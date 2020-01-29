Караганда. 28 января. Kazakhstan Today - В Караганде из-за сильной метели приостановили работу нескольких городских маршрутов, передает Kazakhstan Today.

В связи с погодными условиями, ограничением видимости, сильным ветром, по согласованию с управлением по ЧС и управлением полиции города Караганды будет приостановлено движение регулярных маршрутов: №118, №55, №37, №15, №49, №73, №33 (Пришахтинск, Сортировка, ЖБИ). График маршрутов №45 и №145 будет сокращен в два раза", - сообщили в акимате города.

Также в акимате призвали руководителей всех предприятий сократить рабочий день.

Отметим, что в Карагандинской области на 28 января объявлено штормовое предупреждение из-за снега, метели, тумана и гололеда. Ветер в регионе юго-западный, западный, до 15-20, местами, порывы до 23-28 метров в секунду.

По данным ДЧС области, в регионе остаются закрытыми участки автодорог республиканского значения: Сатпаев - граница Костанайской области, Темиртау - граница Акмолинской области, Караганда - Темиртау, Караганда - поселок Аксу-Аюлы, Караганда - граница Павлодарской области, Ботакара - граница Павлодарской области, Ботакара - Каркаралинск, Топар -Жезказган.

За прошедшие сутки в области проведено 13 аварийно-спасательных операций, при которых спасено 30 человек, в том числе четверо детей, эвакуировано 26 человек.

В ДЧС Карагандинской области в целях координации действий экстренных служб и подразделений гражданской защиты действует оперативный штаб: 8 (7212) 51-10-42; 43-36-36; 43-37-37.

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