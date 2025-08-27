26.08.2025, 13:22 40541
Предстоящий визит в Китай обсудил Токаев с послом КНР в Казахстане
Собеседники также обсудили перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял посла КНР в Казахстане Хань Чуньлиня, с которым обсудил вопросы подготовки предстоящего визита в КНР и участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и заседании "ШОС плюс" в Тяньцзине.
Президент Казахстана отметил, что придает приоритетное значение углублению всестороннего стратегического партнерства с Китаем. Он выразил уверенность, что саммит ШОС пройдет с большим успехом и ознаменует собой новую веху в истории организации, способствуя дальнейшему развитию всестороннего регионального сотрудничества.
В свою очередь Хань Чуньлинь пообещал приложить все усилия для успешного проведения мероприятий в Тяньцзине и Пекине, которые придадут дополнительный импульс укреплению многогранных казахско-китайских отношений.
Собеседники также обсудили перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран.
Напомним, президент Казахстана по приглашению Си Цзиньпина с 30 августа по 3 сентября посетит Китай с официальным визитом.
27.08.2025, 17:02
Общий объем инвестиций Astana Hub превысил 700 млн долларов Дополнено
Токаев во время визита в Astana Hub ознакомил короля Иордании с достижениями Казахстана в сфере IT и искусственного интеллекта
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II бен аль-Хусейн в ходе посещения международного кластера Astana Hub ознакомились с достижениями Казахстана в сфере IT и искусственного интеллекта, сообщает Акорда.
Сегодня Astana Hub - это крупнейший инновационный кластер Центральной Азии, объединяющий более 1700 IT-компаний. В 2024 году общий объем инвестиций превысил 700 млн долларов, а экспорт IT-услуг составил свыше 650 млн долларов. В Astana Hub реализуются образовательные программы Tech Orda, TUMO и Tomorrow School, ежегодно охватывающие десятки тысяч граждан, а также акселерационные программы в эксклюзивном партнерстве с Google for Startups", - сообщает источник.
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев представил высоким гостям концепцию международного центра искусственного интеллекта Alem.AI, открытие которого запланировано в Астане этой осенью.
Президенту Казахстана и королю Иордании также рассказали о разработках отечественных компаний, которые успешно выходят на международные рынки.
В их числе:
- проекты epsilon3.ai (лаборатория по разработке AI-решений для государственного сектора);
- Qalan (образовательная платформа по математике, которой пользуются свыше 1 млн школьников в Казахстане и за рубежом);
- inDrive (глобальная платформа, предоставляющая услуги пассажирских перевозок, доставки и грузоперевозок);
- KazDream (крупнейшая IT-компания страны, работающая в сферах национальной безопасности, пограничного контроля и киберзащиты).
Дополнено 27.08.2025, 18.00
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн посетили Международный финансовый центр "Астана", сообщает Акорда.
Управляющий МФЦА Ренат Бектуров ознакомил высоких гостей с результатами деятельности и особенностями работы суда МФЦА, международного арбитражного центра, комитета по регулированию финансовых услуг, биржи МФЦА.
Также было отмечено, что с момента основания МФЦА привлек более 17 млрд долларов инвестиций и объединил свыше 4200 компаний из 85 стран.
Напомним, король Иордании находится в Астане с официальным визитом. Главы двух стран провели переговоры в узком и расширенном составах. Также Токаев и Абдалла II примут участие в совместном бизнес-форуме.
27.08.2025, 13:38
Прямые авиарейсы, атомная отрасль, транспорт и логистика: Токаев и король Иордании провели переговоры в расширенном составе Дополнено
Фото: Акорда
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн продолжили переговоры с участием членов официальных делегаций, сообщает Акорда.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев напомнил, что по итогам переговоров в Аммане стороны поставили задачу увеличить товарооборот до 500 млн долларов. Казахстан готов расширить экспорт на иорданский рынок, предложив 60 видов несырьевых товаров на общую сумму 250 млн долларов.
Президент выразил поддержку сотрудничеству между национальной компанией "Казатомпром" и Иорданской уранодобывающей компанией (JUMCO) в сфере развития атомной отрасли.
Он также сообщил иорданской делегации об инициативах Казахстана по расширению международной транспортно-логистической сети, предложив рассмотреть возможности совместного развития интермодальных перевозок между Центральной Азией и Ближним Востоком.
Вместе с тем был отмечен огромный потенциал для взаимодействия в сферах сельского хозяйства, туризма и цифровизации.
В свою очередь иорданская сторона предложила свой опыт в развитии медицины, фармацевтики, халал-индустрии и оборонной промышленности.
Кроме того, авиакомпания Royal Jordanian планирует запустить прямые рейсы между Амманом и Алматы в следующем году, что будет способствовать активизации контактов между гражданами и деловыми кругами.
Отдельно была высказана заинтересованность в расширении культурно-гуманитарных связей, в том числе в реализации совместных научно-исследовательских проектов и установлении партнерских отношений между университетами.
Дополнено 27.08.2025, 14.12
Король Абдалла II вручил Токаеву высшую награду Иордании.
Президент Казахстана был награжден Высшим орденом Иорданского Хашимитского Королевства "Аль-Нахда", сообщает Акорда.
Абдалла II отметил значительный личный вклад Касым-Жомарта Токаева в дело укрепления дружбы и сотрудничества между Иорданией и Казахстаном.
В свою очередь казахстанский лидер выразил благодарность королю и братскому иорданскому народу за вручение ему высокой государственной награды.
Он назвал награждение глубоко символичным знаком близких и доверительных отношений между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством.
Мы придаем большое значение результатам наших переговоров, в ходе которых были определены новые горизонты сотрудничества. Уверен, что итоги столь значимого визита придадут мощный импульс дальнейшему укреплению нашего партнерства. Убежден, что наш конструктивный диалог и тесное взаимодействие будут и впредь расширяться, охватывая все новые сферы и внося существенный вклад не только в развитие двусторонних отношений, но и в региональную и глобальную стабильность", - сказал Токаев.
Ранее глава фонда "Самрук-Казына" сообщил о намерении Казахстана разрабатывать урановые месторождения в Иордании.
27.08.2025, 12:35
Сотрудничество между Иорданией и Казахстаном развивается успешно - Токаев
Король Иордании подчеркнул важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений
Фото: Акорда
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с королем Иордании Абдаллой ІІ заявил, что сотрудничество между странами развивается успешно, сообщает Акорда.
Вчера мы провели конструктивную беседу по многим аспектам наших двусторонних отношений, а также международной повестки дня. Я был очень впечатлен тем насколько Вы глубоко владеете текущей международной ситуацией. Уверен, что сегодня у нас будет прекрасная возможность продолжить обмен мнениями. Сотрудничество между Иорданией и Казахстаном развивается весьма успешно. Тем не менее у нас есть ряд интересных тем, которые предстоит обсудить", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Абдалла II подчеркнул важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений и подтвердил готовность поддерживать углубление взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.
Как Вы совершенно справедливо отметили, накануне у нас состоялись интересные дискуссии по различным направлениям двустороннего сотрудничества. Уверен, что мой сегодняшний визит откроет новую главу в укреплении отношений между Казахстаном и Иорданией", - заявил он.
Ранее сообщалось, что Казахстан планирует разрабатывать урановые месторождения в Иордании.
26.08.2025, 19:25
Король Иордании прибыл с официальным визитом в Астану
Фото: Акорда
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл с визитом в Астану, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил короля Иордании в аэропорту Астаны.
В среду, 27 августа, главы государств проведут переговоры и примут участие в казахско-иорданском бизнес-форуме.
Ранее сообщалось, что в ходе визита в Астане состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее укрепление казахско-иорданского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
26.08.2025, 16:53
Развитие двустороннего партнерства обсудили президент Казахстана и спикер верхней палаты парламента Таджикистана
Стороны рассмотрели вопросы торгово-экономического взаимодействия, водной отрасли и межпарламентской дипломатии
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель маджлиси милли маджилиси оли Таджикистана Рустами Эмомали обсудили перспективы развития казахско-таджикского стратегического партнерства и союзничества в контексте развития межпарламентских связей, сообщает Акорда.
Президент Казахстана высоко оценил поступательный ход развития двустороннего сотрудничества и подчеркнул важность визита Рустами Эмомали для дальнейшего укрепления взаимодействия Казахстана и Таджикистана.
Спикер верхней палаты парламента Таджикистана поблагодарил главу государства за теплый прием и передал слова приветствия президента Эмомали Рахмона.
Как подчеркнул Рустами Эмомали, Казахстан является надежным стратегическим партнером и союзником Таджикистана. Он поздравил Токаева с 30-летием Конституции Республики Казахстан и отметил, что парламенты двух стран в конструктивном деловом ключе работают на благо наших народов.
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия, водной отрасли и межпарламентской дипломатии.
Собеседники выразили удовлетворение текущим развитием двусторонних отношений в духе дружбы и взаимной поддержки.
26.08.2025, 09:01
Президент Казахстана по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай
Фото: Акорда
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина с 30 августа по 3 сентября посетит с визитом Китайскую Народную Республику, сообщила пресс-служба Акорды.
В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского всестороннего и вечного стратегического партнерства", - говорится в сообщении.
31 августа - 1 сентября президент Казахстана примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и заседании "ШОС плюс" в Тяньцзине.
2 сентября глава государства в Пекине выступит на заседании делового совета "Казахстан - КНР" и проведет ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.
3 сентября Касым-Жомарт Токаев в качестве почетного гостя посетит торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.
25.08.2025, 15:04
Токаев и глава МИД Японии обсудили перспективы расширенного стратегического партнерства двух стран
Казахстан готовится к официальному визиту премьер-министра Японии
Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и министр иностранных дел Японии Такеши Ивая обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-японского расширенного стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие по линии международных структур, сообщает Акорда.
Япония - наш надежный и близкий партнер в Азии. Мы придаем большое значение углублению всестороннего сотрудничества с Токио. Прошу передать теплые пожелания премьер-министру Шигеру Ишибе. Мы с нетерпением ждем и готовимся к его официальному визиту в Казахстан. Можно с уверенностью сказать, что наши отношения развиваются динамично", - сказал президент.
Такеши Ивая отметил, что Казахстан и Япония - стратегические партнеры, заинтересованные в укреплении международного порядка.
Считаю, что мой визит проложит путь к дальнейшему развитию двусторонних отношений", - сказал глава МИД Японии.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
25.08.2025, 11:50
Президент Конго посетит с визитом Казахстан
Токаеву передали специальное послание от президента Конго
Фото: Акорда
Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи со специальным посланником президента Конго Патриком Мпойи Луабея обсудил вопросы подготовки к предстоящему визиту лидера страны Феликса Чисекеди в РК, сообщает Акорда.
Приветствуя Патрика Мпойи Луабея, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает его визит как важный шаг на пути к развитию сотрудничества между Казахстаном и Демократической Республикой Конго.
В свою очередь Патрик Мпойи Луабея выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за встречу и передал специальное послание от президента Конго Феликса Чисекеди.
Напомним, в прошлом году президенты Казахстана и Конго обсудили перспективы сотрудничества двух стран.
