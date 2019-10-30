Чиновник получил взятку в 15 млн тенге за реэкспозицию двух музеев в Акмолинской области (ВИДЕО)

Чиновник подозревается в неоднократном получении в период с мая по октябрь 2019 года взяток от предпринимателя на общую сумму 15 млн тенге за подписание актов выполненных работ по реэкспозиции Акмолинского областного краеведческого музея и Музея имени М. Габдуллина, проводимой в рамках Государственной программы "Рухани жангыру", - сообщила пресс-служба Антикоррупционной службы Акмолинской области.
По информации ведомства, 28 октября при получении оставшейся суммы взятки (5 млн 700 тыс. тенге) подозреваемый был задержан с поличным. В настоящее время он водворен в ИВС УП Кокшетау. По данному факту начато досудебное расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Окончательное решение о степени виновности подозреваемого, будет вынесено судом, подчеркнули в пресс-службе.
Ранее президент РК заявил о том, что руководители госорганов должны подавать в отставку в случае коррупции подчиненных. Затем парламент Казахстана принял законопроект по вопросам государственной службы и противодействия коррупции. Вместе с тем уровень коррупции в РК все еще остается высоким. В частности, при реализации госпрограммы развития регионов нерационально потрачено и похищено 5,3 млрд тенге. Также за три года в результате коррупции при строительстве и ремонте автодорог государству причинен ущерб в размере 7 млрд тенге.
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