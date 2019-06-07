Нур-Султан. 6 июня. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и шести областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Казгидромет", в Нур-Султане 7-8 июня сохраняются гроза, шквал, днем град. Днем 7, сутки 8 июня в городе ожидается северо-западный, западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Вместе с тем в Акмолинской области 7-9 июня местами сохраняются гроза, шквал, днем местами град. Днем 7, сутки 8-9 июня в регионе прогнозируется ветер северо-западный, западный, местами до 15-20 метров в секунду, 8 июня - порывы до 23 метров в секунду.

В Костанайской области 7 июня "Казгидромет" прогнозирует местами грозу, шквал, днем град. Ветер северо-западный, ночью местами до 15-20, днем 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области 7 июня ожидается дождь, местами сильный. 7-8 июня местами туман, гроза, град и шквал. 7 июня ветер в регионе ожидается северо-западный, ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы до 25 метров в секунду. 8 июня ветер местами до 15-20 метров в секунду, говорится в штормовом предупреждении.

Кроме того, в Восточно-Казахстанской области 7 июня ночью местами ожидаются сильный дождь, местами гроза и шквал. Днем местами возможен град. Ветер юго-западный, местами до 15-20, порывы до 25 метров в секунду.

Днем 7 июня в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, местами до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

Также "Казгидромет" предупреждает о том, что днем 7 июня в горах Туркестанской области ожидается гроза. Местами северо-западный ветер до 15-20 метров в секунду.

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