Казахстанским авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полетов в Иран

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - Казахстанским авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полетов над воздушным пространством Ирана, передает Kazakhstan Today.

Казахстанские авиакомпании в связи со сложившейся ситуацией прорабатывают вопрос выполнения полетов через альтернативные воздушные трассы в облет воздушного пространства Ирана по согласованию с навигационными службами соответствующих стран", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

По информации ведомства, в настоящее время через воздушное пространство Ирана выполняют регулярные перевозки два казахстанских авиаперевозчика - "Эйр Астана" и SCAT. "Эйр Астана" выполняет полеты по направлениям Нур-Султан - Дубай (5 раз в неделю) и Алматы - Дубай (10 раз в неделю) через воздушное пространство Ирана. SCAT - два регулярных рейса по направлениям из Алматы в Медину и Джидду (по 1 разу в неделю) и два нерегулярных рейса Алматы - Шарм Эль-Шейх и Шымкент - Шарм Эль-Шейх через воздушное пространство Ирана.

Кроме того, авиакомпании ОАЭ - Fly Dubai (Дубай - Нур-Султан - 5 рейсов в неделю, Дубай - Алматы - 7 рейсов в неделю), Etihad (Абу-Даби - Нур-Султан - 2 рейса в неделю), Air Arabia (Шарджа - Алматы - 5 рейсов в неделю) осуществляют регулярные полеты через воздушное пространство Ирана в Казахстан. Иранская авиакомпания Mahan Air выполняет регулярные полеты по маршруту Тегеран - Алматы, уточнили в МИИР.

Сегодня утром под Тегераном потерпел крушение Boeing-737 Международных авиалиний Украины. На борту лайнера находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли

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