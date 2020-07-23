Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 23-25 июля, передает Kazakhstan Today.

С продвижением ложбины Северо-Западного циклона на территорию Казахстана пройдут дожди, в северной половине местами сильные", - сообщает РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, местами ожидаются грозы, усиление ветра, на юге с пыльными бурями, шквалистый ветер, выпадение града, понижение температуры воздуха.

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