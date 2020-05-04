Арысь. 3 мая. Kazakhstan Today - Найденную на посту в Туркестанской области 3-летнюю девочку вернули родителям, передает Kazakhstan Today.

Как стало известно, 30 апреля в Арысском районе во время несения службы по соблюдению режима чрезвычайного положения на посту Монтайтас полицейские заметили на дороге плачущую маленькую девочку. Участковый инспектор Батыржан Салыбаев подошел к ребенку и стал расспрашивать где ее родители. Не получив внятного ответа, полицейский отвел малышку к врачам в палатку, а сам отправился искать ее родителей.

Стражи порядка обошли все близлежащие улицы и дома, опросили соседей и прохожих. В это время к посту подъехала женщина, жительница Арыси, которая искала пропавшую малышку. Как оказалось, ее 3-летняя дочь вышла из дома, когда она занималась уроками со своими детьми. Дом женщины находился в 300-400 метрах от поста и когда малышка пропала, родители бросились на ее поиски", - сообщает Polisia.kz .

По информации полиции, в течение 15 минут сотрудники Арысского РОП нашли и вернули родителям заблудившегося ребенка. В свою очередь, женщина искренне поблагодарила полицейских, которые помогли найти ее пропавшую дочь.

Как рассказал инспектор Салыбаев, в его практике это далеко не единственный случай. Когда он работал участковым инспектором в Аль-Фарабийском РОП города Шымкента, вместе с коллегами они помогли вернуть домой пропавшего маленького мальчика.

Полицейские Туркестанской области напоминают родителям о необходимости быть бдительными к своим детям, не оставлять их без внимания. В случае пропажи детей и родных, стоит незамедлительно обратиться за помощью в полицию по телефону 102.

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