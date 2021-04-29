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Си Цзиньпин предложил стратегию решения проблем изменения климата

28.04.2021 2917
Си Цзиньпин предложил стратегию решения проблем изменения климата
22 апреля по случаю "Дня Земли" Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин присутствовал на саммите мировых лидеров по вопросам изменения климата в формате видеоконференции, и выступил с важной речью "Вместе построим сообщество жизни человека и природы", обсудив с руководителями других стран стратегию решения проблем изменения климата.
 
Председатель Си отметил, что изменение климата создает все более серьезные проблемы для выживания и развития человека, а вспышка эпидемии COVID-19 еще больше вызвала глубокие размышления о взаимоотношениях между человеком и природой в различных странах. Содействие "зеленому восстановлению" мировой экономики после эпидемии и стремление к гармоничному сосуществованию человека и природы - это не только стремление людей всех стран к лучшей жизни, защиты окружающей среды, ответственность перед будущими поколениями, но и необходимая часть содействия улучшению глобального управления климатом. Международное сообщество должно путем беспрецедентных амбиций и действий совместно построить сообщество жизни человека и природы.
 
Председатель Си заявил, чтобы построить сообщество жизни человека и природы мы должны придерживаться принципов гармоничного сосуществования человека и природы, зеленого развития, системного управления, ориентированности на людей, многосторонности и общей, но дифференцированной ответственности. Он подчеркнул, что развивающиеся страны сталкиваются со множеством проблем, таких как борьба с эпидемией, развитие экономики и изменение климата. Мы должны полностью подтвердить вклад развивающихся стран в решении проблемы изменения климата и принять во внимание их специфические трудности и заботы. Развитые страны должны проявлять больше амбиций и действий, в то же время, эффективно помогать развивающимся странам в повышении их способности и устойчивости к реагированию на изменение климата, оказывать финансовую, техническую поддержку в наращивании их потенциала, и избегать создания зеленых торговых барьеров, чтобы помочь им ускорить переход к зеленой трансформации с низким содержанием углерода. 
 
Китайская цивилизация всегда выступала за единство природы и человека, за то, что мы должны многому учиться у природы, и стремиться к гармоничному сосуществованию человека и природы. В последние годы под эгидой идеи Си Цзиньпина об экологической цивилизации Китай всесторонне внедряет новые концепции развития, характеризирующиеся инновационностью, координацией, экологичностью, открытостью и совместным использованием, и предпринимает твердые шаги в направлении экологического, низкоуглеродного и устойчивого развития. В прошлом году Председатель Си официально объявил, что Китай будет стремиться достигнуть пикового уровня выбросов углерода к 2030 году и достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году. Это время намного короче, чем в развитых странах. Как участник и вкладывающий лидер в построении глобальной экологической цивилизации, Китай твердо придерживается принципа многосторонности, способствует созданию справедливой, разумной, совместной и беспроигрышной системы глобального экологического управления и делает все возможное, чтобы помочь развивающимся странам в улучшении своей способности реагировать на изменение климата.
 
Китай взял сотрудничество в области экологической цивилизации в качестве ключевого содержания совместного строительства "Один пояс, один путь" и запустил серию инициатив по зеленым действиям с рядом мер, таких как зеленая инфраструктура, зеленая энергия, зеленый транспорт, зеленые финансы. Казахстан расположен в Великой степи и сильно зависит от изменения климата. В последние годы совместное строительство "Один пояс, один путь" Китая и Казахстана постепенно "озеленилось". Обе страны должны следовать общему направлению современной технологической революции и промышленной трансформации, воспользоваться огромными возможностями развития, открываемыми зеленой трансформацией, и использовать инновации как движущую силу для энергетического преобразования и модернизации экономики, энергетики и промышленной структуры. Китай сотрудничает с Казахстаном в строительстве ряда зеленых электростанций, в том числе солнечных, ветровых и гидроэнергетических, и построил нефтеперерабатывающий завод №4 в Шымкенте, стекольный завод, пищевые заводы и другие промышленные предприятия с высокими стандартами защиты окружающей среды. Таким образом, Китай вносит свой вклад в улучшение экологии и среды, стимулирует развитие "зеленой экономики" в Казахстане, прилагая эффективные усилия во благо народа Казахстана.
 

Китайский план" по усилению глобального управления экологией, предложенный Председателем Си Цзиньпином, указал ключевое направление глобального экологического управления и еще раз продемонстрировал роль и ответственность Китая, как крупной страны, в глобальном экологическом управлении. Он имеет важное практическое и историческое значения. Мы готовы работать со странами по всему миру, включая Казахстан, для содействия зеленого развития и низкоуглеродной трансформации, а также готовы внести свой вклад в продвижение многостороннего процесса глобального управления климатом и создания сообщества жизни человека и природы.

 

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