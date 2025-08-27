Предстоящий визит в Китай обсудил Токаев с послом КНР в Казахстане

Собеседники также обсудили перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран

Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял посла КНР в Казахстане Хань Чуньлиня, с которым обсудил вопросы подготовки предстоящего визита в КНР и участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и заседании "ШОС плюс" в Тяньцзине.





Президент Казахстана отметил, что придает приоритетное значение углублению всестороннего стратегического партнерства с Китаем. Он выразил уверенность, что саммит ШОС пройдет с большим успехом и ознаменует собой новую веху в истории организации, способствуя дальнейшему развитию всестороннего регионального сотрудничества.





В свою очередь Хань Чуньлинь пообещал приложить все усилия для успешного проведения мероприятий в Тяньцзине и Пекине, которые придадут дополнительный импульс укреплению многогранных казахско-китайских отношений.





Собеседники также обсудили перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран.



