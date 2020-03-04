Бекшин опроверг информацию о введении карантина в школах и ранних весенних каникулах

Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане через соцсети и мессенджеры вновь рассылают недостоверную информацию. В этот раз главному санитарному врачу РК Жандарбеку Бекшину пришлось опровергать слухи о введении в школах карантина из-за угрозы коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В рассылке также говорится, что из-за коронавируса казахстанских школьников ожидают ранние весенние каникулы. Между тем Бекшин подчеркнул, что информация о карантине в школах недостоверна, поскольку санитарная служба не давала соответствующих указаний. Он напомнил, что в Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Мы не ставим вопрос ни о введении карантина, ни о переносе каникул на более ранний срок", - заверил он.





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