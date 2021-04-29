Си Цзиньпин предложил стратегию решения проблем изменения климата

22 апреля по случаю "Дня Земли" Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин присутствовал на саммите мировых лидеров по вопросам изменения климата в формате видеоконференции, и выступил с важной речью "Вместе построим сообщество жизни человека и природы", обсудив с руководителями других стран стратегию решения проблем изменения климата.

Председатель Си отметил, что изменение климата создает все более серьезные проблемы для выживания и развития человека, а вспышка эпидемии COVID-19 еще больше вызвала глубокие размышления о взаимоотношениях между человеком и природой в различных странах. Содействие "зеленому восстановлению" мировой экономики после эпидемии и стремление к гармоничному сосуществованию человека и природы - это не только стремление людей всех стран к лучшей жизни, защиты окружающей среды, ответственность перед будущими поколениями, но и необходимая часть содействия улучшению глобального управления климатом. Международное сообщество должно путем беспрецедентных амбиций и действий совместно построить сообщество жизни человека и природы.

Председатель Си заявил, чтобы построить сообщество жизни человека и природы мы должны придерживаться принципов гармоничного сосуществования человека и природы, зеленого развития, системного управления, ориентированности на людей, многосторонности и общей, но дифференцированной ответственности. Он подчеркнул, что развивающиеся страны сталкиваются со множеством проблем, таких как борьба с эпидемией, развитие экономики и изменение климата. Мы должны полностью подтвердить вклад развивающихся стран в решении проблемы изменения климата и принять во внимание их специфические трудности и заботы. Развитые страны должны проявлять больше амбиций и действий, в то же время, эффективно помогать развивающимся странам в повышении их способности и устойчивости к реагированию на изменение климата, оказывать финансовую, техническую поддержку в наращивании их потенциала, и избегать создания зеленых торговых барьеров, чтобы помочь им ускорить переход к зеленой трансформации с низким содержанием углерода.

Китайская цивилизация всегда выступала за единство природы и человека, за то, что мы должны многому учиться у природы, и стремиться к гармоничному сосуществованию человека и природы. В последние годы под эгидой идеи Си Цзиньпина об экологической цивилизации Китай всесторонне внедряет новые концепции развития, характеризирующиеся инновационностью, координацией, экологичностью, открытостью и совместным использованием, и предпринимает твердые шаги в направлении экологического, низкоуглеродного и устойчивого развития. В прошлом году Председатель Си официально объявил, что Китай будет стремиться достигнуть пикового уровня выбросов углерода к 2030 году и достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году. Это время намного короче, чем в развитых странах. Как участник и вкладывающий лидер в построении глобальной экологической цивилизации, Китай твердо придерживается принципа многосторонности, способствует созданию справедливой, разумной, совместной и беспроигрышной системы глобального экологического управления и делает все возможное, чтобы помочь развивающимся странам в улучшении своей способности реагировать на изменение климата.

Китай взял сотрудничество в области экологической цивилизации в качестве ключевого содержания совместного строительства "Один пояс, один путь" и запустил серию инициатив по зеленым действиям с рядом мер, таких как зеленая инфраструктура, зеленая энергия, зеленый транспорт, зеленые финансы. Казахстан расположен в Великой степи и сильно зависит от изменения климата. В последние годы совместное строительство "Один пояс, один путь" Китая и Казахстана постепенно "озеленилось". Обе страны должны следовать общему направлению современной технологической революции и промышленной трансформации, воспользоваться огромными возможностями развития, открываемыми зеленой трансформацией, и использовать инновации как движущую силу для энергетического преобразования и модернизации экономики, энергетики и промышленной структуры. Китай сотрудничает с Казахстаном в строительстве ряда зеленых электростанций, в том числе солнечных, ветровых и гидроэнергетических, и построил нефтеперерабатывающий завод №4 в Шымкенте, стекольный завод, пищевые заводы и другие промышленные предприятия с высокими стандартами защиты окружающей среды. Таким образом, Китай вносит свой вклад в улучшение экологии и среды, стимулирует развитие "зеленой экономики" в Казахстане, прилагая эффективные усилия во благо народа Казахстана.

Китайский план" по усилению глобального управления экологией, предложенный Председателем Си Цзиньпином, указал ключевое направление глобального экологического управления и еще раз продемонстрировал роль и ответственность Китая, как крупной страны, в глобальном экологическом управлении. Он имеет важное практическое и историческое значения. Мы готовы работать со странами по всему миру, включая Казахстан, для содействия зеленого развития и низкоуглеродной трансформации, а также готовы внести свой вклад в продвижение многостороннего процесса глобального управления климатом и создания сообщества жизни человека и природы.

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