Белорусская авиакомпания открывает ряд рейсов в города Казахстана

Нур-Султан. 10 января. Kazakhstan Today - Белорусская авиакомпания "Белавиа" открывает рейсы в Актау, Караганды, Павлодар и Костанай, передает Kazakhstan Today.

По сообщению Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, авиакомпанией "Белавиа" начата продажа авиабилетов на рейсы Минск - Актау, Минск - Караганды, Минск - Павлодар и Минск - Костанай, которые будут выполняться в летний период 2020 года.

На данный момент "Белавиа" выполняет круглогодичные рейсы в города Нур-Султан и Алматы.

Также с июля текущего года рейсы по направлению Минск - Алматы станут ежедневными.

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