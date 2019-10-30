Чиновник получил взятку в 15 млн тенге за реэкспозицию двух музеев в Акмолинской области (ВИДЕО)

Кокшетау. 29 октября. Kazakhstan Today - Руководителя управления культуры, архивов и документации Акмолинской области подозревают в получении крупной взятки, передает Kazakhstan Today.

Чиновник подозревается в неоднократном получении в период с мая по октябрь 2019 года взяток от предпринимателя на общую сумму 15 млн тенге за подписание актов выполненных работ по реэкспозиции Акмолинского областного краеведческого музея и Музея имени М. Габдуллина, проводимой в рамках Государственной программы "Рухани жангыру" , - сообщила пресс-служба Антикоррупционной службы Акмолинской области.





По информации ведомства, 28 октября при получении оставшейся суммы взятки (5 млн 700 тыс. тенге) подозреваемый был задержан с поличным. В настоящее время он водворен в ИВС УП Кокшетау. По данному факту начато досудебное расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого, будет вынесено судом, подчеркнули в пресс-службе.





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