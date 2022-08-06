Более 700 случаев превышения торговой надбавки на СЗПТ выявлено в магазинах "у дома" за последнюю неделю

НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - За последнюю неделю рейдами охвачено 40,3 тысячи магазинов "у дома", в которых было выявлено 734 нарушения торговой надбавки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целях недопущения необоснованного роста цен на СЗПТ Комитет торговли осуществляет координацию акиматов по контролю торговой надбавки в магазинах "у дома", информирует Министерство торговли и интеграции РК.

Так, по данным ведомства, более всего нарушений выявлено в Нур-Султане (278) и ВКО (80).

Далее - в Туркестанской области (38), ЗКО (33), Костанайской области и Мангистауской области (по 32), Жетысуской области (30).

Затем следуют Алматинская область (28), Атырауская область (27), Алматы и Жамбылская область (по 23), Акмолинская область (21). В Павлодарской области - 17, Актюбинской области - 13, СКО -12, Карагандинской области и Кызылординской области - по 11, Абайской области и Шымкенте - по 10", - проинформировали в МТИ РК.

Отмечается, что наименьшее количество выявлено нарушений в Улытауской области (6).

Проводимая работа отражается в самостоятельном снижении торговой наценки субъектами бизнеса. Так, в результате разъяснений торговые объекты снизили торговые надбавки на СЗПТ до 5-15%.

При этом за превышение торговой надбавки применялись меры административного характера, в отношении субъектов внутренней торговли составлено 126 административных протоколов в виде предупреждения, а также наложен 1 штраф.

В ведомстве напомнили, что за превышение торговой надбавки на основные продукты питания (СЗПТ) может быть наложен штраф в размере 300 МРП.

Допустимый размер предельной торговой надбавки на данные товары составляет не более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика.

Превышение 15% надбавки влечет административную ответственность на основании статьи 204-4 КоАП РК", - заявили в министерстве.

В перечень СЗПТ входит 19 продуктов питания, круп и овощей (мука первого сорта, хлеб из муки первого сорта (формовой), рожки (весовые), гречка (весовая), рис (весовой), картофель, морковь, лук, капуста, сахар-песок, масло подсолнечное, говядина (лопаточно-грудная часть с костями), мясо кур (бедренная и берцовая кость), молоко 2,5% жирности в мягкой упаковке, кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке, масло сливочное (несоленое, не менее 72,5% жирности), яйцо куриное (I категория), соль поваренная пищевая (кроме "Экстра"), творог 5-9% жирности).