Huawei представила решения для цифровой инфраструктуры будущего на CAPIF в Алматы

Алматы. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Компания Huawei представила решения для цифровой инфраструктуры будущего на IV Международном интернет-форуме в Алматы, сообщает пресс-служба компании.





Ключевыми темами дискуссий стали переход к протоколу IPv6, развитие пиринговых сетей и точек обмена трафиком, маршрутизация и безопасность сетей, а также практическое применение новых технологий в телекоммуникациях, государственном секторе, транспорте и промышленности", - отметили в пресс-службе.





Подчеркивается, что отдельное внимание уделялось интеграции IPv6 с искусственным интеллектом и машинным обучением, поскольку сочетание данных технологий закладывает фундамент для интеллектуального управления трафиком, развития IoT и облачных платформ, а также для построения цифровых экосистем будущего.





Сегодня мы видим, как технологии международного уровня становятся драйвером цифровой трансформации. Внедрение IPv6 открывает возможности для построения безопасных, масштабируемых и интеллектуальных сетей, которые будут основой для развития экономики данных, ИИ и сервисов будущего. Для Казахстана это стратегический шаг на пути укрепления позиций в глобальном цифровом пространстве", - отметил заместитель председателя Комитета телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Олжас Кабенов.





Как отметили эксперты, внедрение IPv6 открывает новые перспективы для построения гибких и устойчивых сетей, которые способны выдерживать рост нагрузки, обеспечивать высокий уровень кибербезопасности и интегрироваться с инновационными цифровыми сервисами. В ходе форума были также рассмотрены практические сценарии применения IPv6 в телекоммуникациях, промышленности, транспорте и государственном секторе, а также обозначены глобальные и региональные тенденции в области сетей следующего поколения.





Особое внимание участников форума привлекли решения Huawei, демонстрирующие практические возможности протокола IPv6 в развитии цифровой инфраструктуры. Компания представила технологии, ориентированные на создание сетей нового поколения, которые отличаются высокой безопасностью, масштабируемостью и готовностью к интеграции инновационных сервисов. Подход Huawei был оценен как пример того, как протокол IPv6 может превратиться из технического стандарта в инструмент формирования устойчивых и гибких экосистем, способных отвечать вызовам будущего.





Протокол IPv6 уже стал фундаментом цифровой трансформации и играет ключевую роль в формировании глобальной технологической экосистемы. Для Казахстана это имеет особое значение, так как страна активно реализует национальную стратегию в сфере цифрового развития и стремится укрепить позиции регионального лидера. Huawei готова делиться своим международным опытом, передовыми решениями и технологиями, чтобы совместно с государственными структурами и отраслевыми партнерами создать устойчивую, безопасную и интеллектуальную инфраструктуру нового поколения", - заявил вице-президент по домену маршрутизаторов в линии продуктов дата-коммуникаций Huawei Xu Huan.





Международное сотрудничество и обмен опытом названы одними из ключевых факторов, позволяющими ускорить внедрение IPv6 и других технологий глобального уровня. Форум CAPIF показал, что Казахстан не только активно интегрируется в мировые цифровые процессы, но и готов занять позицию одного из региональных лидеров в создании интеллектуальной и устойчивой инфраструктуры будущего.





Как отметили в компании, форум объединил более 250 участников из более чем 20 стран, в число которых вошли представители государственных структур, международных организаций, операторов связи, дата-центров, провайдеров, исследовательских центров и разработчики технологий.