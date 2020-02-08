В Алматы не будут повышать тариф на теплоэнергию

Алматы. 7 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы не стали повышать тариф на теплоэнергию, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по городу Алматы Болат Самбетов, передает Kazakhstan Today.

Самбетов сообщил, что в связи пересмотром инвестиционных программ и затрат тарифной сметы субъектов теплоэнергетического сектора города, конечный тариф на теплоснабжение снижен для населения на 18% с 1 января 2019 года.

Согласно информации департамента, в 2017 году уполномоченным органом были утверждены предельные тарифы на услуги ТОО "Алматинские тепловые сети" до 2021 года. С 1 января ожидался плановый рост тарифов на тепло для населения на 3%. Кроме того, значительно выросла оснащенность потребителей общедомовыми приборами учета до 94%. Те, кто установил приборы, перешли на оплату по другой категории на 36% ниже. В связи с этим теплоснабжающие организации могли обратиться за пересмотром дифференцированных тарифов.

Однако по инициативе департамента и акимата вся нагрузка, которую предполагали распределить на всех потребителей, была направлена на организации, финансируемые за счет бюджета. Это решение позволило сдержать тарифы на тепло", - разъяснил Болат Самбетов.

Кроме того, руководитель департамента посоветовал обращаться в Антимонопольный комитет в случае наличия в квитанции неизвестных цен.

Если потребителю пришло больше, чем должно было, в этом случае надо в обязательном порядке обратиться в Антимонопольный комитет. Тут все счета будут проверены. Если подтвердится внеплановое повышение, то монополист будет оштрафован. Средства будут возвращены потребителям. Штрафы у нас высокие, поэтому монополисты стараются не нарушать", - прокомментировал Самбетов.

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