Алматы. 20 марта. Kazakhstan Today - В Алматы оцепили еще два многоэтажных дома, передает Kazakhstan Today

Выставлены ограждения возле домов, расположенных по адресам: Гоголя, 75 и Кунаева, 51.

По словам жильцов одной из многоэтажек, во дворе дома наблюдается скопление полицейских, военных и медиков. Из двора никого не выпускают. Люди говорят, что скоро к ним должен обратиться представитель акимата и разъяснить ситуацию, сообщает " Хабар 24 ".

О карантине мы узнали ночью. Около часа ночи приехали машины, стали оцеплять наш двор и вот тогда стало понятно, что мы теперь сидим 15 дней дома. Сейчас никакой нет информации, где нам закупать продукты, потому что продуктовых магазинов в нашем доме нет, у нас нет аптеки. У нас есть только пиццерия и магазин с пирожными. Пока к нам еще никто не пришел ни из акимата, ни из больницы. И большой вопрос: будут ли у нас, у жителей, брать анализы на коронавирус или как-то так спокойно отсидимся?" - говорит журналистка Индира Хаметчина.

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