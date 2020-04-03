Казахстанцы смогут получить соцвыплаты в размере 42 500 тенге на свои карточные счета

Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Лишившиеся дохода из-за режима ЧП казахстанцы смогут получать социальную выплату в размере 42 500 тенге на свои карточные счета, передает Kazakhstan Today.

С банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, проведена работа по обеспечению зачисления и получения гражданами, лишившимися доходов в связи с введением режима ЧП, социальной помощи в размере 42 500 тенге, сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Для этого банкам второго уровня необходимо максимально обеспечить зачисление социальных выплат на банковские счета клиентов. При выявлении факта наложения ареста или других ограничений на банковские счета клиентов, которым полагается социальная помощь, принять меры по недопущению ареста и взыскания социальной выплаты в размере 42 500 тенге", - говорится в сообщении.

Агентство рекомендует гражданам указывать карт-счета при получении социальной помощи в условиях чрезвычайного положения и карантина.

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