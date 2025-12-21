20.12.2025, 10:46 54976
Президент Казахстана обозначил приоритеты сотрудничества с Японией в ключевых отраслях
Фото: Акорда
Токио. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На первом саммите "Центральная Азия - Япония" президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил ключевые направления двустороннего и многостороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе Акорды.
Развитие "чистой" энергетики рассматривается нами как стратегический долговременный приоритет. Казахстан заинтересован в привлечении японских компетенций, инноваций и инвестиций в проекты по добыче и переработке традиционных энергоносителей с применением "зеленых" технологий", - сказал президент.
По его словам, в условиях геополитической нестабильности и растущего спроса на энергию углеводородные ресурсы сохранят свое важное значение в обеспечении устойчивости мировой экономики.
Мы исходим из необходимости сбалансированного и справедливого энергетического перехода. Казахстан входит в десятку мировых стран по добыче угля. Уголь занимает около 70% в энергетическом балансе нашей страны. Поэтому рассчитываем на привлечение самых передовых технологий для превращения этого природного актива в мощный источник энергии", - подчеркнул Токаев.
Он отметил, что ядерная энергетика занимает важное место в "зеленой" повестке. Казахстан обеспечивает порядка 40% мировых поставок ядерного топлива. Это крайне важно, учитывая, что почти 10% мировой электроэнергии вырабатывается атомными электростанциями.
Сочетание ресурсного потенциала Казахстана и передовых технологий Японии в сфере атомной энергетики открывает благоприятные возможности для успешного сотрудничества в этой стратегически важной отрасли, прежде всего путем внедрения инноваций. Особый интерес представляют проекты в области управления ядерными отходами, ядерной безопасности, подготовки высококвалифицированных кадров, включая сферу гражданской защиты", - выступил глава государства.
Кроме того, президент напомнил, что Центральная Азия обладает значительными запасами редкоземельных элементов и других критически важных минералов, необходимых для глобального энергетического перехода. Регион может стать надежным звеном в глобальных цепочках их поставок для обеспечения чистых и энергоэффективных производств.
Казахстан рассчитывает на активизацию сотрудничества с Японией в сфере разведки, добычи и переработки таких ресурсов. При этом приоритетное значение придаем созданию полноценного промышленного кластера с упором на глубокую переработку и формирование устойчивых производственных цепочек. Поэтому Казахстан приветствует запущенный совместно с Японией проект Next-Generation SmartMining Plus, направленный на цифровизацию производственных процессов и повышение экологической устойчивости", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Также глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства с привлечением японских ученых и профильных экспертов. Токаев пригласил провести в Астане первую встречу исследователей в сфере прикладной науки в формате "Центральная Азия - Япония".
20.12.2025, 16:45
Токаев предложил создать международную водную организацию под эгидой ООН
Токио. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На полях саммита диалога "Центральная Азия - Япония" президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев предложил создать новую международную организацию для координации и объединения международных усилий по водной проблематике, сообщили в пресс-службе Акорды.
Можно было бы разработать совместную программу по развитию водного хозяйства с включением таких критически важных мер, как обмен передовыми технологиями водосбережения, совместные научные исследования и сотрудничество в сфере дистанционного зондирования Земли. Казахстан предлагает создать новую международную организацию под эгидой ООН - UN Water International Organization, которая могла бы объединить разрозненные мандаты других организаций по водной проблематике. Приглашаем японских политиков, общественных деятелей, предпринимателей, экспертов принять участие в региональном экологическом саммите, который состоится в Астане в апреле следующего года", - выступил глава государства.
Президент отметил, что развитие сельского хозяйства непосредственно связано с обеспечением водной безопасности, а Центральная Азия уже ощущает дефицит водных ресурсов.
За последние 20 лет обеспеченность водой на душу населения в регионе снизилась почти на 30%. При этом около 70% водных ресурсов являются трансграничными. Продолжающееся обмеление Каспийского моря вызывает большую обеспокоенность, а экологическая катастрофа Арала стала трагическим примером нерационального использования водных ресурсов. Казахстан ценит вклад японского агентства международного сотрудничества JICA в решение сложных водных проблем Центральной Азии и заинтересован в дальнейшем укреплении взаимодействия с этим авторитетным институтом", - подчеркнул Токаев.
Ранее сообщалось, что Казахстан принял председательство в формате "Центральная Азия - Япония".
20.12.2025, 16:16
Президент РК посетит Санкт-Петербург
Токаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетит Санкт-Петербург в ближайшие дни, сообщает Акорда.
21-22 декабря президент Касым-Жомарт Токаев посетит Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств СНГ", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе заседания планируется обсудить актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, наметить ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка Союза, а также утвердить ряд значимых документов и решений. В частности, ожидается подписание соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индонезия.
20.12.2025, 10:54
Казахстан принял председательство в формате "Центральная Азия - Япония"
Фото: Акорда
Токио. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председательство в формате "Центральная Азия - Япония" переходит к казахстанской стороне, сообщает Акорда.
По итогам первого саммита "Центральная Азия - Япония" была принята Токийская декларация. Главы государств Центральной Азии и премьер-министр Японии приняли решение о проведении следующего саммита в Казахстане", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее президент Казахстана обозначил приоритеты сотрудничества с Японией в ключевых отраслях.
20.12.2025, 10:26
Токаев выступил на первом саммите диалога "Центральная Азия - Япония"
Фото: Акорда
Токио. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите диалога "Центральная Азия - Япония" в Токио, сообщили в пресс-службе Акорды.
Проведение такого важного форума в Токио - уникальном по уровню своего развития мегаполисе - событие большого значения для Казахстана и, полагаю, для всей Центральной Азии. Символично, что именно Япония в лице бывшего министра иностранных дел г-жи Ёрико Кавагучи инициировала создание диалога "Центральная Азия - Япония". Первое заседание на уровне министров иностранных дел состоялось в Астане в 2004 году. Это событие стало примером для запуска аналогичных платформ Центральной Азии с другими крупными государствами", - заявил президент Казахстана.
По его мнению, подобные саммиты демонстрируют усиление международной субъектности Центральной Азии и ее существенной роли в международных процессах.
Казахский народ с неизменным уважением относится к истории, традициям, культуре японского народа. Японская философия зиждется на ценностях согласия, сдержанности, мудрости, и это импонирует казахскому народу. Еще в VII веке принц Сётоку говорил о гармонии как о высшей ценности, призывая к единству и сотрудничеству. Япония вступила в историческую эпоху "Рэйва" - "Прекрасной гармонии". Нынешние взаимоотношения Японии со странами Центральной Азии уходят своими корнями в давнее прошлое, когда наши народы были объединены Великим шелковым путем", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Вместе с тем глава государства отметил экономические успехи Японии, неизменно находящиеся в авангарде научно-технического и технологического прогресса, а также динамичное развитие Центрально-Азиатского региона с огромным потенциалом для всестороннего международного сотрудничества.
Президент заявил о готовности Казахстана создать необходимые условия, обеспечить благоприятный инвестиционный климат для успешной реализации совместных проектов с Японией.
Также в Акорде сообщили, что в рамках визита президента Казахстана в Японию подписаны более 60 двусторонних документов на сумму свыше 3,7 млрд долларов США.
Особого внимания требует интенсификация торгово-экономических и инвестиционных связей. В прошлом году объем взаимной торговли достиг порядка двух миллиардов долларов США. Казахстан поставляет на японский рынок уран, редкоземельные металлы и нефть. Япония стала одним из основных инвесторов в экономику Казахстана, объем ее капиталовложений превысил 8,5 млрд долларов. Казахстан на протяжении многих лет успешно сотрудничает с крупнейшими японскими корпорациями, активно поддерживает деятельность японских малых и средних компаний в нашей стране", - подчеркнул Токаев.
Ранее МИД РК представил ключевые факты о формате "Центральная Азия - Япония".
19.12.2025, 19:22
Казахстанские НПЗ достигли исторического максимума переработки нефти
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов провел кустовое совещание по вопросам производственной деятельности ключевых нефтеперерабатывающих и нефтехимических активов КМГ, сообщили в пресс-службе компании.
За 11 месяцев этого года наши заводы вышли на исторический максимум переработки - 16,6 млн тонн нефти. Благодаря слаженной работе коллективов НПЗ мы не просто нарастили объемы, но и существенно повысили выход светлых нефтепродуктов, обеспечив страну необходимым объемом топлива", - сказал глава КМГ.
Отмечается, что в 2024 году объем переработки составлял 17,45 млн тонн, а в 2025 году прогнозируется 18,16 млн тонн.
Ключевым достижением стало рекордное производство дизельного топлива. По итогам 2025 года планируется произвести 6,1 млн тонн дизтоплива - это на 800 тысяч тонн больше, чем годом ранее. Положительная динамика зафиксирована и по автомобильным бензинам, где прирост составил 400 тысяч тонн. Такое увеличение позволило не допустить дефицита на внутреннем рынке", - рассказали в пресс-службе компании.
Ранее сообщалось, что в Казахстане собираются построить четвертый НПЗ до 2040 года.
19.12.2025, 10:03
Совместные проекты обсудил президент Казахстана с представителями японских компаний Дополнено
Фото: Акорда
Токио. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Токио состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с руководителем одной из крупнейших и влиятельных японских торгово-инвестиционных корпораций Sumitomo Шинго Уэно, сообщила пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана отметил, что Казахстан высоко ценит приверженность Sumitomo устойчивому росту и ответственному ведению бизнеса, а также рассматривает компанию как долгосрочного стратегического партнера.
Шинго Уэно проинформировал главу государства о подготовке совместного проекта с национальной компанией "Казатомпром" в сфере ядерной медицины по выработке научно обоснованных подходов к получению радиоизотопов медицинского назначения из продуктов уранового производства.
Собеседники также обсудили перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в сферах транспорта и логистики, энергетики, атомной промышленности, металлургии и геологоразведки.
Кроме того, по данным пресс-службы, глава государства принял председателя Японской организации по металлам и энергетической безопасности (JOGMEC) Ичиро Такахару. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере геологоразведки, добычи и переработки критически важных минералов, а также устойчивого управления природными ресурсами.
Глава государства отметил высокую заинтересованность JOGMEC к реализации проектов в РК. Также была рассмотрена возможность расширения участия организации в геологоразведочных проектах на территории Казахстана, в том числе открытие ее представительства. По мнению президента, это будет способствовать более эффективной координации совместных проектов и активному участию японских промышленных и технологических компаний на казахстанском рынке.
JOGMEC - ключевой государственный институт Японии, ответственный за энергетическую и минерально-сырьевую безопасность страны. Организация выполняет функции государственного оператора в области обеспечения стабильными поставками нефти, газа, водорода, аммиака и редкоземельных металлов.
Далее президент Казахстана провел встречу с председателем совета директоров компании Mitsui Тацуо Ясунагой.
Глава государства поблагодарил руководство Mitsui за активную деятельность в Казахстане и вклад в укрепление экономического сотрудничества с Японией. В настоящее время компания играет важную роль в формировании международных цепочек поставок, развитии инфраструктуры, энергетики и промышленности.
Президент заявил о заинтересованности в расширении присутствия Mitsui в ключевых секторах экономики Казахстана. В частности, он одобрил планы компании участвовать в строительстве производственного комплекса по капитальному ремонту и восстановлению оборудования в Астане. Областями, представляющими взаимный интерес, также являются критически важные минералы, транспорт и логистика, внедрение технологий, направленных на предотвращение стихийных бедствий.
В рамках визита президента Казахстана в Токио запланировано подписание меморандумов по реализации в Казахстане ряда совместных проектов с компанией Mitsui.
Также глава государства принял председателя совета директоров компании Komatsu Хироюки Огаву. В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев отметил, что Komatsu является надежным и проверенным временем партнером Казахстана, вносящим весомый вклад в развитие горнодобывающей инфраструктуры страны.
Президент приветствовал решение компании реализовать проект по строительству в Астане производственного комплекса по капитальному ремонту и восстановлению техники.
По словам Хироюки Огава, Центральная Азия является стратегически важным рынком с высоким потенциалом и значительными возможностями. По его словам, новый комплекс станет крупнейшим хабом в регионе, который сократит время и стоимость ремонта компонентов для горнодобывающих компаний и обеспечит оперативное сервисное обслуживание.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан заинтересован в локализации производства и дальнейшем укреплении промышленного сотрудничества между странами, получении передовых технологий для повышения конкурентоспособности национальной экономики.
Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам подготовки кадров.
Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу Komatsu по созданию в нашей стране регионального учебного центра для операторов, механиков и инженеров, отметив, что данный проект станет важным вкладом в развитие человеческого капитала и углубление промышленного партнерства.
Komatsu является одной из крупнейших в мире машиностроительных корпораций, специализирующихся на производстве строительной, горнодобывающей, дорожной и индустриальной техники.
Дополнено 19.12.2025, 12.00
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент компании Hitachi Construction Machinery Масафуми Сэнзаки обсудили перспективы расширения сотрудничества горнорудных предприятий РК с японской компанией, сообщает Акорда.
По мнению президента, важно сосредоточить дальнейшие усилия на локализации производства и ремонте оборудования для разработки рудных месторождений. Как полагает Касым-Жомарт Токаев, перспективными направлениями в совместной работе также могут стать цифровизация, внедрение "зеленых" технологий и автономных транспортных систем.
18.12.2025, 18:44
В Казахстане усилят контроль за эксплуатацией электросамокатов
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в сенате парламента заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха прокомментировал одобренный депутатами пакет законов по профилактике правонарушений, передает корреспондент агентства.
По словам замминистра, строительство отдельных дорожек для электросамокатов необходимо, однако реализация таких проектов требует значительных финансовых затрат и затруднена из-за плотной застройки в ряде городов. Вместе с тем он подчеркнул, что при проектировании и строительстве новых улиц эти требования должны обязательно учитываться.
Также Лепеха отметил, что текущий пакет поправок не является окончательным.
Мы встречались с представителями кикшеринговых компаний. У них есть понимание, что дальше так просто не может продолжаться. Вопрос их ответственности - это только начало. Будет третий пакет поправок, он будет более жесткий", - подчеркнул Игорь Лепеха.
Сегодня сенаторы одобрили поправки в законы, в частности введение учета электросамокатов и присвоение регистрационных номеров кикшеринговыми компаниями.
Ранее сообщалось, что количество аварий с электросамокатами в Казахстане за год выросло более чем вдвое.
В своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что вопрос использования электросамокатов вызывает широкое обсуждение в обществе и требует особого внимания.
Премьер поручил в кратчайшие сроки принять поправки по регулированию езды электросамокатов.
В МВД РК заявили, что кикшеринговые компании не исполняют обещания ограничивать скорость электросамокатов.
Позже стало известно, что в Казахстане запретят движение электросамокатов по тротуарам. В стране запустили петицию с требованием об этом.
В российском Благовещенске запретили пользоваться электросамокатами. За любое передвижение или размещение СИМ будет налагаться штраф до 100 тысяч рублей.
18.12.2025, 12:08
Открыто прямое авиасообщение между Шымкентом и Бангкоком
Фото: МИД РК
Бангкок. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан принял участие в церемонии запуска прямых пассажирских рейсов авиакомпании SCAT Airlines по маршруту Шымкент - Бангкок, что стало важным шагом в развитии авиасообщения и транспортной взаимосвязанности между двумя странами, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Посол подчеркнул особую значимость события. Открытие маршрута Шымкент - Бангкок увеличивает общее количество прямых рейсов между Казахстаном и Таиландом до 23 в неделю, что является рекордным показателем, отражающим устойчивый рост взаимного туризма, деловых контактов и культурного обмена.
Посол также отметил, что новый маршрут, выполняемый два раза в неделю, расширяет географию авиаперевозок и создает дополнительные возможности для пассажиров и бизнеса, включая развитие логистики, авиагрузоперевозок и инвестиций, укрепляя роль Казахстана как транспортного узла между Востоком и Западом и позиции Таиланда как ключевого хаба Юго-Восточной Азии.
Коммерческий директор SCAT Airlines Николай Буряков заявил, что долгосрочная стратегия SCAT Airlines предусматривает формирование Шымкента в качестве регионального авиационного хаба с развитием регулярных маршрутов в Европу, Россию, на Южный Кавказ, в Центральную Азию, Юго-Восточную Азию, АТР и на Ближний Восток. В 2027-2030 годах планируется расширение авиапарка, уже введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал в Шымкенте, а до конца 2026 года число рейсов в Бангкок увеличится с 2 до 4 в неделю. В 2025 году также открыты рейсы в Будапешт, Красноярск, Мюнхен, Прагу и Тбилиси. В 2026 году планируется запуск новых маршрутов в Австрию, Азербайджан, Индию, Кыргызстан, Латвию, Россию и Чехию.
В свою очередь заместитель управляющего Государственного агентства по туризму Таиланда Чиравади Кхунсуб поздравила с открытием нового рейса и отметила его важность в развитие взаимного туризма, культурного обмена и межчеловеческих контактов. Она сообщила, что в 2024 году Таиланд посетили более 170 тысяч граждан Казахстана, и в 2025 году ожидается дальнейший рост туристического потока, чему также способствовало введение безвизового режима между двумя странами.
В настоящее время между Казахстаном и Королевством Таиланд выполняются 23 регулярных рейса в неделю, оперируемые авиакомпаниями Air Astana, SCAT Airlines и Thai AirAsia X.
20.12.2025, 11:17Казахстан и ПРООН обсудили укрепление сотрудничества и планы на 2026 год 20.12.2025, 10:26Токаев выступил на первом саммите диалога "Центральная Азия - Япония" 20.12.2025, 10:46Президент Казахстана обозначил приоритеты сотрудничества с Японией в ключевых отраслях 20.12.2025, 10:54Казахстан принял председательство в формате "Центральная Азия - Япония" 20.12.2025, 16:16Президент РК посетит Санкт-Петербург 16.12.2025, 11:22День независимости отмечают в Казахстане 15.12.2025, 20:22В МВД рассказали о самых распространенных видах мошенничества 16.12.2025, 07:00С Днем независимости Республики Казахстан! 17.12.2025, 13:42МВД предупредило о нарушениях использования пиротехники: будет применен весь арсенал Адмкодекса 15.12.2025, 11:03Новогодние выходные в Кыргызстане планируют продлить до 12 января 05.12.2025, 14:50В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
