У казахстанцев появится "облачная" ЭЦП

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Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане появился упрощенная электронная цифровая подпись (ЭЦП), передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на отчетной встрече перед населением на площадке Службы центральных коммуникаций при президенте РК министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, главное отличие новой, так называемой облачной электронной цифровой подписи от существующей заключается в том, что для ее использования на компьютер не нужно будет устанавливать никакого дополнительного программного обеспечения (NCALayer). К тому же сама ЭЦП будет храниться не у пользователя на компьютере, а на защищенном сервере, и доступ к ней гражданин может получить только посредством видеоидентификации.

К ЭЦП у граждан было всегда много вопросов. Во-первых, усложняло то, что за ней нужно было идти в ЦОН. Во-вторых, некоторые сталкивались со сложностями при ее использовании из-за необходимости устанавливать дополнительные программы. Несколько месяцев назад мы перевели процесс получения ЭЦП в дистанционный формат, а сейчас мы занимаемся разработкой упрощенной электронной цифровой подписи, для которой не нужно будет устанавливать NCALayer", - сказал Жумагалиев.

По его словам, функционал новой электронной подписи находится на стадии разработки. Упрощенную ЭЦП планируют запустить в текущем году.

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