В Карагандинской области планируется создать более 300 продвинутых и три цифровые фермы

Фото: karaganda-region.gov.kz

Караганда. 25 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области до 2022 года планируется создать более 300 продвинутых и три цифровые фермы в области растениеводства и животноводства, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день для повышения роста производительности труда в агропромышленном комплексе начато внедрение элементов точного земледелия. Одним из элементов точного земледелия является космический мониторинг сельскохозяйственных угодий. Услуги по данному мониторингу оказывают АО "Национальная компания "Казакстан Гарыш Сапары" и КАТУ имени С. Сейфуллина (Казахский агротехнический университет)", - сообщили в управлении сельского хозяйства Карагандинской области.

По информации ведомства, в настоящее время поступило предложение Центра ГИС-технологий (географические информационные системы) КАТУ им. С. Сейфуллина по проведению услуг космического мониторинга в разрезе районов области. Данный мониторинг позволяет определить точные границы полей, выявить неиспользуемые земли, площади паров, дать оценку зарастания сельскохозяйственных земель, определить состояние посевов сельскохозяйственных культур в различных стадиях вегетации и прогнозную урожайность.

В управлении отметили, что в целом все хозяйства можно разделить на три условные группы по уровням внедрения цифровых технологий: базовый, продвинутый, цифровая ферма.

В соответствии с Госпрограммой развития АПК на 2017-2021 годы, до 2022 года по области планируется создать 158 продвинутых и две цифровые фермы в отрасли растениеводства, 166 продвинутых и одну смарт-ферму - в отрасли животноводства. В настоящее время в области имеются пилотные хозяйства, внедрившие элементы точного земледелия на "продвинутом" уровне: ТОО "Шахтерское" Нуринского района - 900 гектаров и ТОО "Найдоровское" Осакаровского района - 4000 гектаров", - уточнили в сельхозуправлении.

Отмечается, что опыт внедрения элементов точного земледелия в данных хозяйствах показывает возможность снижения гектарного высева семян на 10-20%, расхода удобрений на 30-50%, расхода средств защиты растений и ГСМ на 26-35% и повышение урожайности на 15-20%.

Кроме того, в пяти районах области были определены 28 хозяйств, имеющих посевные комплексы и зерноуборочные комбайны, адаптированные элементами точного земледелия, наличие программного обеспечения, датчиков расхода топлива и GPS трекеров.

Также в сельхозуправлении проинформировали, что на сегодняшний день по области оцифровано пашни 1 млн 437 тыс. гектаров (при плане 1млн 250 тыс. гектаров) и составлены электронные карты полей. Проводится оцифровка пастбищ и сенокосов. На текущий момент по пастбищам оцифровано 10 093,4 тыс. гектаров угодий, при плане 12 803,4 тыс. гектаров, или 78,8%. По сенокосам оцифровано 135,1 тыс. гектаров угодий при плане 222,8 тыс. гектаров, или 60,6%. Работа по формированию электронных карт сельскохозяйственных угодий продолжается.

На 2020 год в области запланировано увеличение площадей посева зерновых и зернобобовых на 26,9 тыс. гектаров, до 890,0 тыс. гектаров. Также увеличатся площади посева масличных до 21,8 тыс. гектаров, кормовых до 64,2 тыс. гектаров, в сельхозформированиях площадь посадки картофеля - до 10,8 тыс. гектаров, овощей - до 1,6 тыс. гектаров.

Необходимый объем семян зерновых (95,8 тыс. тонн) и картофеля (27,5 тыс. тонн) засыпан.

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