Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - На карантине в стационарах Казахстана остаются более 1600 человек, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения РК, на сегодняшний день в стране подтверждены 9 случаев регистрации коронавируса, их них в Алматы - 7 случаев, в Нур-Султане - 2 случая. На стационарном карантине - 1641 человек, на домашнем карантине - 981 человек.

Вместе с тем продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств.

Всего взято на мониторинг по всем категориям 2626 человек, из них по категории 1А - 1689, по категории 1Б - 586, по 2 категории - 351 человек. Из 2626 человек, взятых на мониторинг, снято с мониторинга 503 человека. По состоянию на 16 марта остаются под мониторингом всего 2123 человек.

На настоящий момент госпитализировано 129 человек с температурой и ОРВИ, из них по категории 1Б - 39 человек, по 2 категории - 43 человека, по 3 категории - 47 человек. Из числа госпитализированных 129 человек выписаны - 65 человек. Остаются в стационаре - 73 человека, из них 64 человека - с температурой и ОРВИ, 9 человек - госпитализированные с КВИ.

Также отмечается, что в мире всего зарегистрировано 169 374 случаев КВИ в 158 странах, в том числе:

- в КНР - 80 884 (за сутки - 20 случаев) случаев (ежедневный прирост - 0,02%), из них - 3199 с летальным исходом (показатель летальности - 3,9%). Выписано с выздоровлением 66 911 человек (82,7%). Остается в стационарах 10 734 больных;

- в других странах мира - 88 514 (включая круизный лайнер) случая, (ежедневный прирост составил - 17,0%), из них - 3302 летальных, показатель летальности - 3,7 %.

По категории 1А:

- в Италии - 24 747 случаев (за сутки - 3590 случаев, прирост - 16,9%), умерло - 1809 (за сутки - 368, прирост - 25,5%);

- в Иране - 13 938 случаев (за сутки - 1209 случаев, прирост - 9,5%), умерло - 724 (за сутки - 113, прирост - 18,5%);

- в Южной Корее - 8162 случая (за сутки - 76 случаев, прирост - 0,9%), умерло - 75 (за сутки - 3, прирост - 4,1%).

По категории 1Б:

- в Испании - 7845 случаев (за сутки - 1454 случая, прирост - 22,7%), умерло - 292 (за сутки - 97, прирост - 49,7%);

- в Германии - 5813 случая (за сутки - 1214 случая, прирост - 26,4%), умерло - 11 (за сутки - 2, прирост - 22,2%).

- во Франции - 5423 случая (за сутки - 954 случая, прирост - 21,3%), умерло - 127 (за сутки - 36, прирост - 39,51%);

По 2 категории:

- в Швейцарии - 2217 случаев (за сутки - 842 случая, прирост - 61,2%), умерло - 14 (за сутки - 1, прирост - 7,6%);

- в Нидерландах - 1135 случаев (за сутки - 176 случаев, прирост - 18,3%), умерло - 20 (за сутки - 8, прирост - 66,6%);

- в Великобритании - 1391 случай (за сутки - 251 случай, прирост - 22,0%), умерло - 35 (за сутки - 14, прирост - 66,6%).





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