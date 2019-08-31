В Карагандинской области с 2015 года построено и реконструировано около 50 зон отдыха

Караганда. 30 августа. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в рамках развития туризма с 2015 года построено и реконструировано около 50 зон отдыха, передает Kazakhstan Today.

В Карагандинской области с 2015 года в целом реализовано около 50 проектов по строительству и реконструкции объектов размещения на общую сумму более 11,8 млрд тенге с созданием 670 новых рабочих мест. В рамках единой программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" поддержку получили 29 проектов в сфере туризма. Объём инвестиций составил 2,6 млрд тенге. В нынешнем году поддержано 5 проектов на общую сумму 206 млн тенге", - сообщили в областном управлении предпринимательства.

В ведомстве уточнили, что в регионе основными туристическими центрами являются Балхаш, Каркаралинск и Улытауский район.

В частности, курортная зона побережья озера Балхаш, которая включает территории городов Балхаша и Приозёрска, южную часть Актогайского района, включена в ТОП-10 объектов Карты туристификации Казахстана. На сегодняшний день в курортной зоне действуют 53 места размещения (дома и зоны отдыха), обслуживающие порядка 80 тыс. туристов в год. За 2016-2018 годы здесь реализовано 9 проектов, а инвестиционный портфель составил более 1 млрд тенге.

В 2018 году совместно с международной консалтинговой компанией McKinsey & Company разработан мастер-план развития Балхашской курортной зоны . В проект Плана реализации госпрограммы включены 18 проектов по развитию инженерно-коммуникационной и транспортной инфраструктуры, благоустройству общественного пляжа, мероприятия, направленные на продвижение туристического потенциала курортной зоны, а также 13 инвестиционных проектов в сфере туризма на общую сумму 612 млн тенге с созданием 395 койко-мест", - проинформировали в управлении.

Кроме того, в этом году для привлечения инвесторов и продвижения турпотенциала Балхашской курортной зоны здесь проведены два крупных мероприятия: информационный тур по объектам курортной зоны Прибалхашского региона и международный туристический форум

В инфотуре приняли участие около 80 представителей туристических операторов из регионов республики (Алматы, Нур-Султан и Караганда), Российской Федерации (Тюмень и Омск), Монголии и Гонконга, а также местные и республиканские средства массовой информации. По его итогам заключены предварительно 20 коммерческих договоров между туроператорами и 12 зонами отдыха на привлечение 800 туристов в год.

Другой центр развития туризма - Каркаралинская курортная зона, которая входит в ТОП-50 объектов Карты туристификации и является благоприятным местом для отдыха. На сегодняшний день в районе функционирует около 25 домов и зон отдыха, которые ежегодно обслуживают около 35 тыс. туристов.

В настоящее время разработан мастер-план развития туризма в Каркаралинске. За последний период уже реализовано 5 проектов по строительству новых зон отдыха.

В частности, в целях развития туризма на базе Национального парка "Каркаралы" определены земельные участки, сдаваемые в аренду для строительства и размещения объектов туризма. Из них в краткосрочное пользование - 19 земельных участков (87,4 гектара) и в долгосрочное - 11 земельных участков (55,4 гектара). Для привлечения инвесторов разработан Перечень инвестиционных проектов по Карагандинской области, в который включены проекты Каркаралинского района. Данный перечень направлен посольствам зарубежных стран, таких как США, Израиль, Германия, Чехия, а также предоставлен в АО "НК "Kazakh Invest" для дальнейшего продвижения проектов и поиска инвесторов.

В свою очередь, Улытауский район является направлением для развития экологического, этнографического, исторического и паломнического туризма и входит в ТОП-50 объектов Карты туристификации. В рамках государственной программы развития внутреннего и въездного туризма до 2025 года, разработан мастер-план развития туризма региона.

По информации управления предпринимательства, в целях развития инфраструктуры Улытауского района ведётся строительство Визит-центра за счёт средств республиканского бюджета на общую сумму 546 млн тенге. Строительство объекта планируется завершить в 2019 году. Также ведётся поиск инвесторов для реализации возведения этноаула "Хан-Шатыр" на общую сумму 150 млн тенге.

Для продвижения регионального бренда 24 августа прошёл Международный туристический форум "Улытау-2019". В его работе принял участие глава государства Касым-Жомарт Токаев, выразивший уверенность в том, что сакральные объекты Улытау станут местами притяжения казахстанцев и иностранных туристов.

На приглашение откликнулись чрезвычайные и полномочные послы 13 стран (Монголия, Иран, Беларусь, Сербия, Афганистан, Венесуэла, Вьетнам, Палестина и другие) и представители более 20 международных организаций. Участниками форума также стали международные и отечественные представители турбизнеса ("ГП "Кыргызтуризм", ООО Silk Road Delicious, ООО "Профи-Трэвел", компания Xinjiang silk road friendship International travel service, Ltd), туроператоры, предприниматели, работающие в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса.

Официальная программа включала экспедицию по сакральным объектам Улытау. Была организована площадка по обмену опытом создания, развития и продвижения этнокультурных турмаршрутов и организации этнокультурных центров, заключили в управлении.

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