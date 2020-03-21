Банки переходят на дистанционное обслуживание клиентов

Алматы. 20 марта. Kazakhstan Today - Банки второго уровня и микрофинансовые организации переходят на дистанционные сервисы обслуживания своих клиентов в связи с распространением коронавируса, передает Kazakhstan Today.

В этот непростой период все банки и финансовые организации перестраивают свою работу на максимальное обслуживание клиентов в дистанционном режиме - без физического посещения ими операционных залов", - сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.

В случае просрочки свыше 90 дней клиентам - физическим лицам, у которых оформлены беззалоговые потребительские кредиты, банки и микрофинансовые организации не будут начислять процентное вознаграждение . Для физических лиц, чье финансовое положение ухудшилось в связи с распространением коронавируса, на 90 дней предоставляется отсрочка платежей по займам", - отметили в ведомстве.

Банки и микрофинансовые организации предоставляют отсрочку платежей в индивидуальном порядке.

Отмечается, что KaspiBank уже запустил собственную программу отсрочки платежей на 2 месяца для тех, кто потерял работу и в результате испытывает временные финансовые сложности.

Для индивидуальных предпринимателей и субъектов МСБ, пострадавших от распространения коронавируса, предоставляется отсрочка по исполнению обязательств по кредитам на срок до 90 дней.

Кроме того, не будут начисляться штрафы и пени по просрочке платежей, возникшей по причине введения ЧП.

Такие меры помогут предпринимателям и МСБ не сокращать сотрудников, а перевести их на дистанционную работу с сохранением всех положенных выплат по заработной плате", - добавили в агентстве.

Также в ведомстве напомнили, что во избежание скопления большого количества людей в финансовых учреждениях организованы онлайн-записи клиентов, все услуги можно получить дистанционно, через электронную почту, систему "банк-клиент", интернет-ресурс организации, мобильное приложение и другие средства связи.

Информация о режиме работы банков и мерах по поддержке потребителей финансовых услуг размещена на сайте www.finreg.kz", - заключили в агентстве.

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