Специалист НЦОЗ рекомендует: как избежать детского травматизма зимой

Зима - замечательное время года для зимних игр и забав. Тем более сейчас у казахстанских школьников зимние каникулы - отличная возможность отдохнуть, погулять, порезвиться. Но, помимо радости и активного отдыха, этот период еще и таит в себе некоторую опасность. Ведь каникулы - это пора, когда дети в большей степени располагают свободным временем, чаще находятся на улице и остаются без присмотра взрослых.

Как информирует главный специалист отдела по мониторингу неинфекционных заболеваний департамента профилактики неинфекционных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения (ДПНИЗ НЦОЗ МЗ РК) Куаныш Алимбетов, в зимнее время увеличивается риск получения травм, связанных с гололедом (падения, ДТП, вывихи, переломы и т.д.) и погодными условиями (обморожения, термические ожоги об холодные металлические предметы).

Если ваш ребенок увлекается катанием на коньках, лыжах или санках, необходимо проверить санки, не повреждены ли они, крепление на лыжах, надежно и правильно прикреплено оно к ногам ребенка, а коньки на соответствие размера. Склон, который выбирается для спуска на санках или лыжах, обязательно должен быть вдалеке от дороги, свободен от палок и корней деревьев.

Особенно опасно цепляться к транспортным средствам, привязывать санки друг к другу, перевернувшись, одни санки потянут за собой другие. На коньках лучше всего кататься в специально оборудованных местах или на катках.

Катание на лыжах и коньках, а также ношение обуви со скользкой подошвой являются основными причинами переломов ног. При подозрении на перелом не откладывайте посещение врача.

Игра в снежки - еще одна зимняя забава, которая может привести к повреждениям глаз, поэтому задача взрослых убедить ребенка беречься от попадания снега в лицо и не бросать снежки с ледяной корочкой и обледенелыми кусочками снега в друзей, особенно в голову.

Основную опасность в холодное время года представляет гололед. Во-первых, правильно подберите ребенку обувь: предпочтение лучше отдать обуви с ребристой подошвой, произведенной из мягкой резины или термоэластопластов, без каблуков. Во-вторых, большую опасность в гололед представляют ступеньки. По возможности избегайте их, если это невозможно, то ногу при спуске по лестнице необходимо ставить вдоль ступеньки, в случае потери равновесия такая позиция смягчит падение. От того, чтобы поскользнуться и упасть на гладком твердом льду, не застрахован никто, да и вероятность получения травмы в результате такого падения довольно высока.

Зимой к списку травм добавляется еще и риск "приклеиться". Постарайтесь доходчиво объяснить ребенку, что в мороз нельзя лизать языком и притрагиваться мокрыми руками к железным конструкциям, можно "приклеиться". Напомните, что не стоит проводить эксперименты.

Специалист также предупреждает о дорожно-транспортных травмах. Часто ребенок видит, что машина приближается, но надеется проскочить, а на скользкой дороге водитель не успевает затормозить. Пересекать проезжую часть дороги необходимо исключительно по пешеходному переходу ни в коем случае не перебегать, следует быть предельно внимательными. Обязательно соблюдать правила дорожного движения.

Еще одна распространенная зимняя травма - обморожение. Повреждение тканей под действием холода может наступить не только при низких температурах воздуха, но и при температуре выше нуля, особенно во время обильного снегопада, при сырой погоде, влажной одежде, тесной обуви. Обморожению подвергаются чаще всего пальцы рук и ног, щеки, нос, уши.

Чтобы избежать неприятных последствий, правильно одевайте ребенка для прогулок: необходимы варежки, шарф, шапка из водоотталкивающего материала на теплой подкладке, обувь, не сдавливающая нижние конечности и не пропускающая воду. Кожу лица нужно защищать специальным детским кремом.

Старайтесь одевать детей в яркую одежду, а еще лучше иметь на ней световозвращатели - фликеры, помня о том, что в зимний период на улице начинает рано темнеть.

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