МИД представил ключевые факты о диалоге "Центральная Азия + Япония"

Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Японию Министерство иностранных дел Казахстана - В рамках официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Японию Министерство иностранных дел Казахстана представило ключевые факты о диалоге "Центральная Азия + Япония", передает корреспондент агентства.





Как рассказали в ведомстве, формат сотрудничества "Центральная Азия + Япония", созданный в 2004 году, остается важной платформой для укрепления регионального и международного взаимодействия.





Основными приоритетами формата являются политический диалог, развитие внутрирегионального сотрудничества, поддержка бизнеса, интеллектуальный обмен, а также культурно-гуманитарное взаимодействие.





Ключевыми директивными органами выступают Совещание министров иностранных дел (СМИД) и Заседание старших должностных лиц (СДЛ). С 2005 по 2025 годы в рамках диалога состоялось 10 встреч на уровне министров иностранных дел и 18 заседаний СДЛ на уровне заместителей министров.





За годы сотрудничества были приняты важные документы, включая совместные заявления (2004, 2012, 2014, 2017, 2019 и 2022 годы), планы действий (2006 и 2019 годы), а также дорожные карты по развитию сельского хозяйства, транспорта и логистики.





Завтра президент Казахстана примет участие в работе саммита "Центральная Азия - Япония".