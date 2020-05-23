Более тысячи рабочих мест создадут в Карагандинской области по Дорожной карте занятости

Жезказган. 22 мая. Kazakhstan Today - Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов с рабочей поездкой посетил Жезказганский регион, передает Kazakhstan Today.

Вице-премьер ознакомился с ходом работ по программе "Дорожная карта занятости" (ДКЗ) и обратил внимание на проблемные вопросы региона и пути их решения.

Одним из важных вопросов для Жезказгана остаётся переселение жителей из аварийных домов. Поэтому Ералы Тугжанов в ходе рабочей поездки обратил своё внимание именно на эту проблему.

Акиму области поручаю взять на контроль этот вопрос и до конца следующего года его решить", - обратился Ералы Тугжанов к главе Карагандинской области.

Всего в области 54 дома признаны аварийными, и 26 из них здесь. В этом году из городского бюджета выделены деньги. Вопрос решаем", - заверил аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Как известно, в Жезказгане и Сатпаеве остро стоит и вопрос бесперебойной подачи воды населению. Общественность Жезказгана озвучила Ералы Тугжанову эту проблему.

С акимом Карагандинской области мы уже этот вопрос обсудили. Рассматриваем пути его решения", - сказал вице-премьер-министр.

Мы из Кенгира строим резервный водовод. Он в течение двух месяцев начнёт работу. А также приступаем к реализации проекта по строительству Эскулинского водовода. В итоге 15% воды Жезказган будет получать из Эскулинского водовода, 55-60% - из Уйтас-Айдосского и остальное - из Кенгира", - отметил Женис Касымбек.

Всего в Жезказгане реализуется 36 инфраструктурных проектов на общую сумму 3,9 млрд тенге. Также в городе планируют отремонтировать четыре объекта соцкультбыта, фасады и кровли 58 многоэтажных жилых домов, почти 1,5 километра канализационных и водопроводных сетей, 34 километра дорог. Кроме этого, благоустроят два парка, установят более 800 опор освещения.

По ДКЗ будет создано более тысячи рабочих мест, почти 600 человек устроят через Центр занятости.

В ходе рабочей поездки Ералы Тугжанов осмотрел и строящуюся школу на 900 мест. Все работы ведутся согласно графику. В настоящее время объект находится в стадии завершения. Осталось благоустроить территорию двора, озеленить, завезти мебель и оборудование.

Без внимания заместителя премьер-министра не осталась и стройплощадка историко-культурного центра Жошы-хана в Улытауском районе. Для ремонта и строительства привлекаются рабочие, участвующие в государственной программе "Енбек".

Также сейчас идут реставрационные работы в мавзолеях Жошы-хана и Алаша-хана.

При реставрации мавзолеев в первую очередь необходимо сохранить историческую ценность. Президент взял под контроль реставрацию этих мавзолеев. Важно сделать всё качественно. В 2020 году это одно из важнейших событий", - отметил Ералы Тугжанов.

В рамках ДКЗ в Улытауском районе планируется реализовать 18 инфраструктурных проектов. Это строительство спортивно-оздоровительных комплексов в сёлах Карсакпай и Жезды, очистных сооружений в посёлке Улытау, а также 3 проекта в сфере образования, четыре - в области культуры и 8 проектов ЖКХ. Создадут 522 рабочих места, в том числе 263 человека будут трудоустроены через Центр занятости.

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