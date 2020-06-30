Алматы. 29 июня. Kazakhstan Today - В Алматы автобусный парк "АвтоТрансГаз" уходит с рынка, передает Kazakhstan Today.

Автопарк обслуживал более 10 маршрутов, их передали другим компаниям.

Уважаемые пассажиры, с сегодняшнего дня маршруты 16, 29, 29-р, 34, 47, 50, 85, 106, 112 и 126 обслуживает ТОО "АлматыЭлектроТранс", маршрут 3 - ТОО "СитиБас", маршрут 107 - ТОО "Бату Тревел", маршрут 108Ш - школьный пока не работает", - говорится в сообщении Almaty Avtobustary.

Как сообщили в городском акимате, ТОО "АвтоТрансГаз" уведомило управление городской мобильности о прекращении своей деятельности в январе текущего года.

Стоит отметить, что закрытие компаний - это абсолютно нормальный бизнес-процесс. Часть автобусов требовали замены, к чему компания была не готова и приняла решение об уходе с рынка. Планировалось передать их маршруты другим перевозчикам, которые должны были закупить новые автобусы. Однако из-за пандемии процесс закупа и поставки автобусов был перенесен. На сегодня 12 маршрутов, которые обслуживала компания была передана другим перевозчикам, у которых имеются резервные автобусы. Действительно, сейчас имеются проблемы с количеством подвижных единиц, на некоторых маршрутах обеспечен выход на линию лишь на 60%. Сейчас управлением ведутся работы и в скором времени проблемы будут решены за счет поставки новых и выхода резервных автобусов", - прокомментировали в ведомстве, отметив, что с действующих маршрутов автобусы сниматься и перенаправляться на данные маршруты не будут.

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