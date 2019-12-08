Нур-Султан. 7 декабря. Kazakhstan Today - ФБР предупредило владельцев "умных телевизоров" о потенциальной опасности, передает Kazakhstan Today.

Федеральное бюро расследований США предупредило, что такой телевизор может оказаться игрушкой в руках хакеров. В лучшем случае они могут переключать каналы, играться с громкостью и показывать вашим детям непристойное видео. В худшем случае хакеры могут подключиться к камере и микрофону телевизора в вашей спальне и незаметно следить за вами, пишет " ИноТВ " со ссылкой на NBC.

Умные телевизоры" оснащены микрофоном, обычно встроенным в пульт, который позволяет управлять устройством с помощью голоса. Но вот в чём штука: специалисты предупреждают: микрофон всегда работает и ждёт команды.

Последствия для защиты и конфиденциальности личных данных колоссальны. Многие пользователи даже не подозревают, сколько информации они предоставляют через эти новые устройства", - говорит директор по развитию программы исследований безопасности компании Sophos Джеймс Лайм.

Согласно результатам исследования отзывов пользователей, проведённого в 2018 году, миллионы "умных телевизоров" имеют брешь в системе безопасности. Возможно, за вашими данными охотятся не только хакеры. Недавнее исследование выявило, что многие устройства автоматически отсылают данные в Amazon, Facebook и Netflix.

Если вам это не по нраву, проверьте настройки своего телевизора. На некоторых моделях можно отключить функции сбора данных пользователя и микрофон. И, как советует ФБР, заклейте камеру чёрным скотчем - защитите свою личную информацию подручными средствами", - резюмирует портал.

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