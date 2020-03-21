Алматинцев призывают не выходить на улицу

Алматы. 20 марта. Kazakhstan Today - Первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов призвал граждан не выходить на улицу, передает Kazakhstan Today.

Пользуясь случаем обращаюсь к нашим горожанам. Лучший метод и возможность сохранить свое здоровье - оставаться дома, быть в кругу семьи, не выходить на улицу", - сказал замакима, отметив, что пока такого запрета нет, но все же рекомендуется оставаться дома.

Кроме того, он рекомендует пить много воды и употреблять витамин С.

У нас пресс-центр наш разбит на улице перед акиматом. Пресс-центр, который в здании, на карантине находится. Это еще раз подтверждает мои слова о том, что это очень высокая опасность. Коллеги, друзья, алматинцы, гости, находитесь дома", - сказал Кожагапанов.

Те люди, которые по каким-то делам остаются в Алматы, у вас осталось всего немного - до 23.59 (21 марта. - Прим. агентства) вы можете выехать из города самолетом, поездом. В ваших областных центрах акимы возьмут на контроль, замерят температуру и будут держать на контроле ваше состояние", - сказал замакима.

По его информации, за сутки 19 марта в город въехало через 27 блокпостов 4383 машины, выехало 3884 автомобиля. 20 марта въехало 17 810 автомашин, выехало 10 772 машины. В этих авто находилось 19 марта на выезд 47 325 человек, на въезд - 45 956 человек и 20 марта на выезд было 54 700, на въезд - 49 018 человек.

Ситуация на блокпостах остается стабильной. Сотрудники блокпостов получили четкие инструкции относительно въезда и выезда. Карантин работает с 19 числа. Мы дали возможность алматинцам, которые находятся за пределами города, до 00.00 22 марта заехать в город. Тем жителям из других регионов, которые оказались в Алматы, предоставлена возможность до 00.00 22 числа уехать из города. Причем эти меры касаются только авиа- и железнодорожного транспорта", - пояснил Кожагапанов.

Он отметил, что главная задача - не допустить распространение вируса.

У нас сегодня в городе есть очаги , вы знаете, поэтому наша главная задача, которую перед нами поставила государственная комиссия по ЧП, - не допустить распространение вируса вне Нур-Султана и вне Алматы. Это крайне сложная задача. Вместе с тем областным акиматам дано поручение в течение этих 72 часов организовать встречу всех поездов и самолетов, которые следуют из Нур-Султана и Алматы, и обеспечить всех людей, прибывающих из Алматы и Нур-Султана в областные центры, города, полноценным санитарно-эпидемиологическим контролем", - сообщил он.





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