В то время, когда глобальная солидарность необходима для борьбы с пандемией COVID-19, США по-прежнему придерживаются идеи, что их интересы превыше всего, продвигают политику изоляционизма и унилатерализма, размахивают санкционной дубинкой, оказывают на международные организации давление и угрожают им, жестоко обращаются с просителями убежища, что делает эту страну самым большим возмутителем глобальной безопасности и стабильности.

США вышли из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Чтобы уклониться от ответственности за свою неудачную работу по борьбе с пандемией, администрация Трампа попыталась сделать ВОЗ козлом отпущения, сфабриковав ложные обвинения против этой организации. 14 апреля 2020 года правительство США объявило о приостановке взносов в ВОЗ, что вызвало единогласную критику со стороны международного сообщества. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 14 апреля 2020 года выступил с заявлением, в котором заявил, что, пока мир борется с пандемией COVID-19, нецелесообразно сокращать денежные средства, необходимые ВОЗ или любой другой гуманитарной организации для проведения работ. Президент Американской медицинской ассоциации Патрис Харрис 15 апреля 2020 года заявил, что борьба с пандемией требует международного сотрудничества и приостановка финансовой поддержки ВОЗ в этот критический момент является опасным шагом в неверном направлении. 15 апреля 2020 года на сайте газеты The Guardian была опубликована статья, в которой говорилось, что, когда мир отчаянно нуждается в совместном преодолении угрозы, с которой он никогда раньше не сталкивался, приостановка финансирования ВОЗ правительством США является аморальным действием, нарушающим международный порядок, и ужасным предательством глобальной солидарности. 7 июля 2020 года администрация Трампа нагло объявила о выходе из ВОЗ, несмотря на противодействие международного сообщества.

США отказались от своих обязательств по Парижскому соглашению по климату и вышли из него. США, являющиеся крупнейшей в мире страной по совокупному объему выбросов парниковых газов, должны были нести наибольшую долю ответственности за сокращение выбросов на основе принципа "общей, но дифференцированной ответственности". Однако США бессовестно повернули вспять колесо истории и официально вышли из этого соглашения 4 ноября 2020 года, став единственной из почти 200 стран, вышедшей из этого договора. Международное сообщество пришло к единому мнению, что этот шаг США был недальновидным в политике, ошибочным в науке и безответственным с точки зрения морали. "Выход США из Парижского соглашения по климату ослабит мировые усилия по сокращению выбросов и, следовательно, увеличит количество людей, которые окажутся на грани жизни и смерти из-за последствий изменения климата", - отметила климатолог из Корнельского университета Натали Маховальд, соавтор научных отчетов ООН о глобальном потеплении.

Травля со стороны США угрожает международным организациям. 11 июня 2020 года правительство США ввело экономические санкции и ограничения на поездки в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС) и членов их семей из-за расследования вероятных военных преступлений, совершенных американскими военнослужащим и разведчиками в Афганистане и других местах. Американские санкции против сотрудников МУС были "прямым посягательством на судебную независимость института", говорится в статье, опубликованной 25 июня 2020 года на сайте UN NEWS. 19 июня 2020 года Совет ООН по правам человека принял резолюцию, в которой решительно осудили жестокость полиции, приведшей к смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Ссылаясь на высказывания правозащитных групп, агентство Франс Пресс (AFP) заявило, что в окончательной версии резолюции был удален призыв к дальнейшим расследованиям и убраны все упоминания о расизме и жестокости полиции в Соединенных Штатах Америки из-за "усиленного лоббирования". Прибегая к травле в отношении других стран, США удалось смягчить текст резолюции и тем самым в очередной раз избегнуть международных расследований. США вновь не встали на сторону американцев африканского происхождения - жертв полицейского произвола, заявил Американский союз защиты гражданских свобод.

Односторонние санкции усугубили гуманитарный кризис. В критический момент, когда пандемия COVID-19 распространилась по всему миру и поставила под угрозу жизнь, здоровье и благополучие людей, все страны должны работать вместе, чтобы противостоять ей и поддерживать глобальную безопасность в области общественного здравоохранения. Тем не менее во время пандемии правительство США по-прежнему вводило односторонние санкции в отношении таких стран, как Иран, Куба, Венесуэла и Сирия, что затрудняло своевременное получение ими необходимых противоэпидемических средств. 24 марта 2020 года верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что в случае глобальной пандемии санкции могут затруднить медицинскую работу и увеличить риски для всех. Она утверждала, что для поддержания глобальной безопасности в области общественного здравоохранения и защиты прав и жизней миллионов людей в странах, находящихся под санкциями, они должны быть ослаблены или приостановлены в определенных секторах. Группа из 24 высокопоставленных дипломатов из различных стран призвала правительство США ослабить медицинские и гуманитарные санкции в отношении Ирана, отметив, что такой шаг "потенциально может спасти жизни сотен тысяч простых иранцев", говорится в сообщении на сайте британской газеты The Guardian от 6 апреля 2020 года. 30 апреля 2020 года эксперты ООН по правам человека заявили, что эмбарго США против Кубы и санкции в отношении других стран серьезно подрывают международное сотрудничество по сдерживанию пандемии и спасению жизней. Эксперты призвали США выполнить резолюции ООН и отменить экономическое и финансовое эмбарго против Кубы, а также меры, мешающие ей оплачивать закупку лекарств, медицинского оборудования, продуктов питания и других товаров первой необходимости. 6 мая 2020 года специальный докладчик ООН по вопросу о крайней бедности и правах человека, специальный докладчик по правам человека на безопасную питьевую воду и санитарию и специальный докладчик по вопросу о праве на образование опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что введенные США санкции в отношении Венесуэлы нанесли серьезный ущерб правам людей в этой стране. Они призвали США немедленно отменить санкции, которые усугубили страдания людей, когда в стране свирепствовала пандемия. 29 декабря 2020 года спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на обеспечение прав человека Алена Духан призвала США отменить односторонние санкции против Сирии, отметив, что они могут усугубить и без того тяжелый гуманитарный кризис в этой стране и грубо нарушить права сирийского народа на жизнь, здоровье и развитие.

Жестокое обращение с попросившими убежища. По сообщению CNN от 30 сентября 2020 года, за 2020 финансовый год 21 человек умер в центрах содержания под стражей Иммиграционной и таможенной службы США, что более чем в два раза больше, чем в 2019 финансовом году и является рекордом за период с 2005 года. В статье, опубликованной 30 октября 2020 года на сайте газеты Los Angeles Times, отмечается, что огромное число детей-мигрантов долгое время содержалось под стражей. Среди всех 266 тыс. детей-мигрантов, оказавшихся под стражей правительства США, более 25 тыс. находились в таком положении более 100 дней, почти 1000 провели в приютах для беженцев более года, а многие даже более пяти лет. По сообщению многочисленных американских СМИ, десятки женщин-мигрантов из стран Латинской Америки и Карибского бассейна подали коллективный иск в суд штата Джорджия, обвинив медицинских работников Иммиграционной и таможенной службы США в том, что их подвергли ненужным гинекологическим операциям, в том числе гистерэктомии, без их согласия, причинив тем самым серьезный ущерб их физическому и психологическому здоровью. Согласно сообщению на сайте британской газеты The Guardian от 22 октября 2020 года, несколько камерунцев, запросивших в США убежища, подверглись угрозам со стороны американских чиновников иммиграционной службы и были вынуждены подписать постановления о депортации. Отказавшихся подписать вышеупомянутый документ душили, избивали, прыскали в лицо перцовым баллончиком, и, в конце концов надев наручники, силой заставили поставить отпечаток пальца на постановлении о депортации, согласно которому просители убежища отказываются от своих прав на дальнейшие иммиграционные слушания и соглашаются на депортацию.

Непрекращающаяся принудительная депортация детей-мигрантов на фоне пандемии COVID-19. Согласно статистическим данным Иммиграционной и таможенной службы США, по состоянию на 14 января 2021 года у 8848 из всех мигрантов, содержащихся под стражей, было подтверждено заражение COVID-19. 18 ноября 2020 года на сайте газеты Los Angeles Times сообщалось, что за период с марта того же года правительство США, несмотря на риск распространения нового коронавируса, принудительно депортировало по меньшей мере 8800 нелегальных детей-мигрантов без сопровождения. По сообщению ЮНИСЕФ, несовершеннолетние мигранты из Мексики и Центральной Америки, которых принудительно депортировали из США, подверглись опасности и дискриминации.

Помилование военных преступников, убивавших мирных жителей в других странах. 30 декабря 2020 года рабочая группа по вопросу использования наемников при Совете по правам человека ООН опубликовала заявление, в котором говорится о том, что помилование тогдашним президентом США четырех контрактников частной военной компании Blackwater, осужденных за совершение военных преступлений в Ираке, противоречит обязательствам США по международному праву. В заявлении содержится призыв ко всем государствам-участникам Женевской конвенции совместно осудить действия Соединенных Штатов Америки. Как говорится в заявлении, эти контрактники признаны виновными в совершенной в 2007 году на площади Нисур в Багдаде массовой резни, в результате чего 14 безоружных мирных жителей были убиты, по меньшей мере 17 человек получили ранения. Руководитель Рабочей группы подчеркнул, что помилование контрактников Blackwater - это оскорбление правосудия и жертв бойни на площади Нисур, а также их семей. Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Марта Хуртадо заявила, что помилование контрактников Blackwater "способствует безнаказанности" и станет поощрением для других к совершению таких преступлений в будущем.

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