Huawei запустила консалтинговый центр для операторов в целях создания многовекторных предложений для клиентов

Алматы. 19 июня. Kazakhstan Today - Компания Huawei анонсировала запуск проекта Carrier Consulting Services, а также консалтингового портфеля и методик в области 5G на Глобальном аналитическом саммите Huawei (HAS 2020). Целью проекта является помощь операторам связи по эффективному использованию возможностей и противостоянию вызовам, ассоциирующимся с новыми технологиями, новыми видами и моделями бизнеса, чтобы они могли создавать и предоставлять выгодные предложения для потребителей, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в компании, с изменениями в ИКТ-индустрии и появлением новых технологий, таких как 5G, облачные технологии и искусственный интеллект, и с повышением потребностей рынка корпоративных клиентов, операторы сталкиваются с все возрастающей неопределенностью и усложняющимися операционными задачами. Для решения этих трудностей операторам нужны комплексные профессиональные консультации и решения, включающие стратегические прогнозы, проектирование на высшем уровне, разработки продуктов и новинок, комплексное планирование сетей, оптимизацию и реконструкцию хозяйственной деятельности и экосистемные, ценностно-ориентированные хозяйственные операции для максимизации инвестиционных выгод, достижения устойчивого развития и положительных бизнес-циклов. Исходя из этого, компания Huawei сформировала предложение консультационных услуг для рынка операторов связи и своих потребителей.

Опираясь на богатый опыт и мировые стандарты в области операторской деятельности компании, в рамках Huawei Carrier Consulting разработана методология V-ID3EA®, своего рода консультационная рабочая платформа, и свыше 150 методов, моделей и средств эффективной поддержки реализации данного глобального консультационного проекта. В рамках проекта Huawei предоставит операторам связи 12 консультационных портфелей по четырем направлениям: стратегия, коммерческая деятельность, операционная деятельность и сети.

Указанные портфели включают: синергетический консалтинг в области коммерческих сетей 5G, консалтинг в области ценностно-ориентированного управления, консалтинг по вопросам ноу-хау для предприятий, консалтинг в области оптимизации и реконструкции хозяйственной деятельности, DTPC® (методический центр для поддержки цифровой трансформации), консультационную помощь в операционных вопросах, видеоконсультации, консультации по домашним / фиксированным сетям, консультации по потребительским / мобильным сетям, консультации по интеллектуальным операциям, консультации по цифровым сервисам и консультации по вопросам монетизации операционного опыта.

Для решения типичных проблем, с которыми сталкиваются операторы на различных этапах развития 5G, таких как невысокое доверие к инвестициям в 5G, трудности с преодолением разрыва между крупными объектами и замедлением инновационного внедрения новых продуктов и предложений, синергетический консалтинг в области коммерческих сетей 5G от компании Huawei предоставляет консультационные услуги в области индустрии сетей пятого поколения и синергетического планирования сервисных сетей, инновационного внедрения новых продуктов и предложений нового поколения, и крупномасштабного развития услуг 5G для операторов. Это достигается путем предложения тесного взаимодействия с функциями бизнес-моделирования и планирования сетей, глубоких профессиональных знаний компании, ее инновационной идеи в виде DTPC и открытых облачных платформ. В свою очередь, это обеспечит развитие сетей за счет развития услуг, построения сетей по конкретным запросам, высококоординированного построения сетей для достижения эффективного бизнес цикла при развертывании связи нового поколения. Huawei уже предоставила консультационные услуги в области 5G операторам в Китае, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и в Тихоокеанском регионе.

Huawei Carrier Consulting Services стремится стать провайдером профессиональных консультационных услуг, который учитывает всевозможные сценарии развития, способен обеспечить систематический анализ и решить любые проблемы, имея при этом обширную общемировую географию и ноу-хау в области телекоммуникаций.

Одним их ярких примеров подобной работы и последующих технических решений в евразийском регионе является сотрудничество компании с оператором связи Beeline в рамках совместной масштабной программы по модернизации и реконструкции сети "Москва "Суперсити", основная цель которой - планомерная подготовка существующей сети к внедрению технологии 5G в будущем. В результате проделанной работы емкость сети значительно выросла, а скорость мобильного интернета увеличилась в несколько раз, что полностью соответствует трендам ежегодного роста потребления трафика мобильных данных, особенно с учетом популярности безлимитных предложений. Завершение второй фазы предполагает финальную доработку сети и подготовку инфраструктуры к внедрению мобильной связи пятого поколения.

На рынке Казахстана, в частности в Алматы, компания Huawei совместно с ТОО "КарТел" реализовали подобный проект под названием "СуперАлматы 1.0". В результате проделанной работы была проведена масштабная модернизация инфраструктуры мобильной связи в городе, на всех базовых станциях, работающих в диапазонах частот 800, 1800 и 2100 МГц, в процессе модернизации активируется режим MIMO4x4, что позволяет значительно улучшить качество покрытия, увеличить проникновение сигнала и скорость передачи данных. Все используемое оборудование также поддерживает технологии LTE Advanced и LTE Advanced Pro, позволяющие достигать скоростей передачи данных до 1 Гбит/с. В Алматы это один из самых удачных показателей.

В настоящее время Huawei в партнерстве с ТОО "КарТел" приступила к следующей фазе проекта - "СуперАлматы 2.0". В ходе второго этапа проводится тестирование решения Massive MIMO 32X32, которое позволит активировать pre-5G технологию. Одним из характерных преимуществ данного решения является возможность предоставления просмотра жителям Алматы видеоконтента в разрешении 1080 р.

Задача перед Huawei как перед вендором состоит в оказании помощи всем партнерам компании - операторам связи - в создании качественной, прогрессивной и готовой к внедрению 5G-сети, которой смогут с удобством пользоваться и горожане, и предприниматели города, и все более активно развивающаяся цифровая экосистема города.

На сегодня группа Huawei Carrier Consulting оказала услуги более чем 100 операторам по всему миру, причем поддержка команды консультантов распределилась среди девяти регионов и экспертно-консультационных центров. В будущем компания Huawei продолжит инвестировать в консультационные услуги для операторов, чтобы помочь операторам создавать и получать выгодные предложения. В то же время, компания рассчитывает сотрудничать с большим количеством операторов, партнеров по индустрии и профессиональными организациями для установления регулярного механизма взаимодействия, позволяющего облегчить взаимопонимание и сотрудничество, тем самым, играя более активную роль в развитии телекоммуникационной индустрии в общем, и консультационных услуг, в частности.

V-ID3EA® - методология, разработанная группой Huawei Carrier Consulting, которая опирается на глубокое понимание проблем и насущных вопросов операторов, и призвана помочь операторам выявлять, определять, создавать и получать выгодные предложения для поддержки профессиональной консультационной деятельности в 6 этапов (инициирование, диагноз, направление, разработка, выполнение и оценка).

DTPC - сокращение Методологического центра для поддержки цифровой трансформации. Это одна из важнейших инициатив компании Huawei для цифровой трансформации операторов. Имеет целью исследование путей трансформации совместно с мировыми операторами и разработку механизма, призванного помочь им изучить рыночные возможности, построить выгодный бизнес и преобразовать рыночные и операционные возможности в рыночную конкурентоспособность путем предложения услуг цифровой трансформации через "консультации + планирование и проектирование + разработку опытной модели + руководство по развертыванию".

Компания Huawei является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и интеллектуальных устройств. Имея интегрированные решения в четырех ключевых областях - телекоммуникационные сети, ИТ, интеллектуальные устройства и облачные сервисы - мы стремимся донести цифровую среду до каждого человека, дома и организации в полностью связанном интеллектуальном мире.

Комплексный портфель продуктов, решений и услуг Huawei конкурентоспособен и безопасен. Благодаря открытому сотрудничеству с партнерами по экосистеме, компания создает долговременную ценность для клиентов, стремимся расширить возможности людей, обогатить семейную жизнь и стимулировать инновации в организациях всех форм и размеров.

Компания вкладывает значительные средства в фундаментальные исследования, концентрируясь на технологических прорывах, которые продвигают мир вперед. У Huawei более 194 000 сотрудников на начало 2020 года, компания работает более чем в 170 странах и регионах. Основанная в 1987 году, Huawei является частной компанией, полностью принадлежащей ее сотрудникам.

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