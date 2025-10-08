07.10.2025, 12:25 4316
ИИ помог предотвратить оформление фиктивных документов на сумму свыше 33 млрд тенге - Минфин
Фото: Depositphotos
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - О внедрении новых технологий для борьбы с теневой экономикой рассказал на заседании правительства глава Минфина Мади Такиев.
Ключевым проектом стала система Smart Data Finance, которая с помощью ИИ анализирует большие массивы данных, выявляет схемы уклонения от уплаты налогов и формирует цифровые профили всех налогоплательщиков.
Внедрение биометрической идентификации при выписке электронных счетов-фактур предотвратило оформление фиктивных документов на сумму свыше 33 млрд тенге. Автоматизированный контроль через проект Е-тамга позволяет проверять баланс НДС и пресекать серые схемы на ранних этапах. Уже обработано 250 млн ЭСФ и 500 млн платежей. Ожидаемый эффект до 100 млрд тенге поступлений в бюджет в год. Совместно с Национальным банком мы реализуем пилот "Цифровой НДС". Расчеты в цифровом тенге блокируют вывод денег в тень и обеспечивают прозрачность всей цепочки поставок", - сообщил Такиев.
Министерство предлагает масштабировать применение цифрового тенге и на другие сферы, включая госзакупки и таможенное администрирование. Использование искусственного интеллекта в инспекционно-досмотровых комплексах позволит выявлять незадекларированные товары и минимизировать человеческий фактор.
Через платформу SmartCargo планируется получение предварительной информации по железнодорожным и авиаперевозкам с последующей передачей данных в ИС "KEDEN" для автоматического выпуска деклараций", - сообщил Такиев.
Также, по его словам, для контроля за движением грузов в Казахстане внедряют проект "Цифровой шелковый путь".
В рамках проекта будет создана единая цифровая карта логистики для отслеживания всех грузоперевозок. Это позволит выявлять загруженность дорог и постов, а также анализировать развитие дорожной инфраструктуры.
В рамках проекта будут оцифрованы и геопозиционированы на карте таможенные посты, АЗС, склады временного хранения, арки контроля и пункты взимания оплаты", - пояснил министр.
Уже сегодня Комитет госдоходов имеет доступ к видеокамерам и данным с контрольных арок и АЗС, что позволяет отслеживать движение транспорта. Новая система обеспечит дополнительный уровень контроля, помогая оперативно выявлять отклонения от заявленного маршрута и пресекать потенциальный лжетранзит.
Система позволит перейти полностью на безбумажный формат взаимодействия и сократить время прохождения таможенных процедур, а также снизит коррупционные риски и, соответственно, теневые операции, рассказал министр.
В свою очередь председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Айдын Кульсеитов рассказал о внедрении ИИ в работу Фонда социального медицинского страхования. Технологии уже используются в системе мониторинга.
На сегодня через искусственный интеллект мы смогли прогнать 14 стандартов оказания медпомощи. Также мы 350 алгоритмов выявления дефектов и нарушений прогнали через искусственный интеллект. При этом 45 алгоритмов он разработал самостоятельно, они сейчас проходят апробацию", - сообщил Кульсеитов.
новости по теме
04.10.2025, 17:14
Беспилотное такси планируют запустить в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На Digital Bridge презентовано беспилотное такси. Отечественная IT-компания Jet Sharing объявила о планах по запуску пилотного проекта с возможностью полноценного коммерческого запуска сервиса в 2027 году, сообщили в пресс-службе правительства.
Основу технологии составляет система на базе ИИ, которая будет управлять как самим автомобилем, так и процессами распределения заказов и ценообразования. По словам разработчиков, одной из ключевых и наиболее затратных задач станет создание высокоточной 3D-карты города для навигации беспилотников. В качестве стартовой площадки для тестирования рассматривается Alatau City, с последующим выходом в Астану и Алматы.
Мы верим, что сможем первыми в СНГ запустить сервис беспилотного такси. Если нас поддержит государство, мы готовы начать тестовый период в 2026 году, а в 2027 запустить полноценный сервис. Единственный сложный для нас момент - это создание 3D-навигации, которой в Казахстане пока нет", - сообщил основатель компании Jet Sharing Мейрамбек Абелкасов.
Кроме того, в ходе Digital Bridge представили ИИ-стартап по защите детей от буллинга в школах и детсадах. Казахстанский стартап Protector AI разработал систему на базе ИИ, которая мгновенно выявляет факты агрессии и уведомляет персонал.
Система решает проблему несвоевременного реагирования на инциденты, устанавливаясь на уже существующие видеокамеры в школах, детских садах и других учреждениях. Искусственный интеллект в режиме реального времени анализирует видеопотоки и при обнаружении признаков агрессивного поведения мгновенно отправляет уведомление ответственным лицам. Важной особенностью является то, что все данные обрабатываются на локальных серверах, установленных в самом учреждении, что исключает утечку видео в интернет.
На сегодня разработка внедрена и работает примерно в 60 учреждениях Казахстана, включая школы, детские сады и медико-социальные центры. В будущем планируется расширить функционал за счет добавления новых модулей, таких как детекция психоэмоционального состояния воспитателей и выявление оружия.
Также на форуме представлено решение Defect AI, использующее искусственный интеллект для автоматического аудита и повышения качества медицинских услуг. Проект, разработанный командой из Казахстана, направлен на цифровизацию системы здравоохранения. К тому же решает проблему врачебных ошибок и повышения эффективности клиник.
Defect AI анализирует обезличенные медицинские записи и сверяет диагнозы и назначенное лечение с утвержденными клиническими протоколами и приказами Минздрава, выявляя отклонения.
В Казахстане решением уже пользуются восемь клиник в Алматы и Астане. По словам разработчиков, внедрение AI-аудита позволило сократить количество штрафов, связанных с ошибками, в шесть раз.
Помимо этого, на Digital Bridge представили проект PocketDot, предоставляющий незрячим людям цифровую приватность и равный доступ к услугам. Разработанное устройство решает проблему, с которой сталкиваются незрячие при использовании телефонов: отсутствие приватности. Голосовые ассистенты, которые используются сегодня, озвучивают всю личную информацию, будь то переписка в мессенджерах, банковские операции или онлайн-покупки. Устройство PocketDot подключается к смартфону и позволяет вводить и читать текст с помощью шрифта Брайля, фактически давая пользователю тактильный экран.
Выслушав сотни мнений незрячих людей, мы поняли, что они хотят сделать телефон приватным. Тогда и родилась идея создать что-то, что будет частью мобильного телефона и даст им возможность читать и писать на телефоне самостоятельно. Это открывает доступ ко всем функциям телефона: общению в WhatsApp и Telegram, денежным переводам, обучению на онлайн-курсах и даже просмотру Instagram, где текст с изображений переводится для чтения", - отметил основатель компании PocketDot Адиль Джусупов.
02.10.2025, 12:49
Мэрия Душанбе и Фонд цифровых инициатив ЕАБР запустили цифровую платформу электронной карты города
Платформа систематизирует данные о ключевых процессах в городе, включая управление имуществом, работу коммунальных служб, налоговую отчетность и т.д.
Душанбе. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) и государственное унитарное предприятие "Умный город (Smart City)" при исполнительном органе государственной власти города Душанбе запустили проект разработки цифровой платформы электронной карты города.
Проект реализуется при поддержке Фонда цифровых инициатив ЕАБР и направлен на создание единой цифровой среды управления городской инфраструктурой. Платформа позволит мэрии Душанбе получать актуальные и систематизированные данные о ключевых процессах в городе - включая статистику, данные по управлению имуществом, работу коммунальных служб, налоговую отчетность и другие данные городской системы", - говорится в релизе банка.
Создание платформы станет важным шагом в цифровой трансформации города и обеспечит:
- повышение эффективности управленческих решений;
- прозрачность городских процессов;
- улучшение качества жизни жителей за счет более точного планирования и мониторинга.
В рамках проекта в Таджикистане будет масштабирован успешный опыт применения технологий в картографии и автоматизации управленческих процессов из других стран - акционеров ЕАБР.
Практика трансфера технологий призвана ускорить цифровую трансформацию в Республике Таджикистан и в перспективе выстраивать сквозные цифровые связи в трансграничных процессах", - подчеркнули в банке.
Соглашение о финансировании разработки цифровой платформы электронной карты города Душанбе было заключено 24 сентября 2025 года, а первый транш на реализацию проекта был предоставлен 30 сентября.
Для справки
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
02.10.2025, 11:10
Искусственный интеллект должен использоваться исключительно в мирных целях - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Искусственный интеллект должен использоваться исключительно в мирных целях, заявил на пленарном заседании международного технологического форума Digital Bridge 2025, который стартовал в Астане, глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Считаем недопустимым его применение в военной сфере, кибератаках, иных проектах, угрожающих международной стабильности", - заявил Токаев.
По его словам, революционная технология кардинально меняет политику, экономику и повседневную жизнь миллиардов людей.
В настоящее время идут активные дискуссии об ответственности в сфере ИИ. В центре внимания - формирование общих правил регулирования и обеспечение равного доступа всех стран к передовым технологиям и ресурсам", - заявил президент, подчеркнув, что новые технологии необходимо направить во благо человечества.
Также цифровизация и широкое применение нейросетей должны стать новой философией государственного управления в Казахстане.
Каждая новая государственная услуга должна создаваться изначально в цифровом формате. Данные, которые однажды были предоставлены, не должны запрашиваться повторно. Кроме того, все нормативные акты, связанные с взаимодействием государства и граждан, до их утверждения необходимо проводить через обязательную цифровую экспертизу. Это позволит избавить граждан и предпринимателей от избыточной бюрократии, укрепит их доверие к государственным институтам (...) Граждане должны знать и понимать, как работают алгоритмические системы - от выдачи кредитов до оказания государственных услуг", - считает президент.
Он также затронул вопрос формирования правовой базы для использования ИИ и подчеркнул, что Цифровой кодекс нельзя принимать поспешно.
Также Токаев отметил, что Digital Bridge стал важной площадкой для открытого диалога и выдвижения важных инициатив о будущем цифровой экономики и глобальной трансформации. В работе форума с момента его создания приняли участие свыше 67 тысяч человек, более 500 IT-компаний и делегации из 100 стран.
Он предложил переименовать форум в AI Bridge.
В мероприятии в качестве почетного гостя участвует президент Венгрии Тамаш Шуйок, находящийся с официальным визитом в Казахстане. В числе спикеров также: основатель и СEO Telegram Павел Дуров, генеральный директор Sinovation Ventures и 01ai Ли Кай Фу, научный сотрудник Стэнфордского университета, эксперт Google Питер Норвиг, генеральный директор G42 International Мансур Ибрагим Аль Мансури, профессор Стэнфордского университета Илья Стербулаев и другие представители hi-tech-индустрии.
01.10.2025, 18:08
Казахстан внедрит искусственный интеллект для анализа обращений граждан
Проект рассчитан на реализацию до конца 2026 года
Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд цифровых инициатив ЕАБР совместно с Комитетом по правовой статистике и специальным учетам запускает проект по внедрению технологий искусственного интеллекта для обработки и анализа обращений граждан, поступающих через государственную информационную систему "е-Өтініш", сообщает Евразийский банк развития.
Соответствующее соглашение о финансировании было подписано 16 сентября 2025 года. Проект рассчитан на реализацию до конца 2026 года. Система "е-Өтініш", внедренная в Казахстане в июле 2021 года, уже стала ключевым инструментом повышения прозрачности взаимодействия государства с гражданами. На сегодняшний день в системе накоплено более 10 миллионов обращений - этот массив данных создает уникальные условия для использования ИИ в целях анализа и повышения эффективности государственных решений", - уточнили в банке.
По информации пресс-службы, в рамках проекта будет разработан программный инструмент, способный:
- автоматически классифицировать обращения по более чем 2500 категориям;
- выявлять потенциальные риски и скрытые тренды;
- формировать аналитические прогнозы на основе методов предиктивной аналитики.
Подобные решения уже доказали свою эффективность в международной практике, и применяются в ряде стран для повышения качества социальных услуг, борьбы с мошенничеством и укрепления общественной безопасности", - отметили в ЕАБР.
Также в банке подчеркнули, что поддержка со стороны ЕАБР станет вкладом в цифровую трансформацию государственного управления в Казахстане и продвижение лучших международных практик в сфере анализа больших данных.
Справка:
Фонд цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР) создан в июне 2020 года. Цель фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
30.09.2025, 16:25
Huawei представила решения для цифровой инфраструктуры будущего на CAPIF в Алматы
Фото: Huawei
Алматы. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Компания Huawei представила решения для цифровой инфраструктуры будущего на IV Международном интернет-форуме в Алматы, сообщает пресс-служба компании.
Ключевыми темами дискуссий стали переход к протоколу IPv6, развитие пиринговых сетей и точек обмена трафиком, маршрутизация и безопасность сетей, а также практическое применение новых технологий в телекоммуникациях, государственном секторе, транспорте и промышленности", - отметили в пресс-службе.
Подчеркивается, что отдельное внимание уделялось интеграции IPv6 с искусственным интеллектом и машинным обучением, поскольку сочетание данных технологий закладывает фундамент для интеллектуального управления трафиком, развития IoT и облачных платформ, а также для построения цифровых экосистем будущего.
Сегодня мы видим, как технологии международного уровня становятся драйвером цифровой трансформации. Внедрение IPv6 открывает возможности для построения безопасных, масштабируемых и интеллектуальных сетей, которые будут основой для развития экономики данных, ИИ и сервисов будущего. Для Казахстана это стратегический шаг на пути укрепления позиций в глобальном цифровом пространстве", - отметил заместитель председателя Комитета телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Олжас Кабенов.
Как отметили эксперты, внедрение IPv6 открывает новые перспективы для построения гибких и устойчивых сетей, которые способны выдерживать рост нагрузки, обеспечивать высокий уровень кибербезопасности и интегрироваться с инновационными цифровыми сервисами. В ходе форума были также рассмотрены практические сценарии применения IPv6 в телекоммуникациях, промышленности, транспорте и государственном секторе, а также обозначены глобальные и региональные тенденции в области сетей следующего поколения.
Особое внимание участников форума привлекли решения Huawei, демонстрирующие практические возможности протокола IPv6 в развитии цифровой инфраструктуры. Компания представила технологии, ориентированные на создание сетей нового поколения, которые отличаются высокой безопасностью, масштабируемостью и готовностью к интеграции инновационных сервисов. Подход Huawei был оценен как пример того, как протокол IPv6 может превратиться из технического стандарта в инструмент формирования устойчивых и гибких экосистем, способных отвечать вызовам будущего.
Протокол IPv6 уже стал фундаментом цифровой трансформации и играет ключевую роль в формировании глобальной технологической экосистемы. Для Казахстана это имеет особое значение, так как страна активно реализует национальную стратегию в сфере цифрового развития и стремится укрепить позиции регионального лидера. Huawei готова делиться своим международным опытом, передовыми решениями и технологиями, чтобы совместно с государственными структурами и отраслевыми партнерами создать устойчивую, безопасную и интеллектуальную инфраструктуру нового поколения", - заявил вице-президент по домену маршрутизаторов в линии продуктов дата-коммуникаций Huawei Xu Huan.
Международное сотрудничество и обмен опытом названы одними из ключевых факторов, позволяющими ускорить внедрение IPv6 и других технологий глобального уровня. Форум CAPIF показал, что Казахстан не только активно интегрируется в мировые цифровые процессы, но и готов занять позицию одного из региональных лидеров в создании интеллектуальной и устойчивой инфраструктуры будущего.
Как отметили в компании, форум объединил более 250 участников из более чем 20 стран, в число которых вошли представители государственных структур, международных организаций, операторов связи, дата-центров, провайдеров, исследовательских центров и разработчики технологий.
12.09.2025, 17:42
В Алматы появились Международный институт цифровых технологий и центр робототехники
Планируются курсы переподготовки специалистов в области цифровых технологий
Фото: farabi.university
Алматы. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби состоялось официальное открытие Международного института "Цифровые технологии и робототехника" и центра робототехники, сообщает пресс-служба КазНУ.
Этот масштабный проект - современное инновационное решение, объединяющее технологические возможности и академический потенциал КазНУ имени аль-Фараби и компании Jiangsu Huibo Robotics Technology Co., Ltd", - пояснили в пресс-службе.
По данным университета, центр имеет общую площадь 600 квадратных метров.
Пять инновационных платформ представляют собой комплексы, созданные на основе современных производственных технологий и искусственного интеллекта. Они предназначены для работы с интеллектуальными роботами. В частности, виртуальный завод, система программирования промышленных роботов, платформы искусственного интеллекта и машинного зрения, система обучения для использования промышленных роботов и роботы Unitree Go2 Pro, способные выполнять сложные бионические движения и интерактивные задачи. В настоящее время в центре установлено 13 современных роботов", - уточнили в КазНУ.
Также сообщается, что в институте будут разработаны и реализованы совместные образовательные программы по направлениям "Робототехника", "Мехатроника", "Искусственный интеллект" и "Интернет вещей" на уровне бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Также планируются курсы переподготовки специалистов в области цифровых технологий.
Ранее алматинцам продемонстрировали уникального робота-собаку.
13.08.2025, 09:28
В Казахстане запустили спутниковый интернет Starlink
Фото: Depositphotos
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С 13 августа 2025 года компания Starlink официально начинает предоставление услуг спутникового интернета на территории Республики Казахстан. Благодаря этому жители страны смогут получить доступ к высокоскоростному и надежному интернету через сеть низкоорбитальных спутников Starlink, принадлежащую компании SpaceX, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
Напомним, 12 июня 2025 года Министерство цифрового развития и компания Starlink подписали соглашение, закрепляющее обязательство компании соблюдать законодательство Республики Казахстан при оказании услуг.
Технология Starlink обеспечивает стабильное подключение даже в самых отдаленных и труднодоступных районах, открывая доступ к современным цифровым сервисам для населения. Актуальные тарифы, условия подключения и дополнительную информацию можно найти на официальном сайте компании SpaceX", - уточнили в Министерстве цифрового развития.
Напомним, ранее в Казахстане протестировали спутниковый интернет от китайской компании.
12.08.2025, 15:53
В Казахстане создан цифровой штаб
Фото: Depositphotos
Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова создана группа по цифровой трансформации, сообщает пресс-служба главы правительства.
В состав цифрового штаба под председательством премьер-министра вошли: заместитель премьер-министра - руководитель аппарата правительства, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, советник президента по вопросам цифровизации", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что оперативное принятие цифровым штабом обязательных для исполнения решений будет способствовать ускоренному повсеместному внедрению технологий ИИ.
Глава государства акцентировал внимание на актуальных вопросах внедрения ИИ-технологий во все сферы. Эти вопросы надо решать быстро и в тесном взаимодействии. Речь идет не только о совершенствовании правовой основы для функционирования ИИ. Необходимо решить вопросы разрозненности данных, отсутствия четкого регламента по распределению мощностей суперкомпьютера, кибербезопасности, полного перехода на платформу QazTech. Все эти задачи имеют стратегическое значение для цифровой трансформации страны и должны быть исполнены до декабря текущего года с видимым экономическим эффектом", - отметил премьер-министр Олжас Бектенов в ходе совещания по вопросам исполнения поручений президента РК по развитию искусственного интеллекта.
По информации правительства, приоритетной задачей является внедрение искусственного интеллекта в экономику.
В данном направлении правительством совместно с ФНБ "Самрук-Казына" начата разработка дорожной карты по внедрению ИИ в производственные процессы для роста производительности труда", - заявили в пресс-службе.
Между тем в сфере здравоохранения новые технологии обеспечивают более точную диагностику, персональный подбор лечения, непрерывный мониторинг состояния пациентов, освобождение врачей от рутинных задач, что положительно влияет на качество, прозрачность и эффективность оказываемых населению услуг.
В сфере госуслуг ведется работа по закреплению Aitu в качестве национального мессенджера. Государственные органы будут переведены на Aitu, при этом ключевые участники экосистемы интегрируются в единую цифровую среду. Такой подход позволит сформировать современную, безопасную и удобную цифровую среду, в которой государственные сервисы будут доступны каждому гражданину в один клик. Кроме того, предусмотрена системная работа по повышению архитектурной дисциплины IT-ландшафта страны, а также комплекс мер в области защиты данных и кибербезопасности", - добавили в правительстве.
Напомним, вчера Токаев назвал неудовлетворительным ход работы по внедрению искусственного интеллекта.
