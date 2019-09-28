Модульные посты полиции появятся на наиболее криминогенных участках

МВД планирует на криминогенных участках и в местах, наиболее подверженных правонарушениям, установить стационарные посты полиции модульного типа", - сообщили в пресс-службе МВД.
Отмечается, что посты будут оснащены всеми коммунальными удобствами (вентиляция, водопровод, канализация, отопление), системами коммуникации (компьютер, телефон, радиостанция) и безопасности (видеонаблюдение, система "вызовной домофон").
Служба на модульных постах будет нестись круглосуточно. В дневное время, с 08.00 до 20.00, на посту будет находиться участковый инспектор полиции и принимать обращения и заявления граждан.
Кроме того, для охраны правопорядка и безопасности граждан на постах и прилегающих территориях будет организовано дежурство патрульной службы.
Ожидается, что нововведение обеспечит своевременное и качественное реагирование полиции на запросы граждан, повысит эффективность их защиты от преступных посягательств. Стационарные посты модульного типа будут установлены в местах, наиболее подверженных правонарушениям, при содействии местных исполнительных органов", - заключили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в Казахстане упразднят полицейские посты вдоль трасс и на въезде в города.
В общественных местах Алматы увеличивают число камер видеонаблюдения.
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