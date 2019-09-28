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Модульные посты полиции появятся на наиболее криминогенных участках

27.09.2019, 15:37 6994
Модульные посты полиции появятся на наиболее криминогенных участках
Нур-Султан. 27 сентября. Kazakhstan Today - Модульные посты полиции появятся на наиболее криминогенных участках, передает Kazakhstan Today.
 

МВД планирует на криминогенных участках и в местах, наиболее подверженных правонарушениям, установить стационарные посты полиции модульного типа", - сообщили в пресс-службе МВД.

 
Отмечается, что посты будут оснащены всеми коммунальными удобствами (вентиляция, водопровод, канализация, отопление), системами коммуникации (компьютер, телефон, радиостанция) и безопасности (видеонаблюдение, система "вызовной домофон").
 
Служба на модульных постах будет нестись круглосуточно. В дневное время, с 08.00 до 20.00, на посту будет находиться участковый инспектор полиции и принимать обращения и заявления граждан.
 
Кроме того, для охраны правопорядка и безопасности граждан на постах и прилегающих территориях будет организовано дежурство патрульной службы.
 

Ожидается, что нововведение обеспечит своевременное и качественное реагирование полиции на запросы граждан, повысит эффективность их защиты от преступных посягательств. Стационарные посты модульного типа будут установлены в местах, наиболее подверженных правонарушениям, при содействии местных исполнительных органов", - заключили в пресс-службе.

 
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