Необходимые условия для введения единой валюты ЕАЭС назвал глава Счетной палаты РФ

Единая валюта - это некоторое будущее все-таки. Чтобы эта единая валюта утвердилась, она должна быть более конкурентоспособной. В принципе, бизнес идет за и рассчитывается в тех валютах, которые ему выгоднее для снижения своих издержек. То есть поэтому любая другая новая валюта должна быть стабильной, более ликвидной, она должна приниматься в расчетах с другими странами. Такой потенциал, мне кажется, накапливается в Евразийской интеграции, но это некоторое будущее. Но, в принципе, это возможно когда-то", - сказал Кудрин журналистам на полях XIV ежегодной международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" в Москве.
Говоря об укреплении интеграции, он назвал желание Венгрии войти в ЕАБР "хорошим индикатором".
Желание Венгрии войти в Евразийский банк развития - это очень хороший сигнал для вот такого укрепления интеграции. Это говорит, что Евразийская экономическая интеграция растет, развивается. Повторяю, это очень хороший индикатор", - резюмировал глава Счетной палаты.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства