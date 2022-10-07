АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Проверку детектором лжи не прошли 18 кандидатов в руководители группы "Самрук-Қазына", сообщил на пресс-брифинге управляющий директор фонда Гибрат Ауганов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Для будущих руководителей-закупщиков введена дополнительная проверка на детекторе лжи. Такие тесты уже проведены для 96 кандидатов из 38 компаний группы "Самрук-Қазына". 18 кандидатов не прошли проверку", - сообщает пресс-служба фонда.
Подчеркивается, что все кандидаты на посты первых руководителей, управляющих директоров и глав подразделений компаний группы "Самрук-Қазына" проходят комплаенс-проверку, чтобы исключить аффилированность и коррупцию.
Ранее сообщалось, что фонд "Самрук-Қазына" будет трансформирован и частично приватизирован.