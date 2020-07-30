Чтобы обеспечить лучшее будущее для всех, нужны совместные усилия - Кэтрин Чэнь

Шэньчжэнь. 29 июля. Kazakhstan Today - Для обеспечения лучшего будущего необходимо объединять усилия. Об этом заявила старший вице-президент и председатель совета директоров компании Huawei Кэтрин Чэнь на онлайн-саммите Better World Summit 2020, передает Kazakhstan Today.

В ходе своего выступления в рамках третьего дня онлайн-саммита Чэнь отметила, что регулирующие органы в сфере телекоммуникаций во множестве стран и отраслей должны совместно заниматься решением общих проблем, возникших в связи с пандемией COVID-19, и создавать мир, в котором найдется место для каждого.

В последние 30 лет информационные технологии бурно развивались, существенно упрощая жизнь и трудовую деятельность людей. Пандемия COVID-19 показала, что цифровая инфраструктура не поспевает за развитием технологий.

По данным МСЭ, более половины мирового населения по-прежнему не имеет доступа к интернету и другим цифровым технологиям. Поскольку экономический рост разных стран замедляется, их правительства все больше интересуются стратегиями восстановления экономики.

Мы рассчитываем, что в будущем мир станет более взаимосвязанным, интеллектуальным и инновационным. В первую очередь мы должны позаботиться о том, чтобы совместными усилиями построить этот стабильный мир, открывающий широчайшие и равноправные возможности для каждого человека", - заявила представитель Huawei.

Страны по всему миру успешно справляются с распространением COVID-19. Тем временем их экономическая деятельность начинает приходить в норму. Многие правительства разработали разнообразные планы стимулирования экономики, в которых информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) неизменно занимают ключевое место.

В Китае на осуществление плана "Новая инфраструктура" выделено более триллиона юаней, которые в течение следующих пяти лет будут инвестированы исключительно в технологию 5G. Ожидается, что это поспособствует росту цифровой экономики Китая на 15,2 трлн юаней и ускорит восстановление внутренней экономики.

Евросоюз также анонсировал программу быстрого восстановления экономики, на которую выделено 1,1 трлн евро.

Благодаря поддержке государственной политики, связанной с активной цифровой трансформацией всей отрасли, каждая отрасль сможет использовать преимущества цифровых технологий, повысить эффективность работы и продолжить развитие", - подчеркнула Кэтрин Чэнь.

Ссылаясь на недавний доклад Всемирного банка об увеличивающемся разрыве между быстро растущей глобальной цифровой экономикой и отсутствием навыков использования цифровых технологий, Кэтрин Чэнь отметила:

Компания Huawei продолжает осуществлять свою флагманскую программу "Семена будущего". Запущенная в 2008 году программа ставит свой целью подготовку на местах перспективных кадров в области ИКТ. К настоящему времени в ее рамках прошли обучение свыше 3000 студентов из более 400 университетов в 108 странах и регионах. В связи с пандемией мы открываем доступ к программе в режиме онлайн большему числу выдающихся студентов, чем когда-либо прежде. Поскольку цифровые технологии широко внедряются во все новых отраслях, это поспособствует достижению "Стратегических целей развития Организации Объединенных Наций - 2030", особенно тех, что связаны с изменением климата.

В числе докладчиков на саммите были представители сектора радиосвязи международного союза электросвязи (МСЭ-Р), Ассоциации глобальных систем мобильной связи (GSMA), Европейской ассоциации конкурентных телекоммуникаций (ECTA), Южно-Африканского департамента связи и цифровых технологий, Национальной комиссии Таиланда по цифровой экономике и обществу, Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT), Немецкой ассоциации интернет-индустрии (ECO) и ADL.

В рамках мероприятия другие докладчики также поделились своими взглядами на то, как построить лучший мир в будущем. Старшие сотрудники из международных организаций, включая МСЭ, ассоциацию GSM и АЕСТЗ, говорили о разработке глобальных единых стандартов ИКТ, развитии цифровой экономики, ускорении цифровой инклюзивности и принятии этих новых экономических норм.

Представители национальных регулирующих органов уделили в своих выступлениях больше внимания передовым практикам. Представители регулирующих органов из Южной Африки, Таиланда, Китая и Германии, а также высшее руководство многочисленных отраслевых ассоциаций рассказали о том, какие усилия они прикладывают и какие политические программы реализуют для стимулирования инвестиций в цифровую инфраструктуру и цифровую трансформацию в рамках широкого спектра отраслей.

На саммите несколько старших аналитиков подробно объяснили, как побочный эффект от цифровой экономики поможет оживить реальную экономику.

К онлайн-трансляции мероприятия присоединились тысячи участников из более 80 стран, чтобы узнать, как политика отрасли может поспособствовать развитию цифровой экономики, выходу из кризиса и совместному построению будущего, предоставляющего широчайшие и равноправные возможности для каждого.

Напомним, накануне, 28 июля, день обсуждения, посвященный сетям 5G , открывал исполнительный директор Huawei и президент подразделения по работе с операторами связи Райан Дин. Ранее, в первый день саммита, ротируемый председатель компании Huawei Го Пин открыл мероприятие речью о том, что для достижения лучшего мира усилия нужно объединять.

Саммит Better World Summit транслируется в прямом эфире на китайском, английском, испанском, французском, русском, корейском, японском и арабском языках.

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