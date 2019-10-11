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"Power of 10" - превосходство десяти

10.10.2019, 10:35 6157
"Power of 10" - превосходство десяти
Алматы. 10 октября. Kazakhstan Today - Samsung запускает в Казахстане кампанию "Power of 10". Это значит, что поклонников передовых мобильных устройств Galaxy ждут невероятные технологии, функции будущего и, конечно же, выгодные предложения в официальных точках продаж!
 
В рамках "Power of 10" Samsung делает упор на инновационные топовые смартфоны нового поколения - Galaxy Note10 и S10 - бескомпромиссный выбор современного пользователя. Два флагмана, созданные по итогам 10 лет новаторства, разработок и непрерывных поисков идей, вошли в историю как лучшие смартфоны Galaxy.
 
Возможности Galaxy Note10 станут доступны на Galaxy S10 и будут в дальнейшем постоянно обновляться. С выпуском Android обновления Galaxy S10, S10+, S10e получат преимущества серии Galaxy Note: AR Doodle, встроенный видеоредактор, Link to Windows и многие другие. 
 
Камера Galaxy S10 станет еще более функциональной: теперь ночной режим будет доступен и для фронтального модуля, предоставляя еще больше возможностей для создания качественных снимков после наступления темноты. Обновление обеспечит создание контента с элементами дополненной реальности AR Doodle, улучшенную стабилизацию видео Super Steady и живой фокус для видео с фронтальной или основной камер.
 
Новый редактор, доступный в приложении Галерея, предоставляет простые инструменты для обрезки, склейки, регулирования скорости воспроизведения, возможность добавлять субтитры, фоновую музыку и многие другие.
 
Настройка Samsung Pass станет более простой, что облегчает использование передовых биометрических технологий для быстрого и безопасного входа в приложения и на веб-сайты. В Messages появятся новые значки для добавления фотографий и видео. Теперь они расположены слева от текстового окна, чтобы обеспечить простой доступ к нужным файлам. 
 
Ключевые преимущества топовых Galaxy-смартфонов включают: иммерсивный, практически безрамочный дисплей, профессиональную камеру, сверхбыстрый процессор, огромную, как у ноутбука, память, "умный" аккумулятор и супербыструю зарядку, а также передовую систему безопасности Knox.
 
Все эти преимущества новинок подтверждены и сертифицированы авторитетными международными экспертными организациями, такими как Display Mate, TUV Rheinland, DxOMark, Министерство обороны США, группы безопасности коммуникаций и электроники Великобритании и другими.
 
С расширенным релизом можно ознакомиться на казахстанском Samsung News Room.
 

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