В Казахстане предлагают придать статус соцработников лицам, ухаживающим за родственниками-инвалидами

Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - Депутат мажилиса парламента РК Магеррам Магеррамов обратился к главе правительства с запросом по вопросам поддержки людей, которые круглосуточно ухаживают за несовершеннолетним или взрослым членами своей семьи с инвалидностью, передает Kazakhstan Today.

В основном это женщины, среди них немало матерей-одиночек, которые и берут на себя всю заботу по уходу за членами семьи с ограниченными физическими возможностями. В большинстве своем это является причиной, по которой они не могут иметь постоянную и стабильную работу. Такова реальность, и она несет серьезные риски для этих людей, поскольку исключает для них участие в накопительной пенсионной системе ввиду отсутствия возможности работать и соответственно получать заработную плату и делать необходимые пенсионные отчисления", - говорится в запросе.

Депутат отмечает, что при достижении пенсионного возраста эти люди смогу рассчитывать только на получение минимальной государственной базовой пенсии, поскольку у них не будет стажа участия в накопительной пенсионной системе. На 2020 год минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составляет 17 641 тенге.

В этой связи просим дать ответ, как правительство намерено решить этот вопрос с тем, чтобы граждане, входящие в эту уязвимую категорию, не остались в бедственном положении в пожилом возрасте", - сказано в запросе.

Для решения этого вопроса коммунисты предлагают придать статус социального работника родителю или опекуну, ухаживающему за несовершеннолетним или взрослым членом семьи с инвалидностью, которые не могут самостоятельно осуществлять уход за собой.

В отличие от обычных социальных работников родитель или опекун в статусе социального работника будет ухаживать только за членом своей семьи, имеющим инвалидность, получать как социальный работник заработную плату и осуществлять обязательные пенсионные отчисления. Это даст возможность этим гражданам стать участниками накопительной пенсионной системы и таким образом, помимо гарантированной государственной базовой пенсии, обеспечить себе выплаты из накопительного пенсионного фонда", - считает Магеррамов.

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