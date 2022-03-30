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Переименование Капшагая в Кунаев одобрила Республиканская ономастическая комиссия

29.03.2022, 14:42 1596
Переименование Капшагая в Кунаев одобрила Республиканская ономастическая комиссия
Фото: facebook/Акимат города Капшагая
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Республиканская ономастическая комиссия при правительстве РК рассмотрела предложение акимата Алматинской области о переименовании города Капшагая, одобрив его, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По итогам заседания членами комиссии дано положительное заключение на предложение о переименовании города Капшагая в город Кунаев. В ближайшее время будет подготовлено заключение комиссии, которое будет направлено в акимат Алматинской области для проведения работ в соответствии с законодательством", - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК.

 
По информации ведомства, инициатива о переименовании Капшагая была озвучена рядом неправительственных организаций Алматинской области, а затем единогласно поддержана депутатами маслихата города и направлена в ономастическую комиссию Алматинской области.
 
Как отметил глава Минкультуры Даурен Абаев, при положительном заключении комиссии решение о переименовании утверждается указом президента.
 
Напомним, 16 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана предложил переименовать город Капшагай в Кунаев и сделать его центром Алматинской области, разделив регион на две области.
 

новости по теме

Токаев подписал закон о мобильных платежах и налоге на Google

20.12.2021, 18:31 38211
Токаев подписал закон о мобильных платежах и налоге на Google
НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и в закон "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", передает Kazakhstan Today.
 
Ранее отмечалось, что в период пандемии субъекты малого и среднего бизнеса в области торговли и услуг начали повсеместно использовать мгновенные мобильные переводы. В этой связи разработаны поправки в законодательство, предусматривающие фискализацию мобильных платежей. 
 
В законе определено понятие "мобильные платежи", узаконено применение онлайн контрольно-кассовых машин при расчетах за оплату товаров и услуг посредством мобильных платежей. При этом предпринимателей обяжут использовать отдельные счета, предназначенные для ведения бизнеса, а банки - передавать в органы государственных доходов соответствующие сведения. 
 
Также поправки предусматривают упрощенный порядок регистрации и уплаты НДС иностранными интернет-компаниями, предоставляющими товары и услуги в Казахстане, сообщает "Казправда". 
 

В целях обеспечения полноты и своевременности уплаты НДС этими компаниями предлагается в Налоговом кодексе с 1 января 2022 года предусмотреть упрощенный порядок регистрации и уплаты НДС иностранными интернет-компаниями, предоставляющими товары и услуги в Республике Казахстан", - сообщил ранее депутат сената Гумар Дюсембаев. 

 
В целях обеспечения полноты и своевременности уплаты НДС этими компаниями предлагается ввести понятие "мерчент ай ди", а также предусмотреть обязанность банков второго уровня и платежных организаций предоставлять информацию в органы государственных доходов о суммах платежей и переводов, осуществленных физическими лицами в пользу иностранных интернет-компаний по "мерчент ай ди". 
 
Ранее спикер мажилиса Нурлан Нигматулин пояснил, что норма по контролю мобильных переводов необходима налоговым органам для того, чтобы на ее основе разработать такую систему управления рисками, которая позволит с максимальной вероятностью определять признаки получения дохода с использованием счетов, не предназначенных для предпринимательской деятельности.
 

Премьер поручил правительству проинспектировать реализацию проекта "Ауыл – Ел бесігі"

29.10.2021, 12:59 208770
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр Аскар Мамин поручил членам правительства проинспектировать реализацию проекта "Ауыл – Ел бесігі" во всех регионах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инспекционные поездки, в ходе которых руководители центральных госорганов проконтролируют, как идет модернизация инфраструктуры в сельских населенных пунктах, начались с сегодняшнего дня, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 

На сегодня в Казахстане определено 3561 перспективное село, 1173 опорных и 2388 спутниковых, где проживает 89% сельского населения. За 2019-2021 годы по проекту "Ауыл – Ел бесігі", а также Дорожной карты занятости, программам "Нурлы жол" и "Нурлы жер" и за счет частных инвестиций на развитие сельских территорий было направлено 1,2 трлн тенге. В сферах ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, культуры и спорта реализовано свыше 12 тыс. проектов, на стадии реализации - 6,5 тыс. проектов. На ближайшие четыре года увеличены объемы финансирования проекта "Ауыл – Ел бесігі" до 800 млрд тенге, а с учетом всех источников на модернизацию сел запланировано 1,3 трлн тенге". 

 
К 2025 году сельскую местность планируется на 100% обеспечить услугами водоснабжения. Также в планах улучшить состояние 10 тыс. км внутрипоселковых дорог, построить и отремонтировать 12 тыс. километров инженерных сетей, несколько тысяч объектов социальной инфраструктуры, модернизировать пять тысяч сельских школ. 
 
В сфере АПК будет реализовано около одной тысячи проектов на сумму 4,5 трлн тенге. Производительность труда в сельском хозяйстве повысится в 2,5 раза, в два раза увеличится экспорт продукции АПК с доведением доли переработанной продукции до 70%. Один миллион сельских жителей повысят свои доходы, в сельском хозяйстве будет создано 500 тыс. рабочих мест. 
 

В Казахстане продлили реализацию госпрограмм для поддержки малого и среднего бизнеса

09.09.2021, 09:24 271167
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - По поручению главы государства в послании народу "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны" в Казахстане продлена поддержка малого и среднего бизнеса в рамках программы "Экономика простых вещей" до 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Общая сумма финансирования проектов программы "Экономика простых вещей" составляет 1 трлн тенге. При этом на переработку в агропромышленном комплексе (АПК) предусматривается 300 млрд тенге, производство в АПК - 300 млрд тенге, обрабатывающая промышленность и услуги - 400 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе Министерства национальной экономики РК.

 
Стоит отметить, что финансирование предоставляется Национальным банком РК за счет собственных средств и средств, находящихся в его управлении. Операторами программы являются банки второго уровня и АО "Аграрная кредитная корпорация".         
 
Кроме того, продолжит свою работу программа "Дорожная карта бизнеса-2025" (ДКБ-2025). 
 
Напомним, "Экономика простых вещей" реализуется с 2019 года и предусматривает субсидирование части процентной ставки по кредиту и гарантирование кредитов. Ставка для конечного заемщика снижена до 6%, срок кредитования не превышает 10 лет, сумма по кредиту не ограничена.
 
Программой "ДКБ-2025" с 2020 года предоставляется льготное кредитование по ставке 6% годовых, сроком на 5 лет, сумма кредита до 7 млрд тенге, без отраслевых ограничений. Основные финансовые инструменты поддержки "ДКБ-2025" включают в себя субсидирование процентной ставки и гарантирование кредитов предпринимателей, предоставление государственных грантов, а также подведение недостающей инженерной инфраструктуры к проектам бизнеса. Нефинансовой поддержкой предпринимателей предусмотрен комплекс проектов по обучению ведению бизнеса и консультационному сопровождению потенциальных и начинающих предпринимателей.
 
За весь период реализации программ "ДКБ-2025" и "Экономика простых вещей" субъекты малых и средних предприятий создали свыше 106 тыс. новых рабочих мест, выпущено продукции и услуг на сумму 36 трлн тенге, уплачено налогов в бюджет на общую суму 2,3 трлн тенге. 

 

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