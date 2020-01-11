Белорусская авиакомпания открывает ряд рейсов в города Казахстана

По сообщению Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, авиакомпанией "Белавиа" начата продажа авиабилетов на рейсы Минск - Актау, Минск - Караганды, Минск - Павлодар и Минск - Костанай, которые будут выполняться в летний период 2020 года.
На данный момент "Белавиа" выполняет круглогодичные рейсы в города Нур-Султан и Алматы.
Также с июля текущего года рейсы по направлению Минск - Алматы станут ежедневными.
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