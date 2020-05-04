Нур-Султан. 3 мая. Дожди, шквал и град ожидаются местами в Казахстане в воскресенье, передает Kazakhstan Today.

Неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части республики. С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди, на юге сильные. Местами ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град, на северо-западе и западе - туман", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, туман, усиление ветра днем на большей части до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, утром и днем порывы до 23 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидается гроза, днем усиление ветра до 15-20, с порывами до 23 метров в секунду. В Акмолинской области днем местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Алматинской области местами прогнозируется гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град.

Также днем в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Мангистауской области местами ожидается гроза. В Западно-Казахстанской области местами туман.

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