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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

22.07.2020, 11:52 16741
Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 23-25 июля, передает Kazakhstan Today.
 

С продвижением ложбины Северо-Западного циклона на территорию Казахстана пройдут дожди, в северной половине местами сильные", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
По информации синоптиков, местами ожидаются грозы, усиление ветра, на юге с пыльными бурями, шквалистый ветер, выпадение града, понижение температуры воздуха.
 
 

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