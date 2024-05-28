27.05.2024, 13:54 4371
Новый сорт устойчивой к засухе кормовой культуры вывели в Казахстане
Вид рекомендуется для создания долголетних сеянных пастбищ в пустынной и полупустынной зонах южного региона Казахстана
Фото: nasec.kz
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые отдела пастбищ и кормовых культур ТОО "Юго-западный научно-исследовательский институт животноводства и растениеводства" вывели новый сорт чогона.
Изобретение назвали "жалын". Сорт создан методом массового отбора из дикорастущий популяции из Каракума Республики Туркменистан. Хорошо приспособлен на глинистых и солонцеватых почвах и сероземах, рассказали в Национальном аграрного научно-образовательном центре.
По словам специалистов, данный сорт устойчив к засухе и зимостоек. Вегетация начинается в марте, цветет в июне-августе, плодоносит в октябре. Продолжительность вегетационного периода 210-220 дней. Высота взрослых растений достигает до 140 см.
Полного развития достигает на 2-3-й год жизни. В травостое держится более 30 лет. Кормовую массу накапливает в летний период, отличающуюся сочностью и большим содержанием витаминов. В кормовом отношении довольно ценен", - рассказали эксперты.
Данный вид рекомендуется для создания долголетних сеянных пастбищ и пастбищезащитных полос в смеси с черным саксаулом в пустынной и полупустынной зонах Южного региона Казахстана.
Напомним, синоптики прогнозируют засуху в трех регионах страны уже в мае.
Летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
Ранее ЕАБР в своем докладе спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
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12.04.2024, 18:14 123186
О значимости формирования атласа региональной экономики рассказала эксперт
Этот инструмент позволит точно определить специализацию каждого региона, выявить их конкурентные преимущества и потенциалы
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Кандидат экономических наук, доцент, декан бизнес-школы Восточно-Казахстанского технического университета Альфия Закимова разъяснила роль атласа региональной экономики в развитии страны, формирование которого было обсуждено сегодня в ходе Национального совета по науке и технологиям под руководством президента Касым-Жомарта Токаева.
По мнению ученого, формирование атласа региональной экономики является важным и перспективным направлением для развития регионов. Этот инструмент позволит более точно определить специализацию каждого региона, выявить их конкурентные преимущества и потенциалы, что в свою очередь позволит эффективнее использовать ресурсы и разрабатывать стратегии развития.
Адаптация образовательных программ региональных вузов к особенностям и потребностям региона, выявленным через атлас, - это позволит лучше подготавливать кадры, соответствующие требованиям рынка труда и специфике региональной экономики", - отметила Альфия Закимова.
Вместе с тем проведение прикладных научно-исследовательских работ на основе данных из атласа также будет способствовать развитию регионов. Такие исследования помогут выявить проблемные области, предложить инновационные решения и поддержать развитие ключевых отраслей экономики региона, добавила специалист.
28.03.2024, 13:01 155396
Создать единую платформу электронного правительства планируют для стран СНГ
Руководить технической реализацией проекта будет АО "НИТ" как ведущая компания в сфере построения электронного правительства
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК объявляет стратегическое партнерство для развития электронного правительства в странах СНГ, заявил на региональном форуме вице-министр ведомства Асхат Оразбек.
За время форума мы провели множество интересных дискуссий, обменялись опытом и сформулировали новые идеи для развития наших обществ и повышения конкурентоспособности наших регионов", - поделился Оразбек.
В рамках форума МЦРИАП РК в лице АО "Национальные информационные технологии", Евразийский банк развития и Международный союз электросвязи объявили о стратегическом сотрудничестве для финансирования проекта GovStack - инновационной инициативы по развитию электронного правительства в странах СНГ.
GovStack - это амбициозный проект, направленный на создание интегрированной технологической платформы для электронного правительства, которая будет применяться в странах СНГ. Платформа будет разработана с учетом уникальных потребностей региона и внедрена совместно с местными правительственными инстанциями для улучшения качества государственных услуг и обеспечения эффективного взаимодействия граждан и государства", - говорится в информации МЦРИАП.
Целью проекта GovStack является повышение эффективности и прозрачности государственного управления в странах СНГ, а также обеспечение более широкого доступа граждан к государственным услугам через современные цифровые платформы.
Это улучшит охват, качество и доступность социальных услуг, связанных с целями устойчивого развития в регионе, тем самым ускоряя прогресс к достижению ЦУР. Мне приятно объявить о нашем соглашении о разработке и внедрении регионального проекта GovStack с целью предоставления правительствам и общественным учреждениям стран Центральной Азии и Кавказа доступа к лучшим знаниям, ресурсам и инструментам для достижения цифровой трансформации", - заявил на форуме директор Бюро развития электросвязи МСЭ Космас Лакисон Завазава.
Он выразил уверенность, что проект окажет влияние на людей, страны и регион.
Финансовую поддержку для успешной реализации данного проекта предоставит ЕАБР, а руководить технической реализацией будет АО "НИТ" как ведущая компания в сфере построения электронного правительства.
23.03.2024, 20:10 168081
Корабль "Союз МС-25" стартовал с Байконура
Фото: roscosmos.ru
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Байконур. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" стартовала с космодрома Байконур, сообщает госкорпорация "Роскосмос".
В экипаж корабля входят участники 21-й экспедиции посещения Международной космической станции - космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская, а также участница 71-й длительной экспедиции на станции астронавт NASA Трейси Дайсон. Выведение "Союза МС-25" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что стыковка "Союза МС-25" к узловому модулю "Причал" российского сегмента МКС намечается 25 марта.
На станции корабль ждет экипаж 70-й длительной экспедиции - космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Лорал О’Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс", - добавили в "Роскосмосе".
Напомним, запуск ракеты-носителя с космическим кораблем "Союз МС-25" к Международной космической станции отменили в последнюю минуту.
Позже генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов рассказал о причинах отмены старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-25". По его словам, на завершающем этапе предпусковой подготовки произошла нештатная ситуация, в результате чего процедура старта была прервана.
21.03.2024, 19:03 175556
Запуск "Союза" к МКС с Байконура отменили в последнюю минуту Дополнено
В "Роскосмосе" объяснили причину
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Кызылорда. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем "Союз МС-25" к Международной космической станции отменили в последнюю минуту.
Как следует из прямой трансляции госкорпорации "Роскосмос", сработала автоматика. Пуск отложен на 24 часа.
На борту корабля находятся россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон.
Дополнено 21.03.2024, 20.55
Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов рассказал о причинах отмены старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-25".
По его словам, на завершающем этапе предпусковой подготовки произошла нештатная ситуация, в результате чего процедура старта была прервана.
На заседании государственной комиссии выявили, что причина была в просадке напряжения химического источника тока", - рассказал Борисов.
Запуск перенесен на субботу, 23 марта, на 15.36 по Москве.
В настоящее время экипаж эвакуируется из корабля, после чего стартовый комплекс будет возвращен в исходное положение, затем государственная комиссия проведет детальный анализ причин отмены процедуры старта.
Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев сообщил, что автоматические системы, контролирующие старт, отработали четко.
Сработала автоматика при контроле старта и не допустила неправильной работы систем корабля. Экипаж в безопасности, покинул ракету и поехал на снятие скафандров", - сообщил Крикалев.
После снятия скафандров будет проведен медосмотр членов экипажа, затем космонавты вернутся на карантин, а дальнейшая подготовка к старту будет продолжена.
Ранее, 5 марта с космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде был выполнен пуск ракеты-носителя Falcon-9. На МКС отправились россиянин Александр Гребенкин и его коллеги по экипажу - Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.
06.03.2024, 19:57 192146
В ГТС рассказали подробности утечки данных клиентов МФО
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Инфраструктура микрофинансовой организации zaimer.kz стала объектом взлома, сообщает Государственная техническая служба.
В ходе анализа инцидента установлено, что местонахождение сайта МФО и IP-адреса базируется на территории Республики Казахстан, что в свою очередь соответствует нормам закона РК "О персональных данных и их защите".
По имеющейся информации, утечка персональных данных казахстанцев произошла посредством взлома инфраструктуры (Robo Finance) (robo.finance) - материнской экосистемы, поддерживающей многие МФО, в том числе zaimer.kz. Ранее специалисты выявили ряд поддельных вебсайтов, связанных с данным МФО. При переходе на страницы данных сайтов пользователю предлагалось получить денежный заем в вышеупомянутой организации. Наименование поддельных вебсайтов: zaim5min.com, vozmykredit.ru, vozmycredit.com, stpmrnlnk.com, mani24.kz, zm24.kz, cashlux.kz, zaim365.kz", - сообщили в ГТС.
Ранее АО "Государственная техническая служба" обнаружило утечку более 2 млн персональных данных казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО "МФО "Робокэш.кз").
27.02.2024, 19:14 206376
Смена часового пояса: как подготовить технику
Своевременная смена часового пояса является важным шагом в поддержании информационной безопасности
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальной службе реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT подчеркнули, что своевременная смена часового пояса является важным шагом в поддержании информационной безопасности и обеспечении бесперебойного функционирования IT-инфраструктуры.
Существуют следующие риски, связанные с несвоевременной сменой часового пояса:
- ошибки в журналах и метаданных;
- ошибки систем мониторинга;
- проблемы запуска планировщика задач.
Специалисты дали ряд рекомендаций:
- Убедитесь, что на вашем оборудовании используются средства автоматической синхронизации времени, такие как NTP (Network Time Protocol). Однако стоит отметить, что протокол NTP не передает настройки временной зоны и не отвечает за смену часового пояса.
- Установите обновление с актуальными настройками временной зоны.
- В случае если для операционной системы отсутствует обновление, вручную переведите временную зону на UTC+5.
- После смены часового пояса проверьте работоспособность своих систем.
Ранее сообщалось, что портал eGov.kz и мобильное приложение egov mobile не будут работать с 22.00 29 февраля до 02.00 1 марта. В связи с переходом на единый часовой пояс UTC+05.00 на портале будут проводиться технические работы.
В связи с переводом часов Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности напомнило о необходимости обновить программное обеспечение до последней версии.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступают против перехода на единый часовой пояс. В Сети до сих пор ведутся дискуссии, многие требуют доказательств в виде конкретных исследований. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагается ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
27.02.2024, 13:24 207746
Токаев посетил "Мастерскую Лу Бань" по обучению автомобильным технологиям
Фото: Генконсульство Китая в РК
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область посетил "Мастерскую Лу Бань" (далее - "Казахстанская мастерская"), расположенную на базе Восточно-Казахстанского технического университета.
Делегацию сопровождал представитель мастерской - ректор Тьянзинского политехнического университета Чжэн Цинчунь и президент Восточно-Казахстанского технического университета Сауле Рахметуллина.
Президент осмотрел зону обучения, где ему продемонстрировали интеллектуальное управление транспортными средствами и дорожным движением, и сетевые технологические платформы.
Ректор Чжэн Цинчун ознакомил президента с ходом строительства "Мастерской Лу Бань" в Казахстане и сопровождал его во время посещения зоны комплексного обучения автомобильным технологиям. Токаев поочередно осмотрел предоставленное учебное оборудование и понаблюдал за работой преподавателей и студентов "Казахстанской мастерской".
Я очень благодарен китайским университетам за их приложенные усилия, сделано очень хорошо. Надеюсь, что таких мастерских в Казахстане будет как можно больше", - сказал глава государства на китайском языке.
Он также сделал групповое фото с руководителями, участвующими в открытии мастерской университетов Китая и Казахстана, и студентами "Мастерской Лу Бань".
Запуск пробного периода "Мастерской Лу Бань" был инициирован 9 декабря 2023 года. Поручение о строительстве "Мастерских Лу Бань" в странах ШОС дал председатель КНР Си Цзиньпин.
Открытие мастерских содействует обмену профессиональным образованием и сотрудничеству между Китаем и Казахстаном, а также решает вопрос подготовки срочно необходимых профессиональных технических кадров для экономического и социального развития Казахстана", - подчеркивается в информации.
Важно, что "Мастерская Лу Бань" открыта в Казахстане - стране, где Китай впервые выдвинул инициативу совместного строительства "Одного пояса и одного пути".
Первый этап строительства - это открытие специальностей по транспортному оборудованию и технологиям. Он включает в себя четыре основных учебных центра площадью 700 квадратных метров. Это техобслуживание, топливные системы, транспортные средства на новой энергии и интеллектуальные подключенные транспортные средства.
Проект расширения "Казахстанской мастерской" будет запущен в этом году. Будут добавлены дополнительные 460 квадратных метров площадей для мастерских, чтобы еще больше повысить преподавательский потенциал новых энергетических транспортных средств и интеллектуальных сетевых технологий, а также улучшить общий уровень строительства "Мастерской Лу Бань" в Казахстане", - говорится в информации.
25.02.2024, 09:00 213321
В Казахстан прибыла первая партия оборудования Starlink
Фото: telegram/Bagdat Mussin
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Алматы. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстан прибыла первая партия оборудования Starlink, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.
Приехал в Алматы лично проверить процесс принятия оборудования. В течение следующей недели начнется развозка по конкретным школам в Туркестанской и Акмолинской областях, которые полностью готовы к установке Starlink. Акиматы этих областей провели всю подготовительную работу. Остальным областям будут доставлены со следующей партии, которая прибудет через 10 дней", - написал он в своем Тelegram-канале.
По его словам, всего в течение 20 дней в РК прибудет 2000 комплектов, которые обеспечат высокоскоростным интернетом 2000 отдаленных сельских школ страны.
Напомним, в прошлом году вице-президент SpaceX по вопросам Starlink Лорен Дрейер предложила сотрудничество по обеспечению отдаленных сел страны спутниковым интернетом.
Ранее Багдат Мусин рассказал, во сколько Казахстану обойдется установка Starlink в селах.
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