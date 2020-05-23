Система Orphus

Более тысячи рабочих мест создадут в Карагандинской области по Дорожной карте занятости

22.05.2020, 10:44 9937
Жезказган. 22 мая. Kazakhstan Today - Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов с рабочей поездкой посетил Жезказганский регион, передает Kazakhstan Today. 
 
Вице-премьер ознакомился с ходом работ по программе "Дорожная карта занятости" (ДКЗ) и обратил внимание на проблемные вопросы региона и пути их решения.
 
Одним из важных вопросов для Жезказгана остаётся переселение жителей из аварийных домов. Поэтому Ералы Тугжанов в ходе рабочей поездки обратил своё внимание именно на эту проблему.
 

Акиму области поручаю взять на контроль этот вопрос и до конца следующего года его решить", - обратился Ералы Тугжанов к главе Карагандинской области.

 

Всего в области 54 дома признаны аварийными, и 26 из них здесь. В этом году из городского бюджета выделены деньги. Вопрос решаем", - заверил аким Карагандинской области Женис Касымбек.

 
Как известно, в Жезказгане и Сатпаеве остро стоит и вопрос бесперебойной подачи воды населению. Общественность Жезказгана озвучила Ералы Тугжанову эту проблему.
 

С акимом Карагандинской области мы уже этот вопрос обсудили. Рассматриваем пути его решения", - сказал вице-премьер-министр.

 

Мы из Кенгира строим резервный водовод. Он в течение двух месяцев начнёт работу. А также приступаем к реализации проекта по строительству Эскулинского водовода. В итоге 15% воды Жезказган будет получать из Эскулинского водовода, 55-60% - из Уйтас-Айдосского и остальное - из Кенгира", - отметил Женис Касымбек.

 
Всего в Жезказгане реализуется 36 инфраструктурных проектов на общую сумму 3,9 млрд тенге. Также в городе планируют отремонтировать четыре объекта соцкультбыта, фасады и кровли 58 многоэтажных жилых домов, почти 1,5 километра канализационных и водопроводных сетей, 34 километра дорог. Кроме этого, благоустроят два парка, установят более 800 опор освещения.
 
По ДКЗ будет создано более тысячи рабочих мест, почти 600 человек устроят через Центр занятости.
 
В ходе рабочей поездки Ералы Тугжанов осмотрел и строящуюся школу на 900 мест. Все работы ведутся согласно графику. В настоящее время объект находится в стадии завершения. Осталось благоустроить территорию двора, озеленить, завезти мебель и оборудование.
 
Без внимания заместителя премьер-министра не осталась и стройплощадка историко-культурного центра Жошы-хана в Улытауском районе. Для ремонта и строительства привлекаются рабочие, участвующие в государственной программе "Енбек".
 
Также сейчас идут реставрационные работы в мавзолеях Жошы-хана и Алаша-хана.
 

При реставрации мавзолеев в первую очередь необходимо сохранить историческую ценность. Президент взял под контроль реставрацию этих мавзолеев. Важно сделать всё качественно. В 2020 году это одно из важнейших событий", - отметил Ералы Тугжанов.

 
В рамках ДКЗ в Улытауском районе планируется реализовать 18 инфраструктурных проектов. Это строительство спортивно-оздоровительных комплексов в сёлах Карсакпай и Жезды, очистных сооружений в посёлке Улытау, а также 3 проекта в сфере образования, четыре - в области культуры и 8 проектов ЖКХ. Создадут 522 рабочих места, в том числе 263 человека будут трудоустроены через Центр занятости.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая