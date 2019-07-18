Глава МОН РК не жалеет, что отдал ребенка в школу в 6 лет

Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов высказал свою позицию о порядке приема детей с шестилетнего возраста в общеобразовательные школы и обещал ответить на обращение омбудсмена по этому вопросу, передает Kazakhstan Today.

Норма относительно того, в каком возрасте ребенок должен пойти в школу, всегда была. До этого действующая норма была такая: было написано шесть, в скобках семь лет. Тогда еще было сказано, что это переходный период. Я приводил пример в 2014 году. 60 процентов детей пришли с шестилетнего возраста в первый класс, а в 2018 году уже больше 80 процентов пришли в первый класс", - сказал министр на брифинге в службе центральных коммуникаций, отвечая на вопросы журналистов.

При этом министр отметил, что штрафовать казахстанских родителей, не отдавших своих детей в школу в шестилетнем возрасте, не будут. "Подтвердить данные о штрафах за то, что дети не будут приходить в школу в шесть лет я не могу, таких штрафов нет", - сказал Аймагамбетов.

По его словам, есть индивидуальные особенности детей, про которые тоже не надо забывать. "Но есть принятые изменения в закон, эти изменения вступили в силу, и поэтому нам нужно работать в рамках правового поля", - дополнил главный педагог страны.

Я тоже в свое время долго думал, отдать своего ребенка в школу в шесть или семь лет. В итоге я отдал в шесть лет и об этом не пожалел", - отметил Аймагамбетов.

Говоря об обращении омбудсмена по этому вопросу, министр сообщил, что после официального рассмотрения этого обращения будет дан ответ в установленном порядке.

Напомним, ранее Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров направил в адрес министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова обращение в связи с введением в Казахстане с 1 января 2019 года порядка приема детей с шестилетнего возраста в общеобразовательные школы, который вызвал оживленную дискуссию в обществе . Анализ обращений показал, что введение новой нормы явилось для многих граждан форс-мажорным обстоятельством, так как вступлению ее в силу не предшествовало необходимое информационно-подготовительное и практическое сопровождение, несмотря на то, что она была законодательно предусмотрена еще в апреле 2016 года.

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