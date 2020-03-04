Бекшин опроверг информацию о введении карантина в школах и ранних весенних каникулах

В рассылке также говорится, что из-за коронавируса казахстанских школьников ожидают ранние весенние каникулы. Между тем Бекшин подчеркнул, что информация о карантине в школах недостоверна, поскольку санитарная служба не давала соответствующих указаний. Он напомнил, что в Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Мы не ставим вопрос ни о введении карантина, ни о переносе каникул на более ранний срок", - заверил он.
Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил концерт к 8 Марта в связи с распространением коронавируса по миру.
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