничества. Стороны положительно оценили существенный рост объема катарских инвестиций в Казахстан с 156,4 млн долларов США в 2024 году до 1 млрд 167 млн долларов США по итогам второго квартала 2025 года, отметив, что данная динамика является свидетельством высокого уровня взаимного доверия и обоюдной заинтересованности в развитии долгосрочных проектов.

Также было отмечено подписание в течение года ряда важных двусторонних соглашений и меморандумов между государственными органами двух стран.

Подводя итоги встречи, собеседники подтвердили готовность к дальнейшему развитию межпарламентского сотрудничества и рассмотрели планы взаимных визитов парламентских делегаций в 2026 году. Было подчеркнуто, что такие контакты будут способствовать укреплению стратегического партнерства и поддержанию устойчивого политического диалога между Казахстаном и Катаром.

В ходе государственного визита в Доху в 2024 году президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Консультативного совета Катара, представив позиции Казахстана по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Кроме того, 15 сентября 2025 года по поручению президента председатель мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов принял участие в чрезвычайном Арабо-Исламском саммите в Дохе, где в ходе пленарного заседания изложил подходы Казахстана к мирному урегулированию международных конфликтов.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

17.12.2025, 17:33 46686

Казахстан и Венгрия усиливают экономическое и инвестиционное сотрудничество

Посол Республики Казахстан в Венгрии Абзал Сапарбекулы провел встречу с государственным секретарем по вопросам экономического развития и промышленности Министерства национальной экономики Венгрии Мате Лога, а также с заместителем государственного секретаря Мартоном Бокаи, сообщили в МИД РК.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Венгрией, а также перспективы его дальнейшего развития.

Стороны отметили, что Венгрия является для Казахстана ключевым торгово-экономическим партнером в Центральной и Восточной Европе. Было подчеркнуто поступательное развитие двустороннего экономического взаимодействия и выражена взаимная заинтересованность в его дальнейшем углублении.

Посол Казахстана подтвердил планы по диверсификации структуры экспорта в Венгрию и увеличению объемов экспорта до 700 млн долларов США за счет продукции металлургии, нефтехимии, машиностроения, пищевой промышленности и производства строительных материалов.

В сфере инвестиционного сотрудничества Венгрия была отмечена как важный партнер Казахстана, при этом подчеркнуто, что с 2005 года общий объем привлеченных прямых венгерских инвестиций в экономику Казахстана превысил 409 млн долларов США.

В ходе встречи особое внимание было уделено деятельности казахстанско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Созданная в 2008 году комиссия стала важной платформой для развития двусторонних экономических отношений.

Стороны выразили надежду на проведение 9-го заседания комиссии в 2026 году в Астане, отметив, что это будет способствовать дальнейшей активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В этой связи была подчеркнута важность обмена информацией о ходе реализации договоренностей, достигнутых в рамках протокола 8-го заседания комиссии, состоявшегося в 2023 году, а также обсуждения новых направлений сотрудничества, которые будут включены в повестку следующего заседания.

Одной из ключевых инициатив двустороннего сотрудничества является создание Казахстанско-Венгерского совместного инвестиционного фонда с первоначальным капиталом в размере 100 млн долларов США. Стороны обсудили вопрос подписания меморандума о взаимопонимании по созданию данного фонда.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению стратегического экономического партнерства между Казахстаном и Венгрией и реализации совместных проектов, направленных на устойчивое развитие экономик двух стран.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Венгрияпартнерство

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?

      Архив опросов