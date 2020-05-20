В Huawei рассказали о запуске коммерческого использования интеллектуальных IP-сетей

Шэньчжэнь. 19 мая. Kazakhstan Today - В ходе проведения Huawei Analyst Summit 2020 в штаб-квартире компании в Шэньчжэне представители компании рассказали о своем опыте запуска интеллектуальных IP-сетей, передает корреспондент агентства.

Ведущие интеллектуальные IP-сети Huawei, ускоряющие интеллектуальную связь, стали одной из тем обсуждения саммита.

2020 год - первый год для коммерческого использования интеллектуальных IP-сетей. Вся отрасль стала свидетелем исторического перехода IP-сетей с Интернет-IP в эпоху всемирной паутины на видеоуправление All IP и в настоящее время находится на пути к интеллектуальному IP, ориентированному на эпоху 5G и облачных вычислений. Заглядывая в будущее, Huawei будет постоянно внедрять инновации, постоянно, активно увеличивая инвестиции в супер-емкости, интеллектуальный опыт и автономное управление для создания сквозной системы для интеллектуальной IP-сети для клиентов и партнеров", - рассказал президент линейки сетевых продуктов Huawei Кевин Ху.

В ходе обсуждения было отмечено, что по мере того, как 5G, облачные технологии и интеллектуальные системы набирают обороты среди предприятий всех размеров, предприятия, стремясь к цифровой трансформации, сталкиваются с проблемами, возникающими один раз в поколение. В их числе сотрудничество между сотнями миллиардов производственных и офисных терминалов, 100% миграции корпоративных сервисов в облачную среду и уровень принятия AI 97%.

Являясь решающей частью цифровой трансформации предприятий, IP-сети также сталкиваются с широким спектром проблем, характеризующихся недостаточной пропускной способностью, плохим опытом обслуживания, а также низкой эффективностью эксплуатации и устранения неисправностей в сети.

Вместе с тем интеллектуальные IP-сети являются ключом к решению таких проблем. Чтобы лучше понять, какую сеть можно назвать интеллектуальной IP-сетью, компания Huawei взяла на себя инициативу, определив три типичных характеристики такой сети: суперемкость, интеллектуальный опыт и автономное управление.

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