Караганда. 24 сентября. Kazakhstan Today - Карагандинка провела 22 года в рабстве, передает Kazakhstan Today.

Насиловали, били и обливали кипятком - о 22 годах в рабстве рассказала карагандинка. Она попала на зимовку сразу после детского дома. Выполняла тяжелую работу. В неволе родила детей. Доказать, что фермеры удерживали ее силой, не может. Дело "развалилось". И это не единственный случай, говорят правозащитники. По их данным, только в Карагандинской области за год закрыто 5 уголовных дел, связанных с незаконным лишением свободы или торговлей людьми. Активисты требуют от полицейских признать эксплуатацию людей на зимовках и тщательно проводить расследования, сообщает телеканал " Астана ".

Мадине Аманбаевой 39 лет. Большую часть своей сознательной жизни она провела на отдаленной ферме в Актогайском районе Карагандинской области. Попала туда случайно, совсем девчонкой, сразу после детского дома. Хозяева-фермеры обещали хорошую сытую жизнь, личную комнату, баню и даже велосипед - мечту ребенка. Вместо этого, утверждает Мадина, она попала в ад.

Плохо жила. С мужиками меня ложили, избивали, чайником обжигали, палкой били по спине. По почкам пинали. Кто бил? Хозяин и хозяйка. И там еще брат был", - рассказала пострадавшая.

Однажды женщина попыталась сбежать, рискнула пройти по степи 30 километров до трассы. Но ее поймали и привезли обратно. Положение только ухудшилось, вспоминает с дрожью в голосе карагандинка. Потом родились дочь и два сына. Помог счастливый случай. На зимовку приехала межведомственная комиссия по торговле людьми.

Когда мы ее нашли, это была грязная женщина, в грязной одежде. Мы не могли даже понять, кто это: женщина или мужчина. Ее руки были как наждачная бумага, потому что доила коров по 15 голов ежедневно. В общей сложности их было 30. Подвергалась унижениям. Разве этого мало, чтобы доказать факт эксплуатации", - сообщила председатель ОО "Кайсар", член межведомтсвенной комиссии по торговле людьми при акимате области Оксана Тарабукина.

Шокирующие признания Мадина сделала в полиции еще в мае этого года. Однако хозяева зимовки опровергли все ее обвинения. "Деньги платили. Взаперти не держали. Могла и уйти". В итоге дело по статье "Незаконное лишение свободы" закрыли. Правозащитники отмечают, в полиции не учли, что пленнику невозможно покинуть зимовку, которая находится в сотнях километрах от населенных пунктов.

Интересный факт получается, если человек мог передвигаться по пастбищу, не был в кандалах, не был закрыт в погребе. То тогда незаконное лишение свободы просто не доказывается. И дальнейшая уже его эксплуатация, сам факт, не расследуется. Мы не должны подменять статьи тем, как выгодно трактовать в пользу защиты виновника. Мы должны защищать права потерпевших", - говорит Оксана Тарабукина.

Я хотела уйти. Я один раз убегала, когда детей еще не было. Они меня поймали. До трассы не дошла. Второй раз не смогла убежать, потому что дети", - отметила Мадина Аманбаева.

Члены комиссии настаивают на применении в подобных делах статьи "Торговля людьми", так как считают: была вербовка и эксплуатация человека. На днях следствие по делу Мадины Аманбаевой все же возобновили. К чему оно приведет, пока неясно. Женщина же пытается начать новую жизнь. Осваивает профессию повара, учится обращаться с деньгами. Сыновья уже стали называть ее мамой. Семья нуждается в опеке и жилье, но Мадина верит, что всё наладится и она обязательно купит сама велосипеды своим детям, говорится в сюжете.

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