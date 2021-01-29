Казахстан поднялся на 19 позиций в Индексе восприятия коррупции

Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - Глобальное антикоррупционное движение Transparency International опубликовало Индекс восприятия коррупции (CPI) за 2020 год, передает Kazakhstan Today.

В этом году основной темой глобального исследования определено подрывное влияние коррупции на системы здравоохранения и усугубление нарушений демократических принципов стран на фоне пандемии COVID-19. По итогам 2020 года Казахстан набрал 38 баллов и занял 94-ю позицию, разделив ее с Бразилией, Эфиопией, Перу, Сербией, Шри-Ланкой, Суринамом и Танзанией", - сообщили в Общественном фонде "Транспаренси Казахстан".

Отмечается, что Казахстан, как и ранее, оценивался на основе 9 источников. Эксперты четырех рейтинговых агентств повысили оценку принимаемых антикоррупционных мер, остальные пять - сохранили оценки на уровне предыдущего года.

Рост позиций Казахстана в рейтинге ИВК на фоне чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и угроз устойчивости демократических институтов, свидетельствует о поступательной работе страны в противодействии коррупции. Мировым сообществом положительно оценивается деятельность руководства Казахстана, принявшего пакет мер по поддержке населения и бизнеса в период пандемии, а также поправок по усилению ответственности за коррупцию и цифровизации сферы государственных услуг. Однако наряду с этим власти Казахстана допускали нарушения демократических свобод, связанных с прозрачностью и доступом к финансовой информации о расходах на здравоохранение, необоснованными ограничениями деятельности журналистов, правозащитников и представителей гражданского общества", - говорится в сообщении фонда.

Странами-лидерами стали Дания и Новая Зеландия набрав по 88 баллов. Сирия, Сомали и Южный Судан занимают последние строчки с результатами 14, 12 и 12 баллов, соответственно.

Значительный рост продемонстрировали 26 стран, в том числе Эквадор (+39), Греция (+50), Гайана (+41), Мьянма (+28) и Корея (+61). Рейтинг 22 стран резко снизился, в том числе Боснии и Герцеговины (-35), Гватемалы (-25), Ливана (-25), Малави (-30), Мальты (-53) и Польши (-56).

В региональном разрезе лучшими оказались страны Западной Европы, в них средний бал уровня восприятия коррупции составил 66 баллов. Регионы с наименьшим количеством баллов - Африка к югу от Сахары (32) и Восточная Европа и Центральная Азия (36). Казахстан оценивался в группе стран ECA (Европа и Центральная Азия).





В регионе Восточная Европа и Центральная Азия оценивалось 19 стран. Лидерами стали: Грузия - 56 баллов, Армения - 49 баллов, Беларусь - 47 баллов, Черногория - 45 баллов, Турция - 40 баллов, Казахстан - 38 баллов и Сербия - 38 баллов.

Следом расположились Албания и Косово (по 36 баллов), Босния и Герцеговина и Северная Македония (по 35 баллов), Молдавия (34 балла), Украина (33 балла), Кыргызстан (31 балл), Азербайджан и Россия (по 30 баллов), Узбекистан (26 баллов), Таджикистан (25 баллов) и Туркменистан (19 баллов).

Международные эксперты пришли к выводу о том, что COVID-19 спровоцировал не только кризис в области здравоохранения и экономики, но и волну коррупции, пагубные последствия которой, помешавшие справедливому и равноправному предоставлению глобальной помощи, привели к смерти множества людей. Чрезвычайное реагирование на развитие пандемии COVID-19 выявило огромные недостатки в демократических институтах, наглядно показав, что власти или субъекты, распоряжающиеся финансовой политикой, часто защищают свои собственные интересы, игнорируя потребности наиболее уязвимых групп", - отмечают аналитики.

Примечательно, что низкий уровень коррупции в государственном секторе коррелирует с увеличением инвестиций в здравоохранение. Так, в Уругвае, где самый высокий рейтинг в ИВК по Латинской Америке (71), инвестируются значительные средства в здравоохранение и функционирует надежная система эпидемиологического надзора, которая способствовала эффективной борьбе с распространением COVID-19 и других инфекционных заболеваний.

Напротив, в Бангладеш, которая набрала 26 баллов, правительство крайне мало инвестирует в здравоохранение, в то время как коррупция на фоне COVID-19 достигла небывалого размаха, начиная с взяточничества в поликлиниках и заканчивая незаконным присвоением гуманитарной помощи. Коррупция также широко распространена в сфере закупок медицинских изделий. В странах с более высоким уровнем коррупции в период кризиса, вызванного COVID-19, значительно чаще наблюдаются нарушения демократического правопорядка и принципов верховенства права. К таким странам относятся Филиппины (34), где реагирование на COVID-19 характеризовалось чрезмерным применением силы, а также серьезными нарушениями прав человека и свободы СМИ.

Прошедший год выявил проблемы профессиональной честности даже в странах с самым высоким рейтингом, свидетельствуя о том, что ни одна страна пока не победила коррупцию. Для снижения уровня коррупции и более эффективного реагирования на будущие кризисы Transparency International рекомендует всем правительствам:

1. Укреплять надзорные органы, чтобы обеспечить доступ к ресурсам для наиболее нуждающихся групп населения. Антикоррупционные и надзорные органы должны располагать достаточными средствами, ресурсами и независимостью для выполнения своих обязанностей.

2. Обеспечить открытое и прозрачное заключение контрактов для борьбы с правонарушениями, выявления конфликтов интересов и обеспечения справедливого ценообразования.

3. Защищать демократию и содействовать расширению пространства для гражданского общества для создания благоприятных условий для призыва правительств к ответственности.

4. Публиковать релевантные данные и гарантировать доступ к ним, чтобы обеспечить для людей простую, доступную, актуальную и значимую информацию.





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