Созданная по поручению Токаева комиссия провела заседание по отключению электроэнергии в Нур-Султане

Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - Созданная по поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева комиссия провела первое заседание по отключению электроэнергии в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Проведено первое заседание специальной комиссии для определения причин отключения электроэнергии на левобережье Нур-Султана и принятия превентивных мер для решения данной проблемы, сообщает сайт премьер-министра РК.

В рамках заседания Министерству энергетики поручено оперативно провести экспертизу для определения причин отключения электроэнергии, отмечена необходимость проведения соответствующей ревизии, чтобы в будущем исключить повторения подобных фактов.

Работа комиссии продолжается в оперативном режиме.

Как сообщалось ранее, 10 ноября на подстанции "Левобережная" произошло возгорание, из-за чего часть зданий в городе осталась без электричества.

Сегодня акимат сообщил, что 9 многоквартирных жилых комплекса, а также административные здания - Акорда, парламент, Дом министерств, Дом правительства, Верховный суд - подключены к электроснабжению





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