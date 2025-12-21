Казахстан принял председательство в формате "Центральная Азия - Япония"

На стадии подготовки находится проект с нацкомпанией "Казатомпром" в сфере ядерной медицины

Токио. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Токио состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с руководителем одной из крупнейших и влиятельных японских торгово-инвестиционных корпораций Sumitomo Шинго Уэно, сообщила пресс-служба Акорды.





Президент Казахстана отметил, что Казахстан высоко ценит приверженность Sumitomo устойчивому росту и ответственному ведению бизнеса, а также рассматривает компанию как долгосрочного стратегического партнера.





Шинго Уэно проинформировал главу государства о подготовке совместного проекта с национальной компанией "Казатомпром" в сфере ядерной медицины по выработке научно обоснованных подходов к получению радиоизотопов медицинского назначения из продуктов уранового производства.





Собеседники также обсудили перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в сферах транспорта и логистики, энергетики, атомной промышленности, металлургии и геологоразведки.





Кроме того, по данным пресс-службы, глава государства принял председателя Японской организации по металлам и энергетической безопасности (JOGMEC) Ичиро Такахару. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере геологоразведки, добычи и переработки критически важных минералов, а также устойчивого управления природными ресурсами.





Глава государства отметил высокую заинтересованность JOGMEC к реализации проектов в РК. Также была рассмотрена возможность расширения участия организации в геологоразведочных проектах на территории Казахстана, в том числе открытие ее представительства. По мнению президента, это будет способствовать более эффективной координации совместных проектов и активному участию японских промышленных и технологических компаний на казахстанском рынке.





JOGMEC - ключевой государственный институт Японии, ответственный за энергетическую и минерально-сырьевую безопасность страны. Организация выполняет функции государственного оператора в области обеспечения стабильными поставками нефти, газа, водорода, аммиака и редкоземельных металлов.





Mitsui Тацуо Ясунагой. Далее президент Казахстана провел встречу с председателем совета директоров компании





Глава государства поблагодарил руководство Mitsui за активную деятельность в Казахстане и вклад в укрепление экономического сотрудничества с Японией. В настоящее время компания играет важную роль в формировании международных цепочек поставок, развитии инфраструктуры, энергетики и промышленности.





Президент заявил о заинтересованности в расширении присутствия Mitsui в ключевых секторах экономики Казахстана. В частности, он одобрил планы компании участвовать в строительстве производственного комплекса по капитальному ремонту и восстановлению оборудования в Астане. Областями, представляющими взаимный интерес, также являются критически важные минералы, транспорт и логистика, внедрение технологий, направленных на предотвращение стихийных бедствий.





В рамках визита президента Казахстана в Токио запланировано подписание меморандумов по реализации в Казахстане ряда совместных проектов с компанией Mitsui.





Также глава государства принял председателя совета директоров компании Komatsu Хироюки Огаву. В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев отметил, что Komatsu является надежным и проверенным временем партнером Казахстана, вносящим весомый вклад в развитие горнодобывающей инфраструктуры страны.





Президент приветствовал решение компании реализовать проект по строительству в Астане производственного комплекса по капитальному ремонту и восстановлению техники.





По словам Хироюки Огава, Центральная Азия является стратегически важным рынком с высоким потенциалом и значительными возможностями. По его словам, новый комплекс станет крупнейшим хабом в регионе, который сократит время и стоимость ремонта компонентов для горнодобывающих компаний и обеспечит оперативное сервисное обслуживание.





Глава государства подчеркнул, что Казахстан заинтересован в локализации производства и дальнейшем укреплении промышленного сотрудничества между странами, получении передовых технологий для повышения конкурентоспособности национальной экономики.





Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам подготовки кадров.





Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу Komatsu по созданию в нашей стране регионального учебного центра для операторов, механиков и инженеров, отметив, что данный проект станет важным вкладом в развитие человеческого капитала и углубление промышленного партнерства.





Komatsu является одной из крупнейших в мире машиностроительных корпораций, специализирующихся на производстве строительной, горнодобывающей, дорожной и индустриальной техники.





Дополнено 19.12.2025, 12.00





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент компании Hitachi Construction Machinery Масафуми Сэнзаки обсудили перспективы расширения сотрудничества горнорудных предприятий РК с японской компанией, сообщает Акорда.





По мнению президента, важно сосредоточить дальнейшие усилия на локализации производства и ремонте оборудования для разработки рудных месторождений. Как полагает Касым-Жомарт Токаев, перспективными направлениями в совместной работе также могут стать цифровизация, внедрение "зеленых" технологий и автономных транспортных систем.