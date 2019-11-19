Продвинутые UltraGear™-мониторы LG: вчера на выставке, сегодня - на Вашем столе

Алматы. 18 ноября. Kazakhstan Today - Новейшие UltraGear™-мониторы 2019 года от LG Electronics (LG) буквально вчера покорили всемирные выставки потребительской электроники в Лос-Анжелесе и Берлине, а уже сегодня представлены в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Все мониторы LG UltraGear прошли профессиональную заводскую настройку и обеспечивают захватывающий игровой процесс благодаря невероятному качеству изображения и поразительно быстрому отклику.

Представляем вашему вниманию обзор двух мощных игровых мониторов с высокой производительностью - 27GL850 и 24GL600F, которые выведут ваш игровой процесс на новый уровень.

Почувствуйте полное погружение в игру и настоящий бой с реальными цветами благодаря UltraGear™ монитору 27GL850. Дисплей Nano IPS обеспечивает потрясающее воспроизведение изображений, которые оживляют ваш виртуальный мир под любым углом обзора. Со сверхбыстрой скоростью отклика в 1 мс на дисплее Nano IPS вы будете доминировать и побеждать без побочных эффектов экстремальной скорости.

LG 27GL850 - это протестированный NVIDIA G-Sync®-совместимый монитор, устраняющий разрывы экрана и минимизирующий задержки для более плавного и быстрого игрового процесса. 27GL850 поддерживает HDR 10, обеспечивая реалистичное визуальное погружение. Где бы ни происходила битва, геймеры всегда находятся в центре событий.

Еще одна новинка - UltraGear-монитор 24GL600F с экраном диагональю 23,6 дюйма и временем отклика 1 мс оптимизирован для игр, требующих максимально быстрого принятия решений, таких как RTS и FPS. Благодаря высокой частоте обновления и самому быстрому времени отклика вы получаете преимущество на любой арене сражений. С частотой обновления 144 Гц монитор 24GL600F позволяет вам быстро замечать даже малейшие движения противника. А минимальное время отклика, даст возможность реагировать незамедлительно, опережая действия соперника. Оснащенный технологией Radeon FreeSync, монитор 24GL600F обеспечивает плавные движения без прерываний и зависаний благодаря технологии Adaptive Sync.

Обе новинки UltraGear™ оснащены игровыми функциями: режим динамической синхронизации движений, стабилизатор черного и цифровой прицел, предназначенный для повышения точности в играх типа FPS.

Усовершенствованы ставшие уже традиционными технологии уменьшения интенсивности излучаемого синего света и предотвращения мерцания. Они снижают нагрузку на зрительный аппарат и сокращают утомляемость глаз во время продолжительных игровых сессий.

О компании LG Electronics Home Entertainment

Компания LG Electronics Home Entertainment - один из мировых лидеров в производстве телевизоров, аудио- и видеосистем, мониторов, проекторов и персональных компьютеров. Компания широко признана как новатор в ТВ-индустрии, где она стала пионером в разработке ряда технологий, таких как OLED-ТВ, и осуществляет существенное влияние на дальнейшее развитие рынка. LG стремится улучшить жизнь пользователей, создавая инновационные продукты, среди которых лидируют OLED и NanoCell-ТВ, оснащенные платформой webOS, работающей на основе функций искусственного интеллекта. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.LG.kz

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