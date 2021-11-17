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Невероятные идеи космического строительства

16.11.2021, 16:07 10666
Невероятные идеи космического строительства
Проекты поселения на Луне уже разрабатывают. На очереди — Марс. Но доставлять туда что бы то ни было дорого и технически сложно. Поэтому ученые рассматривают разные варианты производства пищи, топлива, энергии и стройматериалов из местного сырья, включая продукты жизнедеятельности колонистов, пишет РИА Новости.
 
Расчет на местные материалы
 
У Марса нет плотной атмосферы и магнитного поля. Для защиты от космического излучения, солнечной радиации и микрометеоритов первым поселенцам потребуется надежное укрытие. Кроме того, на Марсе бушуют песчаные бури и скорость ветра может превышать сто километров в час. Единственный материал, из которого можно что-то построить, — рыхлые поверхностные породы, марсианский реголит.
 
Также нужен стабилизатор, связующее вещество, придающее прочность материалу. В то же время сырье должно быть пластичным — таково требование аддитивной технологии.
 
В качестве стабилизатора обычно рассматривают либо неорганический цемент, который можно получить из воды, содержащейся в марсианском льду, а также углекислого газа и азота атмосферы Красной планеты, либо биосинтетические полимеры типа паучьего шелка или белка альбумина, имеющегося в крови крупного рогатого скота.
 
Замешаны на крови
 
Связующие вещества биологического происхождения (смолы деревьев, коллаген из копыт, казеин из сыра, кровь животных) широко применяли для изготовления клея на протяжении тысячелетий. Синтетические адгезивы на основе нефти — по историческим меркам — изобрели совсем недавно.
 
Кровь животных нередко добавляли в строительные растворы в Средние века. В XIX столетии, смешивая опилки с бычьей кровью, во Франции получали bois durci — закаленное дерево. При нагревании до 150-200 градусов Цельсия под давлением из смеси удаляли лишнюю влагу. При этом молекулы альбумина соединялись в цепочки-олигомеры и пронизывали всю массу, придавая ей необычайную прочность. Из закаленного дерева делали мелкие предметы интерьера, элементы мебельного декора, рамы для картин. Для одного килограмма такой "древесины" требовалось всего около 130 миллилитров крови. Фактически это был первый биокомпозитный материал.
 
В начале XX века американская компания Haskell Manufacturing выпускала хаскелит — фанеру, проклеенную гидрофобным клеем на основе бычьего альбумина. Из нее делали корпуса самолетов, лодки, плавучие мосты, а также элементы строительных конструкций.
 
Не раз возникали идеи использовать кровь, слитую на скотобойнях, которую обычно выбрасывают или сжигают, в производстве строительных блоков, за это давали патенты. Но все подобные изобретения оставались невостребованными — "кровавые" кирпичи слишком дорогие. Другое дело — Марс, над которым не властна рука рынка.
 
Бетон из крови космонавтов
 
Понятно, что на Красную планету не планируют завозить коров. Во всяком случае, пока. А значит, вместо бычьего придется использовать человеческий альбумин. Смешав рыхлый материал, подобный лунному или марсианскому реголиту, с этим белком из крови человека, британские ученые получили биокомпозит, не уступающий бетону. Назвали его AstroCrete.
 
Создали два варианта — для Луны и Марса, с концентрацией альбумина соответственно 15 и 37,5 процента. Предел прочности на сжатие — от 19,5 до 25 мегапаскалей, как у обычного бетона, а если добавить мочевину, то до 39,7.
 
Альбумин — самый распространенный белок в крови человека. В плазме его — 40-45 граммов на литр, пополняется со скоростью 12-25 граммов в сутки. По расчетам, литра крови хватит на 300 граммов композитного бетона. Если каждый космонавт будет сдавать кровь дважды в неделю, это даст около 2,5 килограмма композита в месяц. За 72 недели можно построить помещение для еще одного колониста.
 
При этой технологии не нужны биореакторы и оборудование для изготовления синтетических полимеров, следовательно, ниже расход энергии, воды и времени. Важно, что производство не зависит от поставок с Земли. При условии, что прочие системы жизнеобеспечения работают нормально, колония сможет самостоятельно расширить жизненное пространство или восстановить разрушенное. 
Биокомпозитный материал с человеческим альбумином для строительства на Марсе (слева) и Луне (справа)
 
Пикантная биодобавка
 
Связывающие свойства возникают у альбумина, когда белки крови разворачиваются. Они соединяются между собой в плоские структуры, известные как бета-листы, которые и удерживают частицы материала. Но для этого их надо денатурировать. Лучше всего с этим справляется мочевина — еще один компонент AstroCrete.
 
Человек в среднем производит от одного до двух литров мочи в сутки, это 20-35 граммов мочевины. Ее отделяют в системе жизнеобеспечения при получении чистой воды. Это ценное сырье. Им можно, к примеру, удобрять растения. Но, по мнению ученых, для этого прекрасно подходит атмосферный марсианский азот, а мочевину лучше пустить на "кровавый" бетон.
Замкнутый цикл жизнеобеспечения колонии на Марсе. Желтыми стрелками показаны процессы, которые возможны после запуска биореактора
 
На очереди — пауки
 
В качестве альтернативы человеческому альбумину рассматривали паучий шелк. Основа паутины — тот же белок, из которого плетет коконы тутовый шелкопряд, — фиброин. Его адгезионные свойства не хуже, чем у альбумина, а молекулы также образуют прочные сетки за счет водородных связей.
 
Пауков не раз отправляли в космос. Недавний эксперимент — за двумя разнополыми особями вида Trichonephila clavipes два месяца наблюдали на МКС — показал, что они без проблем плетут паутину и в невесомости.
 
Однако вариант с пауками более трудный. Им нужны отдельные помещения — достаточно просторные, чтобы не мешать друг другу. За ними надо ухаживать, кормить личинками мух. Кроме того, в отличие от шелкопряда, пауков сложнее разводить. Все идет к тому, что придется создавать синтетические аналоги паучьего шелка на основе рекомбинантных белков.
 
В марсианском поселении сырье теоретически можно синтезировать в биореакторе, а чтобы он не простаивал, делать в нем еще и биотопливо, химикаты, фармацевтические препараты, пищу, перерабатывать продукты жизнедеятельности человека. Но пока подобных универсальных установок нет и, видимо, первым поселенцам придется рассчитывать в основном на собственные силы и местные ресурсы.
 

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Россия и Казахстан: сотрудничество без границ

09.11.2021, 18:35 74251
Россия и Казахстан: сотрудничество без границ
Фото: Министры иностранных дел России и Казахстана Сергей Лавров и Мухтар Тлеуберди во время пресс-конференции по итогам российско-казахстанских переговоров.
Братские народы России и Казахстана связывает многовековая история отношений. Подписание 22 октября 1992 года Протокола об обмене полномочными представительствами Российской Федерации и Республики Казахстан вывело их на качественно иной уровень. Сегодня российско-казахстанские связи можно без преувеличения назвать примером стратегического партнерства и союзничества, сообщает интернет-портал «Российской газеты».
 
За 29 лет с момента установления дипломатических отношений осуществлены масштабные шаги по выстраиванию современной модели межгосударственного общения. Теперь она не только в полной мере опирается на общепризнанные нормы международного права, но и учитывает сложившиеся геополитические реалии.
 
В основе партнерства наших стран - бережно хранимые традиции дружбы, взаимопомощи и взаимопонимания. Особо значимую роль играет духовная близость россиян и казахстанцев.
 
Фундаментом торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества служат прочные хозяйственные связи, сформированные в рамках единого государства в XX веке. Рассматриваем это как уникальное сравнительное преимущество наших стран в условиях острой конкурентной борьбы на международных рынках.
 
Скоординированная экономическая политика позволяет диверсифицировать производство и облагораживать структуру взаимной торговли. Товарооборот между Россией и Казахстаном оправился от "коронакризисного" шока и за восемь месяцев текущего года показал рост в 34%. В абсолютных цифрах это 16,1 млрд долларов США, что превышает уровень трех допандемийных лет.
 
Общими усилиями создана солидная нормативно-правовая база, охватывающая практически все области межгосударственных отношений. Отмечу такие основополагающие документы, как Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (от 25 мая 1992 года), Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие (от 6 июля 1998 года), Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке (от 11 ноября 2013 года).
 
Хорошо отлажена система механизмов институционального диалога. С 1997 года работает Межправительственная комиссия по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Обустройством отраслевых направлений двусторонней кооперации занимаются действующие в ее составе подкомиссии по транспорту, науке и новым технологиям, топливно-энергетическому комплексу, промышленности, а также межрегиональному, приграничному, инвестиционному, банковскому, военно-техническому и культурно-гуманитарному взаимодействию.
 
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Российско-казахстанская "связка" играет незаменимую роль ключевого элемента евразийского интеграционного процесса. Его идейным вдохновителем по-прежнему выступает первый президент Республики Казахстан - Лидер нации Назарбаев. Евразийский проект уже не раз показывал себя мощным инструментом совместного развития и нейтрализации негативных последствий глобальных финансово-экономических кризисов. Во многом благодаря своей эффективности ЕАЭС - одна из становых опор создаваемого по инициативе президента России Владимира Путина Большого Евразийского партнерства - многоуровневого интеграционного контура общеконтинентального пространства взаимовыгодного сотрудничества и равной безопасности.
 
На фоне ускорения научно-технологического прогресса российско-казахстанские связи сориентированы на модернизацию и объединение производственных мощностей, обмен наукоемкой продукцией, увеличение в товарообороте доли несырьевых товаров и изделий с высокой добавленной стоимостью. Многое делается "на рельсах" прямой промышленной кооперации, в том числе по линии военно-индустриального комплекса. Такие "горизонтальные" связи - ценный актив наших союзнических отношений.
 
Стратегическое значение имеют особо важные совместные проекты. В сфере освоения околоземного пространства речь идет о создании национальной космической программы "Байтерек", которая откроет Казахстану путь для вступления в клуб мировых космических держав. Согласно плану, в 2023 году с космодрома Байконур будут осуществлены пуски российской перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Работа на этом направлении будет способствовать появлению в республике новых наукоемких "кластеров" с сопутствующим кумулятивным эффектом для экономики и социальной сферы.
 
Россия и Казахстан подают пример взаимоуважительного подхода к решению пограничных вопросов (протяженность общих рубежей - более 7,5 тысячи километров). Уникальное географическое положение в центре Евразии позволяет извлекать обоюдную выгоду из совместного транзитного потенциала. Энергично обустраиваем высококонкурентные транспортные коридоры, призванные соединить Европу и Западный Китай, а также Север и Юг континента с выходом на страны Персидского залива и в Индийский океан.
 
Природой и историей нашим странам предопределено быть добрыми соседями в регионе Каспийского моря. Совместным освоением ресурсов Каспия, заботой о его экосистеме мы демонстрируем ответственное отношение к этому уникальному и в то же время хрупкому водоему, не имеющему связи с мировым океаном. Москва и Нур-Султан разделяют необходимость разумного подхода к использованию своих природных ресурсов, прежде всего богатых углеводородных запасов при безусловном контроле за их воздействием на окружающую среду. При этом вместе работаем и над развитием возобновляемых источников энергии, в том числе водородной энергетики.
 
В соответствии с Договором от 2013 года нашими странами проводится согласованная внешняя политика с опорой на союзнические обязательства и использование возможностей многосторонних объединений: Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества. Скоординированные действия Москвы и Нур-Султана позволяют надежно обеспечивать необходимый уровень безопасности, неприкосновенность рубежей России и Казахстана, а также ближайших союзников. Это особенно важно в условиях изменчивой военно-политической ситуации в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
 

Чувство локтя" помогает нам в решении оперативных задач. Регулярно вместе анализируем террористическую и наркотическую угрозы, исходящие из Афганистана. С созвучных позиций выстраиваем диалог с фактическими властями этой страны - в интересах прочного межафганского урегулирования и устранения многоплановых вызовов на южных рубежах СНГ.

 
Динамично развиваются двусторонние научно-образовательные и культурно-гуманитарные проекты, ведется живой диалог по линии гражданского общества. Этому в немалой степени способствуют преобразования, проводимые в Казахстане по инициативе президента Токаева. Они нацелены на модернизацию общественно-политической и экономической жизни страны, обеспечение верховенства закона и защиты прав всех граждан республики.
 
На протяжении новейшей истории Россия и Казахстан демонстрируют значительные успехи в консолидации общества, упрочении межнациональной гармонии. К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией. Уровень двусторонних отношений с Нур-Султаном позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры. Для этого задействуем прямые каналы связи - по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов. Ведется слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества двух стран.
 
Мощными связующими звеньями служат русскоязычная община в Казахстане и казахстанская - в России. Обе стороны прекрасно понимают, насколько важна объединительная миссия русского языка. По Конституции Республики Казахстан русский язык наделен статусом официального и используется наравне с казахским. Вижу в этом огромный плюс для казахстанской молодежи, связывающей свою жизнь и работу с Россией и пространством СНГ в целом. Продолжим оказывать многоплановую поддержку школам, профессиональным и высшим учебным заведениям Казахстана, осуществляющим подготовку педагогов и специалистов со знанием русского языка.
 
Оглядываясь на исторический путь, пройденный нашими народами, можно с уверенностью утверждать - стратегическое партнерство и союзничество, развитие процессов интеграции наиболее оптимальным образом отвечают долгосрочным интересам России и Казахстана. Служат надежным фундаментом для укрепления отношений добрососедства и совместного процветания.
 

Ученые рассказали о проявлениях постковидного синдрома у детей

27.10.2021, 19:35 139996
Ученые рассказали о проявлениях постковидного синдрома у детей
Ученые подвергли анализу медицинскую базу данных, охватывающую почти половину населения Германии, и определили перечень и тяжесть симптомов, связанных с долгосрочными последствиями COVID-19 у детей и подростков. Результаты исследования опубликованы 22 октября на сервере препринтов medRxiv.org, сообщает издание "Известия".

Известно, что у ряда переболевших возникают долгосрочные осложнения. На протяжении нескольких недель или даже месяцев после выздоровления у них сохраняются одышка, усталость, проблемы со сном, концентрацией внимания и памятью.
 
Авторы исследования объединили в единую базу стандартные медицинские данные от ряда поставщиков медицинского страхования за период с января 2019 года по декабрь 2020-го. Они обработали информацию по 38 млн человек — 45% населения страны. Из них были отобраны 157 тыс., которым был поставлен диагноз COVID-19 до 30 июня 2020 года, — 145 184 взрослых и 11 950 детей и подростков до 17 лет. В обеих группах ученые выделили тех, у кого через три месяца после подтверждения заболевания сохранялись жалобы.
 
По данным медицинской статистики, заболеваемость коронавирусом у взрослых на 162% выше. Однако разница в проявлениях постковидного синдрома оказалась не такой большой — всего 41%. В то же время сами симптомы немного отличаются.
 
У взрослых чаще всего наблюдаются дыхательная недостаточность, общее недомогание, выпадение волос, головная боль и потеря вкусовых ощущений. У детей распространены стойкое ощущение усталости, депрессия и тревожность, соматические расстройства, головная боль и боли в животе.
 
Кроме того, в младшей возрастной группе чаще встречаются симптомы, указывающие на расстройство психики.
 

Вместе с данными о других соответствующих аспектах наши результаты дают дополнительную информацию к дискуссиям последнего времени о необходимости введения превентивных мер, а также оценке соотношения рисков и выгод от вакцинации для детей и подростков", — написали ученые.

 
Авторы отметили, что на данный момент это наиболее масштабное исследование в мире, посвященное постковидному синдрому у детей и подростков. Его результаты также показали общий рост заболеваемости среди молодых людей в последнее время, хотя она всё равно значительно ниже, чем среди взрослых.
 
Ранее, 16 октября, врач-психотерапевт Екатерина Мисевич рассказала, что одним из последствий коронавируса может стать депрессия. При этом она пояснила, что депрессивное состояние после COVID-19 может возникать не только как реакция организма на болезнь, но и как ответ на вызванный пандемией стресс. По словам психотерапевта, если у человека раньше не было периодов упадка и при этом он менее полугода назад переболел коронавирусом, то, вероятно, есть прямая связь.
 
До этого, 14 октября, немецкие ученые пришли к выводу, что коронавирус способен проникать в глаза и инфицировать фоторецепторы, а также ганглиозные клетки сетчатки. Предположительно, именно этот факт и является причиной того, что переболевшие COVID-19 жалуются на проблемы со зрением. Специалисты для исследования подвергли зрелые органоиды сетчатки воздействию SARS-CoV-2, а затем наблюдали за его активностью. Коронавирус действительно инфицировал клетки сетчатки.
 
11 октября глава центра психотерапии Виктория Читлова сообщила, что у людей с суицидальными наклонностями может произойти рецидив после перенесенного коронавируса. Психотерапевт отметила, что во время постковидного периода люди подвержены воспалению нервных тканей, из-за чего человек может вернуться к мыслям о самоубийстве. Также депрессия способна развиться у тревожных людей. При этом эксперт подчеркнула, что коронавирус не является первопричиной подобных мыслей.
 
На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак".
 

Осеннее обострение: Таджикистан и Афганистан стоят на пороге военного конфликта

03.10.2021, 04:00 227287
Осеннее обострение: Таджикистан и Афганистан стоят на пороге военного конфликта
Из Кабула раздались угрозы в адрес Душанбе. Причина — поддержка таджикскими властями антиталибского ополчения в Панджшере. Еще больше ситуация накалилась после того, как президент Эмомали Рахмон принял военный парад на границе с Афганистаном. "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перебросил в приграничные районы боеспособные силы для "отражения потенциальных угроз". Приведет ли это обострение к военному конфликту, выясняли "Известия".
 
Не надо вмешиваться
 

Мы хотим, чтобы Таджикистан не вмешивался в наши внутренние дела. Мы хотим иметь с ним хорошие отношения, но вмешательство одной страны во внутренние дела соседа не может служить чьим-либо интересам. На каждое действие найдется противодействие", — заявил назначенный талибами заместителем председателя временного афганского правительства Абдул Салам Ханафи.

 
Эти слова стали ответом на выступление президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он призвал провести в Афганистане выборы и создать инклюзивное правительство с участием всех этнических групп, включая афганских таджиков. Рахмон отметил, что "формирование любого правительства без учета интересов всех жителей страны может привести к катастрофическим последствиям".
 
Помимо этого таджикский лидер предупредил об угрозе возрождения международного терроризма на афганской территории. По его словам, разные террористические группировки, включая "Аль-Каиду" (запрещенная в России террористическая организация) и "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация), используют ситуацию в Афганистане для активного укрепления своих позиций.
 

Сегодня на примере событий в провинции Панджшер Афганистана мы являемся свидетелями трагического нарушения международных прав человека. Жителям Панджшера отказано в доступе к продовольствию и другим предметам первой необходимости, а также к гуманитарной помощи", — заявил Рахмон. Мирные жители, по его словам, "сталкиваются с невиданным насилием". "Речь идет о массовых убийствах жителей", — сообщил он, добавив, что "эта ситуация организована извне и навязана афганскому народу". Кого именно Рахмон подразумевает под "внешними силами", он не пояснил.

 
Панджшер, населенный преимущественно таджиками, с 1975 года стремится к широкой автономии. В 1980-е он находился под контролем этнического таджика Ахмада Шаха Масуда, противостоявшего просоветскому правительству Афганистана, а после вывода советских войск — другим полевым командирам в афганской гражданской войне. В 1996 году талибы, захватившие почти весь Афганистан, так и не смогли взять Панджшер.
 
В этот раз провинция вновь стала очагом сопротивления талибам, последним регионом страны, который им не подчинялся. Сопротивление возглавил сын убитого 10 сентября 2001 года Масуда, Ахмад-младший. Он заявлял, что его главная цель — создание нового Афганистана, в котором все национальности имеют автономию и участвуют в управлении страной.
 
Лидеры сопротивления хотели создать ополчение из остатков афганской армии и местных жителей, не сдавшихся талибам. Рассчитывали они и на международную помощь. Но их никто не поддержал. 6 сентября этот регион пал.

 
Нагнетание ситуации
 
Таджикистан в отличие от большинства соседей Афганистана по региону не признал новую власть в Кабуле. Эмомали Рахмон заявлял, что, несмотря на обещания создать инклюзивное правительство, талибы на самом деле строят исламский эмират. "Безразличие международного сообщества к ситуации в Афганистане может привести к затяжной гражданской войне", — предупреждал он.
 
В стране опасаются наплыва беженцев из Афганистана. В начале лета стране уже пришлось принять у себя несколько тысяч афганских военнослужащих и около тысячи мирных жителей. Беспокоит Душанбе и возможное увеличение потока наркотиков. В середине июля погранслужба Таджикистана обнаружила 3,5 кг героина у афганских беженцев.
 
Кроме того, таджикские власти опасаются усиления радикальных исламистов. Талибы пообещали не угрожать соседям, но при этом охранять таджикско-афганскую границу поручили группировке "Ансаруллах", которая запрещена в Таджикистане. Многие ее боевики находятся в международном розыске. Возглавляет эту организацию этнический таджик Махди Арсалон, который не раз говорил, что хочет построить в Таджикистане халифат по примеру Афганистана. Андрей Казанцев. "Годами таджикские экстремисты уезжали в Афганистан воевать. "Ансаруллах" — выходцы из Таджикистана. Их расположили контролировать пограничные территории. Талибы включили эту группировку в свой состав, хотя обещали международным игрокам выгнать всех международных террористов", — отметил специалист в беседе с "Известиями".
 
По его словам, сами стороны не смогут справиться со сложившимся положением. "Но, возможно, найдутся международные игроки, которые помогут разрядить ситуацию. Талибы связаны с Пакистаном, а тот — с Китаем. Пекин — основной инвестор в Таджикистане, ему не нужна война между двумя сторонами. Россия четко дала гарантии безопасности Душанбе, и талибы об этом прекрасно знают, поэтому границу вряд ли пересекут", — подчеркнул политолог.
 
С ним согласен Нессар. "В горячую фазу этот конфликт все же не должен перейти, это в основном игра мускулами. Талибы прекрасно понимают, что вооруженный конфликт может вызвать реакцию ОДКБ. Таджикистан тоже осознает, что втягивать весь регион в вооруженное противостояние не стоит. Но мелкие стычки между сторонами все же возможны", — считает эксперт.
 

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