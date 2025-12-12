ЕАБР прогнозирует замедление инфляции в Казахстане до 12,3% к концу 2025 года

Рассказать друзьям

Что ожидает казахстанцев в ноябре 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





Начало второй четверти в школах









3 ноября школьники вернутся за парты. Во второй четверти их ждет 8 учебных недель. Осенние каникулы продлились 7 дней (с 27 октября по 2 ноября).





Зимние каникулы составят 10 календарных дней - с 29 декабря 2025 года до 7 января 2026 года включительно.





В Казахстане с ноября вступает в силу новая методика расчетов объемов услуг водоснабжения









С 1 ноября вступает в силу новая методика расчетов объемов услуг по водоснабжению и водоотведению, сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и строительства. Принятая методика не вводит новых платежей и не увеличивает размеры оплаты.





Как пояснили в министерстве, документ разработан, чтобы установить единые правила определения объемов воды, подаваемой и отводимой водоканалами. Оплата, как и прежде, рассчитывается по показаниям приборов учета, установленных на границе ответственности (между участками сетей, принадлежащих потребителям и водоканалу). Там, где счетчиков нет, применяется норма потребления, утверждаемая акиматами.





Для жильцов многоквартирных домов порядок расчета также остается прежним. Если в доме установлен общий прибор учета, а часть квартир не имеет индивидуальных счетчиков, разница между общедомовым и индивидуальными показаниями распределяется пропорционально между участниками кондоминиума. Такой порядок действовал и раньше, он просто закреплен в обновленной методике для исключения разночтений.





Принятие данной методики не повлечет за собой увеличения оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения.





Методика не изменяет принципов оплаты. Она лишь делает систему более прозрачной. Где установлен счетчик - человек платит только за свое потребление, без счетчика - по утвержденной норме. Разница показаний между общедомовым и индивидуальными приборами - это общедомовые нужды, а не чья-то ошибка или штраф. Никаких скрытых начислений не будет. Такой порядок расчета разницы между показаниями приборов действовал и ранее", - подчеркнул председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Нурсултан Керемкулов.





Таким образом, методика ничего не меняет для собственников жилья: она лишь закрепляет существующую практику, делает ее понятной и одинаковой для всех регионов страны. Плата за воду не вырастет, заверили в Минпромышленности.





Qazaq Air открывает прямые рейсы из Астаны в Кыргызстан и Узбекистан





Depositphotos





Авиакомпания Qazaq Air (Vietjet Qazaqstan) запускает два новых международных маршрута, соединяющих Астану с Бишкеком и Самаркандом, сообщили в КГА.





С 7 ноября 2025 года авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы Астана - Самарканд - Астана (2 раза в неделю - пятница и воскресенье), а с 10 ноября 2025 года - Астана - Бишкек - Астана (2 раза в неделю - понедельник и четверг).





Запуск Единой цифровой платформы учета миграционных процессов с полной интеграцией всех баз данных





Depositphotos





В ходе заседания правительства в июле премьер-министр Олжас Бектенов поручил министерствам труда и социальной защиты населения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности обеспечить запуск Единой цифровой платформы учета миграционных процессов с полной интеграцией всех баз данных до 1 ноября текущего года.





За 2 года выросло в полтора раза число постоянно проживающих иностранцев в Казахстане. Имеются факты нарушений. К примеру, только в мае текущего года в ходе оперативно-профилактических мероприятий было выявлено свыше 7 тысяч нарушений миграционного законодательства. Это нужно своевременно пресекать. Требуется активное внедрение цифровых инструментов. Для систематизации и сквозного мониторинга передвижения мигрантов следует ускорить работу по внедрению ID-карты мигранта, которая будет выдаваться при пересечении границы", - подчеркнул Олжас Бектенов.





Страны ОПЕК+ нарастят добычу нефти в ноябре





Depositphotos





Восемь ведущих стран ОПЕК+ сегодня по итогам встречи "восьмерки" приняли решение нарастить добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки (к уровню октября).





По данным ОПЕК, страны смогут нарастить нефтедобычу в ноябре на следующее количество баррелей в сутки:





Россия и Саудовская Аравия - на 41 тыс. каждая, квота составит 9,532 млн и 10,061 млн соответственно;

Ирак - на 18 тыс, квота - 4,255 млн;

ОАЭ - на 12 тыс, квота - 3,399 млн;

Кувейт - на 10 тыс квота - 2,569 млн;

Казахстан - на 7 тыс, квота - 1,563 млн;

Оман - на 4 тыс, квота - 808 тыс;

Алжир - на 4 тыс, квота - 967 тыс.





Учитывая график компенсаций сверхдобычи, допущенной рядом стран ОПЕК+ в период добровольных сокращений, объем увеличения производства в ноябре составит 74 тыс. баррелей в сутки.





Очередная встреча "восьмерки" ОПЕК+ пройдет 2 ноября.





Международные мероприятия и госвизиты









Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 ноября планирует принять участие в саммите в формате Центральная Азия - США в Вашингтоне.

в формате Центральная Азия - США в Вашингтоне. 12 ноября состоится государственный визит в Россию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В ходе визита ожидается подписание важных документов, которые окажут серьезное позитивное влияние на дальнейший ход сотрудничества.





Мы придаем очень важное значение этому событию. Считаем, что оно будет рубежным с точки зрения придания дополнительного импульса нашему стратегическому партнерству и союзничеству. Казахстан и Россия в хорошем смысле слова обречены на вечное союзничество, стратегическое партнерство и, в конце концов, дружбу. Показатели хорошие. К моему визиту в Россию мы подходим с высоким объемом взаимной торговли. В прошлом году она достигла 28 млрд долларов. Россия является одним из основных инвесторов в нашу экономику. За все годы российским бизнесом было вложено в нашу экономику более 26 млрд долларов, и только в прошлом году казахстанская экономика получила 4 млрд долларов российских инвестиций. Есть и другие крупные проекты. Достаточно сказать, что уже реализованы 114 проектов на сумму почти 22 млрд долларов, и эта работа будет продолжаться", - сказал глава государства на встрече с президентом России.





Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 27 ноября текущего года в Бишкеке.





Выходные и праздничные дни





Depositphotos





В ноябре нет государственных праздников, поэтому казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 10 выходных и 20 рабочих дней. Для тех, кто работает шесть дней в неделю - 5 выходных и 25 рабочих дней.





Кроме того, в ноябре отмечается ряд профессиональных праздников:









Прогноз погоды на ноябрь





Depositphotos





В течение первой недели ноября в большинстве регионов ожидается неустойчивая погода, прогнозируются осадки - дождь с переходом в снег, в северной половине, в центре и на востоке страны преимущественно в виде снега, с метелью. В западных регионах осадки пройдут в самом начале месяца. Такие же погодные условия повторятся в отдельные дни второй и третьей декад, сообщает Казгидромет.





Порывистый ветер, гололед и туманы вероятны часто в течение ноября, а метели преимущественно - в северных, центральных и восточных регионах страны.





В первой декаде ноября на западе страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от +2+7°С до -2-7°С, днем от +3+10°С до +10+18°С, в конце декады днем потеплеет до +15+25°С.





На севере, в центре и на востоке республики к середине декады похолодает ночью до -7-15°С, днем до -2-10°С, в конце декады температура повысится до слабоположительных значений, за исключением восточных регионов.





На юге и юго-востоке страны также произойдет смена погодных условий, столбики термометров опустятся ночью до 0-5°С, в горных районах до -13°С, днем до 0,+8°С, однако после 7 ноября заметно потеплеет до +5+15°С.





Во второй декаде ноября ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0,-5°С до -10-18°С, днем от 0,+5°С до 0,-8°С. В самые холодные периоды третьей декады температура воздуха понизится ночью до -15-20°С, днем до -3-10°С.





В западной половине, на юге и юго-востоке республики в течение второй и третьей декадах ожидается колебание температуры воздуха в ночные часы от -3-12°С до 0,+7°С, днем от +1+6°С до +8+18°С. В горных районах юго-востока страны в отдельные дни морозы могут усиливаться ночью до -5-15°С, днем до -1-6°С.





В целом температура воздуха в ноябре ожидается выше нормы на 1°С на всей территории страны.





Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей части территории Казахстана, больше нормы - на западе, северо-востоке республики (в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях, на большей части Западно-Казахстанской, Павлодарской областей, на западе Атырауской, Мангистауской областей, на северо-востоке Костанайской области и на востоке области Абай).