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Жительница Кокшетау заплатила мошеннику за свидетельство об окончании Военно-технической школы Минобороны

20.02.2020, 16:34 9397
Кокшетау. 20 февраля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области мошенник пообещал за взятку должностным лицам департамента по делам обороны Кокшетау достать свидетельство об окончании Военно-технической школы Минобороны РК, передает Kazakhstan Today.
 

А. Суюндыков подозревался в завладении мошенническим путем денежными средствами Е. Ворониной в сумме 307 тыс. тенге под предлогом передачи в качестве взятки должностным лицам РГУ "Управление по делам обороны Кокшетау" за выдачу свидетельства об окончании обучения в РГКП "Военно-техническая школа МО РК" на имя ее сына Р. Минеева", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционного ведомства.

 
13 февраля 2020 года приговором Кокшетауского городского суда Суюндыков приговорен к ограничению свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

 

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